Попасть на праздничные гуляния, подняться на Камень Черского и сделать селфи с хаски
Вас ждут не только невероятные пейзажи, но и море веселья: с ветерком прокатимся на собачьей упряжке, своими руками сделаем подкову на счастье в кузнечной мастерской и отметим канун Рождества в музее под открытым небом «Тальцы» с играми, песнями и танцами.
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.
Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на Камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.
Свободный день
Сегодня вы сможете покататься на горных лыжах или сноуборде на горнолыжном комплексе Листвянки, отправиться на прогулку на снегоходе или побывать на увидеть представление в нерпинарии. Все развлечения в этот день — по желанию и оплачиваются дополнительно.
Путешествие в Саяны
Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.
Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.
На ужин насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.
«Усадьба Тюрюминых»: катание на упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся на собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.
Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»
Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.
Затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска в 10:00Завершение: Иркутск, аэропорт, ж. - д. вокзал или отель, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.