Незабываемый Ольхон

Индивидуальная экскурсия из Иркутска: Посетите место шаманизма на Ольхоне

Описание
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Ответы на вопросы
Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и одна из святынь Азии. Это настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.

Вы сможете полюбоваться захватывающими дух видами, посетить значимое для шаманизма место и оценить всю уникальность байкальской природы.
Незабываемый Ольхон
Незабываемый Ольхон
Незабываемый Ольхон
Незабываемый Ольхон
Незабываемый Ольхон
Незабываемый Ольхон
Ближайшие даты:
15
авг
16
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17
авг
18
авг
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Ольхон
  • Скала Шаманка
  • Тажеранская степь
  • Малое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем отправиться на экскурсию к таинственному острову самого красивого озера на планете — Байкала!
Что вас ждетВ рамках этого насыщенного локациями путешествия вы сможете насладиться красотами байкальской природы, уникального Малого моря, а также посетить значимое для шаманизма место — скалу Шаманку (мыс Бурхан). Этот камень-храм является одной из девяти святынь Азии и недаром стал одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала.
По пути на Ольхон мы будем проезжать легендарную Тажеранскую степь, уникальный уголок прибайкальской природы, и живописнейшие заливы Малого моря. В ходе необычной поездки вы сможете оценить всю уникальность и разнообразие местной природы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Озеро Байкал
Популярные места
Природа и пейзажи
Малое Море

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