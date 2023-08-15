Приглашаем отправиться на экскурсию к таинственному острову самого красивого озера на планете — Байкала!

Что вас ждетВ рамках этого насыщенного локациями путешествия вы сможете насладиться красотами байкальской природы, уникального Малого моря, а также посетить значимое для шаманизма место — скалу Шаманку (мыс Бурхан). Этот камень-храм является одной из девяти святынь Азии и недаром стал одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала.

По пути на Ольхон мы будем проезжать легендарную Тажеранскую степь, уникальный уголок прибайкальской природы, и живописнейшие заливы Малого моря. В ходе необычной поездки вы сможете оценить всю уникальность и разнообразие местной природы.