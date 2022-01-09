В начале поездки я познакомлю вас с культурой и религией коренного народа Байкала — бурят. В поселке Усть-Орда вы посетите буддистский дацан, в священном месте на горе Капсал совершим небольшой обряд на удачу в дороге. У памятника орлу я объясню, почему именно эта птица — сакральная для бурят. В одном из проверенных кафе вы попробуете национальную кухню и научитесь правильно есть самое популярное традиционное блюдо — позы. А чуть позже я покажу петроглифы и расскажу историю древней племенной общности курыкан, населявших Прибайкалье в добурятскую эпоху.
Остановимся у памятника бродяге, воспетому в песне «Славное море, священный Байкал». Отсюда вы откроете потрясающий вид на Тажеранские степи и Байкал. Чистый воздух, водная гладь, тишина и спокойствие. Также в путешествии вы посетите вдохновляющие смотровые площадки — на одной полюбуетесь пейзажами Большого Байкала, на другой — красотами Малого Моря.
В заливе Мухор вы выйдете на прозрачный лед и исследуете загадочные гроты. Это идеальное место для запоминающихся снимков на замерзшем озере. А чтобы сделать знакомство с ним вдвойне приятным, обязательно проведем знаменитый зимний ритуал «Поцелуй Байкала».
Прогуляемся по песчаной косе, расположенной на мысе Уюга, одном из самых живописных в окрестностях. Там я угощу вас ароматным чаем с сибирскими травами. А в завершение отправимся в Сарминское ущелье, где вы увидите Байкал таким, каким его открыли русские путешественники в начале 17 века.
Надышавшись чистым байкальским воздухом, нагулявшись по просторным степям и чистому байкальскому льду, отправимся обратно в Иркутск.
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.