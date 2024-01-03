Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири

Попасть на праздничные гуляния, подняться на Камень Черского и сделать селфи с хаски

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Зимняя сказка начинается! Отправляемся к застывшему во льдах Байкалу, чтобы зарядиться силой в шаманских местах, попробовать бурятскую кухню и увидеть Саяны во всей красе: с яркими буддийскими дацанами, горными хребтами, густыми хвойными лесами и заледеневшими водопадами.

Вас ждут не только невероятные пейзажи, но и море веселья: с ветерком прокатимся на собачьей упряжке, своими руками сделаем подкову на счастье в кузнечной мастерской и отметим канун Рождества в музее под открытым небом «Тальцы» с играми, песнями и танцами.
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Однажды под Рождество: путешествие по снежной Сибири
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.

Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на Камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского
2 день

Свободный день

Сегодня вы сможете покататься на горных лыжах или сноуборде на горнолыжном комплексе Листвянки, отправиться на прогулку на снегоходе или побывать на увидеть представление в нерпинарии. Все развлечения в этот день — по желанию и оплачиваются дополнительно.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Путешествие в Саяны

Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.

Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.

На ужин насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.

Путешествие в СаяныПутешествие в СаяныПутешествие в СаяныПутешествие в Саяны
4 день

«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы

Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся на собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.

«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
5 день

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.

Затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель.

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска в 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, ж. - д. вокзал или отель, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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