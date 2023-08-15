Индивидуальная экскурсия из Иркутска: Посетите место шаманизма на Ольхоне
Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и одна из святынь Азии. Это настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.
Вы сможете полюбоваться захватывающими дух видами, посетить значимое для шаманизма место и оценить всю уникальность байкальской природы.
Вы сможете полюбоваться захватывающими дух видами, посетить значимое для шаманизма место и оценить всю уникальность байкальской природы.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ольхон
- Скала Шаманка
- Тажеранская степь
- Малое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем отправиться на экскурсию к таинственному острову самого красивого озера на планете — Байкала!
Что вас ждетВ рамках этого насыщенного локациями путешествия вы сможете насладиться красотами байкальской природы, уникального Малого моря, а также посетить значимое для шаманизма место — скалу Шаманку (мыс Бурхан). Этот камень-храм является одной из девяти святынь Азии и недаром стал одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала.
По пути на Ольхон мы будем проезжать легендарную Тажеранскую степь, уникальный уголок прибайкальской природы, и живописнейшие заливы Малого моря. В ходе необычной поездки вы сможете оценить всю уникальность и разнообразие местной природы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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