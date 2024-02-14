Пообедать на байкальском льду, увидеть «ходульные» деревья и побывать в местах силы
Приглашаем вас в уютное путешествие по Байкалу! Будем загадывать желания, пробовать местную кухню, кататься на коньках и наслаждаться чудесами природы.
Все экскурсии и активности уже включены в стоимость, поэтому вам остаётся только запастись тёплыми вещами, освободить память на телефоне и погружаться с головой в сказочную красоту.
Побываем на Ольхоне и острове Огой, полюбуемся подлёдными пузырьками в Большом Голоустном и увидим исток Ангары с высоты птичьего полёта.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Горнолыжный костюм / непромокаемые куртка и штаны
Термобельё
Дополнительные штаны / колготки
Тёплый свитер
Варежки, горнолыжные перчатки
Шарф
Шапка
Балаклава
Не скользящая высокая обувь
Теплые носки
Солнечные очки
Солнцезащитный крем
Термос
Портативная зарядка
Сушилки для обуви
Термос
Химические грелки для рук и ног (продаются в «Спортмастере»)
Программа тура по дням
Приезд в Иркутск
Встретимся вас в аэропорту Иркутска и направимся в заселяться в отель. Немного отдохнув после дороги и пообедав, пойдём гулять по «Сибирскому Парижу». Вечером все вместе поужинаем в ресторане, познакомимся поближе и обсудим планы на поездку.
«В самое сердце…»: из Иркутска на Ольхон
Утром после завтрака выезжаем на остров Ольхон. По дороге будем любоваться сверкающим льдом и снежными барханами. Увидим Малое Море во всей красе и сделаем остановку, чтобы пофотографироваться и выпить бокал согревающего напитка. Затем вас ждёт обед из блюд бурятской кухни.
Заселившись в отель, отправимся исследовать достопримечательности. Посетим 13 столбов сэргэ и, конечно, погрузимся в историю места силы — скалы Шаманки. Согласно поверьям, её мистическая энергетика способствует исполнению желаний.
Остров Огой и мыс Хобой
Сегодня первым делом выезжаем на остров Огой. Надеемся, у вас в запасе ещё много заветных желаний, ведь мы направимся к ступе Просветления. Считается, что буддийские ступы также исполняют мечты и даже избавляют от негативных эмоций. Сделаем кадры у скалы под названием Хвост дракона, а затем погуляем по озеру, чтобы увидеть тысячи метановых пузырьков, гроты и наплески.
Прямо на льду устроим небольшой пикник и отведаем омуля, а после доберёмся до мыса Хобой, где шаманы проводят обряды. Здесь вы сможете покататься на коньках.
На хивусе до Листвянки: Большое Голоустное, бухта Песчаная
В этот день вас ждёт незабываемый путь до посёлка Листвянка. Грузимся в хивус — и вперёд! Судно на воздушной подушке доставит нас до Большого Голоустного, где мы сделаем первую остановку. Именно сюда приезжают за уникальными впечатлениями от подлёдных космических пейзажей, которые создают маленькие пузырьки, застывшие в толще льда.
Затем побываем в бухте Песчаной и увидим «ходульные» деревья с обнажёнными корнями. Это настоящее природное чудо! Полюбуемся видами на Большой и Малый Колокольный мысы и поедем дальше, в Листвянку. По прибытии разместимся в отеле.
Экскурсия по Листвянке, возвращение в Иркутск
Привет, Листвянка! Начинаем знакомство с посёлком и окрестностями. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и изучим этнографические памятники истории народов Прибайкалья XVIII-XX вв. Вы также осмотрите руины Илимского острога XVII века.
Пообедав, отправимся на рыбный рынок за подарками для себя и близких. Затем посетим Байкальский музей и узнаем интересные факты о местной флоре и фауне. Со смотровой площадки камня Черского полюбуемся истоком Ангары, увидим Шаман-камень и горный хребет Хамар-Дабан.
Вечером выезжаем в Иркутск. Проводим вас до аэропорта и попрощаемся. Тем, кто захочет остаться в городе подольше, поможем подобрать жильё. До новых уютных встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Иркутска, после 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.