Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Познакомиться с сибирской архитектурой и этнографией и выразить впечатления в акварельных зарисовках

Олеся
Олеся – Гид из Иркутска
В «Тальцах» вы увидите традиционные деревянные постройки — именно так на протяжении многих веков застраивали малые города и села в Иркутской области — и раскроете историю 📖 освоения Сибири.

А также узнаете о быте, традициях и верованиях ее первых поселенцев и запечатлеете свои эмоции в виде несложных акварельных рисунков.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Что вас ожидает

«Тальцы» — путешествие в мир сибирского прошлого
Вы погуляете по деревянному комплексу «Волостное село», воссоздающему административный центр конца XIX — начала XX веков, и увидите церковно-приходскую школу и усадьбы псаломщика и казака Сотого. А еще побываете в бурятских юртах и рассмотрите старинную водяную мельницу, Спасскую проезжую башню, Казанскую церковь ⛪ и Илимский острог. А я расскажу о жизни первых сибирских поселений и о том, как возводились деревянные сооружения «без единого гвоздя».

Сибирские панорамы на холсте
Вы познакомитесь с особенностями работы на природе: организацией места, выбором композиции, законами воздушной перспективы и нюансами, связанными со светом и цветом. Затем получите набор акварели, кисти, карандаши, альбомы, планшеты и «непроливайки» и постараетесь выразить свои впечатления в несложных акварельных зарисовках. Возможно, вы уже владеете основами живописи или графики и тяготеете к конкретным техникам рисования. Тогда задания будут подобраны индивидуально!

Организационные детали

  • Я предоставлю все необходимые для рисования материалы
  • Из Иркутска до музея «Тальцы» и обратно вы добираетесь самостоятельно. Дорога занимает около часа в одну сторону.
  • На территории музея есть возможность пообедать. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты 🎫 в музей 🖼 не включены в стоимость — 250 рублей за человека
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Меня зовут Олеся. По профессии я архитектор, дизайнер и художник. Но круг моих интересов гораздо шире: сценарист, писатель, этнограф. Я люблю Иркутск, в котором родилась, Байкал и тайгу. Раскрою для вас красоту и историю родного края с необычного ракурса — через призму художественного восприятия. На моих экскурсиях вы не только узнаете много интересного, но и сделаете, возможно впервые в жизни, живописные зарисовки.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
64 отзыва
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
5 200
7 часов
Путешествие на Байкал
55 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
47 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
1 500
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
22 отзыва
Идеальный день на Байкале
скидка10%
9890
8 901
8 часов
Идеальный день на Байкале
21 отзыв
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое