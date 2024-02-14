Утром после завтрака выезжаем на остров Ольхон. По дороге будем любоваться сверкающим льдом и снежными барханами. Увидим Малое Море во всей красе и сделаем остановку, чтобы пофотографироваться и выпить бокал согревающего напитка. Затем вас ждёт обед из блюд бурятской кухни.

Заселившись в отель, отправимся исследовать достопримечательности. Посетим 13 столбов сэргэ и, конечно, погрузимся в историю места силы — скалы Шаманки. Согласно поверьям, её мистическая энергетика способствует исполнению желаний.