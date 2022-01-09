Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю

Этнография края и захватывающие панорамы, снимки на льду, исторические места и чаепитие на мысе Уюга

5
3 отзыва
Индивидуальная
В путешествии вы откроете самые яркие грани байкальской вселенной.

Познакомитесь с культурой бурят, рассмотрите петроглифы и узнаете о загадочном племени курыкан.

Научитесь правильно есть блюдо «позы» и согреетесь чаем из трав Сибири.

С лучших ракурсов взглянете на Тажеранские степи, Большой Байкал и Малое море.

А еще я покажу самое удачное место для фотосессий на льду озера.
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
Незабываемый день на Байкале: поездка к Малому морю
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Что вас ожидает

Мир бурят и курыкан

В начале поездки я познакомлю вас с культурой и религией коренного народа Байкала — бурят. В поселке Усть-Орда вы посетите буддистский дацан, в священном месте на горе Капсал совершим небольшой обряд на удачу в дороге. У памятника орлу я объясню, почему именно эта птица — сакральная для бурят. В одном из проверенных кафе вы попробуете национальную кухню и научитесь правильно есть самое популярное традиционное блюдо — позы. А чуть позже я покажу петроглифы и расскажу историю древней племенной общности курыкан, населявших Прибайкалье в добурятскую эпоху.

Незабываемые панорамы

Остановимся у памятника бродяге, воспетому в песне «Славное море, священный Байкал». Отсюда вы откроете потрясающий вид на Тажеранские степи и Байкал. Чистый воздух, водная гладь, тишина и спокойствие. Также в путешествии вы посетите вдохновляющие смотровые площадки — на одной полюбуетесь пейзажами Большого Байкала, на другой — красотами Малого Моря.

Ледовое царство Байкала

В заливе Мухор вы выйдете на прозрачный лед и исследуете загадочные гроты. Это идеальное место для запоминающихся снимков на замерзшем озере. А чтобы сделать знакомство с ним вдвойне приятным, обязательно проведем знаменитый зимний ритуал «Поцелуй Байкала».

Чаепитие на мысе Уюга и историческое ущелье

Прогуляемся по песчаной косе, расположенной на мысе Уюга, одном из самых живописных в окрестностях. Там я угощу вас ароматным чаем с сибирскими травами. А в завершение отправимся в Сарминское ущелье, где вы увидите Байкал таким, каким его открыли русские путешественники в начале 17 века.

Надышавшись чистым байкальским воздухом, нагулявшись по просторным степям и чистому байкальскому льду, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали

  • Общее расстояние поездки около 500 км
  • В стоимость включено: трансфер на Toyota RAV 4, чай с сибирскими травами и ритуал «Поцелуй Байкала». Отдельно оплачивается питание.
  • При желании зимой экскурсию можно дополнить посещением острова Ольхон. Подробности нужно уточнить у гида перед бронированием экскурсии.
  • Доступность смотровой площадки с видом на Большой Байкал зимой определяется погодными условиями
  • Для пеших прогулок к смотровым лучше иметь хорошую треккинговую обувь

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 янв 2022
Все отлично, Иван замечательный собеседник, рассказчик и водитель. Однозначно рекомендую!
Виталий
9 янв 2022
Экскурсию проводил Иван. Сама экскурсия прошла максимально комфортно, в дружелюбной атмосфере, без ограничений по времени на точках маршрута, легкий рассказ про местность по которой проходит маршрут. Было интересно, день провели с пользой.
Е
3 янв 2022
Хочу поблагодарить за мощную и профессионально организованную экскурсию. Гид Иван всю дорогу рассказывал что-нибудь интересное, был приятным собеседником и решал любые возникающие проблемы. Теплая комфортная машина, в которой можно отогреться после вылазок на лед. Вкусный травяной чай. Насыщенная программа: обалденные пейзажи, лёд на любой вкус (в знаменитых пузырьках и прозрачный как стекло, через который видно дно озера), различные смотровые площадки и интересная забава "поцелуй Байкала". Из экскурсии я привезла много красивых фоток и впечатлений. Всем рекомендую, только одевайтесь теплее.

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