Увидеть Байкал с высоты птичьего полёта и покататься на хивусе по зеркальной глади озера
Мы не хотим, чтобы праздник заканчивался так быстро, поэтому приглашаем вас отправиться в пятидневное путешествие по окрестностям Байкала и продлить новогодние каникулы. Вас ждут зимние забавы и самые живописные локации.
Покатаемся в собачьих упряжках и на коньках, побываем в этнографическом музее «Тальцы», увидим скалу Шаманку и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
янв
Описание
Организационные детали
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В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.
Программа тура по дням
"Ворота Байкала", музей "Тальцы" и катание в собачьих упряжках
Начинаем наши байкальские новогодние каникулы! После встречи в Иркутске отправляемся в Листвянку, недалеко от столицы Восточной Сибири. Своё название это посёлок получил благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё это место именуют «воротами Байкала», потому что именно в Листвянке находится ближайший в Иркутску выход к озеру.
По пути заглянем в этнографический музей «Тальцы», расположившийся под открытым небом. Местный гид познакомит нас с экспозицией и расскажет много интересного.
Пообедаем на берегу Байкала, а затем поднимемся на высоту 728 метров. С обзорной площадки открывается невероятный вид: в безоблачную погоду можно разглядеть вершины Хамар-Дабана, Байкальскую обсерваторию и пристань. Увидим исток Ангары и знаменитый Шаман-камень. После этого нас ждёт катание в собачьих упряжках.
Мы прогуляемся по берегу озера, посетим рыбный рынок и сувенирные лавки посёлка, где вы сможете порадовать себя памятными подарками. Вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Ольхон: мистическая скала Шаманка и катание на коньках
Сегодня отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, история которого обросла множеством легенд и преданий.
Встаём рано и стартуем из Иркутска до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доберёмся до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Вечером нас ждёт прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. После экскурсии покатаемся на коньках, чтобы получить ещё больше позитивных эмоций и заряда энергии. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.
«Поцеловать» Байкал у мыса Хобой
После раннего завтрака выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться всеми красотами северной части Ольхона. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
По южной части Ольхона на хивусе
Встаём рано, завтракаем и едем в южную часть Ольхона. Передвигаемся на УАЗе по острову и наслаждаемся панорамой Байкала.
Время хивуса! Покатаемся на специальном судне с воздушной подушкой. Во время трёхчасовой прогулки увидим причудливые узоры заледеневшего Байкала, гроты и торосы, ледяные пещеры.
Доберёмся до острова Огой, посетим ступу Просветления. Здесь вы сможете загадать свои самые заветные желания! А ещё существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
Завершим нашу активную часть этого дня пикником прямо на льду Байкала.
Окончание тура
Наше праздничное путешествие подошло к концу. После завтрака мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.