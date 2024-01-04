Начинаем наши байкальские новогодние каникулы! После встречи в Иркутске отправляемся в Листвянку, недалеко от столицы Восточной Сибири. Своё название это посёлок получил благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё это место именуют «воротами Байкала», потому что именно в Листвянке находится ближайший в Иркутску выход к озеру.

По пути заглянем в этнографический музей «Тальцы», расположившийся под открытым небом. Местный гид познакомит нас с экспозицией и расскажет много интересного.

Пообедаем на берегу Байкала, а затем поднимемся на высоту 728 метров. С обзорной площадки открывается невероятный вид: в безоблачную погоду можно разглядеть вершины Хамар-Дабана, Байкальскую обсерваторию и пристань. Увидим исток Ангары и знаменитый Шаман-камень. После этого нас ждёт катание в собачьих упряжках.

Мы прогуляемся по берегу озера, посетим рыбный рынок и сувенирные лавки посёлка, где вы сможете порадовать себя памятными подарками. Вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.