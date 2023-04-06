Устроить фотосессию на фоне сибирской сакуры, полюбоваться Красным каньоном и позагорать на пляже
Май в Сибири — время цветения рододендрона. Холмы и леса окрашиваются в розово-фиолетовые оттенки, что символизирует разгар сибирской весны. Едем любоваться красочными пейзажами и знакомиться с достопримечательностями острова Ольхон. Будем жить в уютном глэмпинге и пробовать традиционные блюда.
За одну поездку вы увидите 3 озера, успеете позагорать и искупаться, насладитесь видами живописных обрывистых берегов и бухт и единением с природой.
За одну поездку вы увидите 3 озера, успеете позагорать и искупаться, насладитесь видами живописных обрывистых берегов и бухт и единением с природой.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
28
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 8:30-9:00Завершение: Иркутск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваша команда гидов в Иркутске
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Богдан, и «Байкал» для меня не просто слово. Уже более 5 лет живу в самом сердце Байкала — на острове Ольхон, и встречаю гостей в своем глэмпинге. Наша команда профессиональных гидов проводит индивидуальные экскурсии в разные уголки Байкала. В первую очередь, для меня важно, чтобы гость получил максимум комфорта и влюбился в Байкал, как люблю его сам! До встречи в предстоящих турах!
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