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Обзорная пешая экскурсия по Иркутску

Ирина Ш.
Ирина Ш. – Гид из Иркутска
Иркутск – не самый очевидный выбор для туриста.

Несмотря на это, здесь скрывается большое количество интересных мест, связанных с историей 📖 и современной жизнью города.

Во время экскурсии 🧭 вы сможете увидеть старейшие сооружения Иркутска и полюбоваться знаменитыми памятниками.

Вас ждут Триумфальная арка, памятник Александру III, прогулка 👣 по улице Карла Маркса, одной из главных в городе.

Гид подскажет вам, где можно провести время после первого знакомства с Иркутском.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску

Что вы увидите

  • Московские ворота
  • памятник первопроходцам
  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • сквер Кирова
  • улица Карла Маркса
  • дворец Второвых
  • памятник Л. Гайдаю
  • усадьба Басниных
  • дворец Сибиряковых
  • Александр III и другие
Известный в 19 веке публицист Николай Шелгунов писал: "…Как Англия создала Лондон и Франция – Париж, так Сибирь создавала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска – значит не видеть Сибири…".
Прогуливаясь про историческому Иркутску, Вы увидите древнейшее сохранившееся каменное здание Восточной Сибири 18 века, узнаете, какая связь между известной рок-оперой "Юнона и Авось" и Иркутском и куда отправлялись морские экспедиции из Иркутска...
Маршрут: Спасская церковь ⛪, мемориал "Вечный огонь", Богоявленский собор, Римско-католическая церковь, памятник первопроходцам, "Московские ворота", ул. Карла Маркса, памятник Александру III, "Белый дом" и Иркутский областной краеведческий музей 🖼 и оплачивать экскурсию ⛳ можно за 48 часов до начала экскурсии 🧭
Что входит
  • Пешая экскурсия по Иркутску
Что не входит
  • Нет дополнительных оплат
Начало
🚩 Московские ворота на ул. Нижняя Набережная, 8/1
Место завершения
🏁 Александр III, ул. К.Маркса, 2
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Ш.
Ирина Ш.
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Ирина Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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