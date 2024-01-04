Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон

Увидеть Байкал с высоты птичьего полёта и покататься на хивусе по зеркальной глади озера

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Новый год — волшебная пора.

Мы не хотим, чтобы праздник заканчивался так быстро, поэтому приглашаем вас отправиться в пятидневное путешествие по окрестностям Байкала и продлить новогодние каникулы. Вас ждут зимние забавы и самые живописные локации.

Покатаемся в собачьих упряжках и на коньках, побываем в этнографическом музее «Тальцы», увидим скалу Шаманку и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Новогодние каникулы на Байкале: Иркутск - Листвянка - Ольхон
Ближайшие даты:
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.

Программа тура по дням

1 день

"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках

Начинаем наши байкальские новогодние каникулы! После встречи в Иркутске отправляемся в Листвянку, недалеко от столицы Восточной Сибири. Своё название это посёлок получил благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё это место именуют «воротами Байкала», потому что именно в Листвянке находится ближайший в Иркутску выход к озеру.

По пути заглянем в этнографический музей «Тальцы», расположившийся под открытым небом. Местный гид познакомит нас с экспозицией и расскажет много интересного.

Пообедаем на берегу Байкала, а затем поднимемся на высоту 728 метров. С обзорной площадки открывается невероятный вид: в безоблачную погоду можно разглядеть вершины Хамар-Дабана, Байкальскую обсерваторию и пристань. Увидим исток Ангары и знаменитый Шаман-камень. После этого нас ждёт катание в собачьих упряжках.

Мы прогуляемся по берегу озера, посетим рыбный рынок и сувенирные лавки посёлка, где вы сможете порадовать себя памятными подарками. Вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.

"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках
2 день

Ольхон: мистическая скала Шаманка и катание на коньках

Сегодня отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, история которого обросла множеством легенд и преданий.

Встаём рано и стартуем из Иркутска до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доберёмся до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. После экскурсии покатаемся на коньках, чтобы получить ещё больше позитивных эмоций и заряда энергии. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.

Ольхон: мистическая скала Шаманка и катание на конькахОльхон: мистическая скала Шаманка и катание на конькахОльхон: мистическая скала Шаманка и катание на конькахОльхон: мистическая скала Шаманка и катание на конькахОльхон: мистическая скала Шаманка и катание на коньках
3 день

«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой

После раннего завтрака выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться всеми красотами северной части Ольхона. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой
4 день

По южной части Ольхона на хивусе

Встаём рано, завтракаем и едем в южную часть Ольхона. Передвигаемся на УАЗе по острову и наслаждаемся панорамой Байкала.

Время хивуса! Покатаемся на специальном судне с воздушной подушкой. Во время трёхчасовой прогулки увидим причудливые узоры заледеневшего Байкала, гроты и торосы, ледяные пещеры.

Доберёмся до острова Огой, посетим ступу Просветления. Здесь вы сможете загадать свои самые заветные желания! А ещё существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Завершим нашу активную часть этого дня пикником прямо на льду Байкала.

По южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусеПо южной части Ольхона на хивусе
5 день

Окончание тура

Наше праздничное путешествие подошло к концу. После завтрака мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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