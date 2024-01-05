Для любителей живописных видов и фотографов – это настоящий заповедник величественных пейзажей.
Вам надолго запомнится приятный аромат природы и чистящего воздуха, а впечатления от увиденного останутся на всю жизнь! Убедитесь в этом сами!
Вам надолго запомнится приятный аромат природы и чистящего воздуха, а впечатления от увиденного останутся на всю жизнь! Убедитесь в этом сами!
Ближайшие даты:
5
янв
янв
6
янв
янв
12
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26
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|105 000 ₽
|Групповая
|11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Озеро Ханхой
- Скала Трезубец
- Полуостров Кобылья голова
- Столбы Сэрге
- Мыс Бурхан
- Сурхайты
- Остров Огой
Описание
Бытует мнение: «Если ты не был на острове Ольхон, ты не видел Байкал». В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала, конечно, мы расскажем вам об этом, а если вы нам не поверите, то местные жители приведут вам множество примеров, подтверждающие эти древние сказания. Именно на Ольхоне находится скала Шаманка – один из самых узнаваемых символов Байкала. Важно знать:
Если будет ветер, то организатор вправе заменить катер на автомобиль.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Трансфер
- Аренда катера
- Что не входит
- Сувенирная продукция
- Завтрак, ужин
- Место начала и завершения?
- Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Если будет ветер
- То организатор вправе заменить катер на автомобиль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.