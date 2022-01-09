Что вас ожидает

Мир бурят и курыкан

В начале поездки я познакомлю вас с культурой и религией коренного народа Байкала — бурят. В поселке Усть-Орда вы посетите буддистский дацан, в священном месте на горе Капсал совершим небольшой обряд на удачу в дороге. У памятника орлу я объясню, почему именно эта птица — сакральная для бурят. В одном из проверенных кафе вы попробуете национальную кухню и научитесь правильно есть самое популярное традиционное блюдо — позы. А чуть позже я покажу петроглифы и расскажу историю древней племенной общности курыкан, населявших Прибайкалье в добурятскую эпоху.

Незабываемые панорамы

Остановимся у памятника бродяге, воспетому в песне «Славное море, священный Байкал». Отсюда вы откроете потрясающий вид на Тажеранские степи и Байкал. Чистый воздух, водная гладь, тишина и спокойствие. Также в путешествии вы посетите вдохновляющие смотровые площадки — на одной полюбуетесь пейзажами Большого Байкала, на другой — красотами Малого Моря.

Ледовое царство Байкала

В заливе Мухор вы выйдете на прозрачный лед и исследуете загадочные гроты. Это идеальное место для запоминающихся снимков на замерзшем озере. А чтобы сделать знакомство с ним вдвойне приятным, обязательно проведем знаменитый зимний ритуал «Поцелуй Байкала».

Чаепитие на мысе Уюга и историческое ущелье

Прогуляемся по песчаной косе, расположенной на мысе Уюга, одном из самых живописных в окрестностях. Там я угощу вас ароматным чаем с сибирскими травами. А в завершение отправимся в Сарминское ущелье, где вы увидите Байкал таким, каким его открыли русские путешественники в начале 17 века.

Надышавшись чистым байкальским воздухом, нагулявшись по просторным степям и чистому байкальскому льду, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали

Общее расстояние поездки около 500 км

В стоимость включено: трансфер на Toyota RAV 4, чай с сибирскими травами и ритуал «Поцелуй Байкала». Отдельно оплачивается питание.

4, чай с сибирскими травами и ритуал «Поцелуй Байкала». Отдельно оплачивается питание. При желании зимой экскурсию можно дополнить посещением острова Ольхон. Подробности нужно уточнить у гида перед бронированием экскурсии.

Доступность смотровой площадки с видом на Большой Байкал зимой определяется погодными условиями

Для пеших прогулок к смотровым лучше иметь хорошую треккинговую обувь

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.