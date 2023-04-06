Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега

Устроить фотосессию на фоне сибирской сакуры, полюбоваться Красным каньоном и позагорать на пляже

Описание
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Ответы на вопросы
Май в Сибири — время цветения рододендрона. Холмы и леса окрашиваются в розово-фиолетовые оттенки, что символизирует разгар сибирской весны. Едем любоваться красочными пейзажами и знакомиться с достопримечательностями острова Ольхон. Будем жить в уютном глэмпинге и пробовать традиционные блюда.

За одну поездку вы увидите 3 озера, успеете позагорать и искупаться, насладитесь видами живописных обрывистых берегов и бухт и единением с природой.
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ольхон: мысы, озёра и цветущие берега
Ближайшие даты:
24
мая
28
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30-9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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