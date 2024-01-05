Бытует мнение: «Если ты не был на острове Ольхон, ты не видел Байкал». В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала, конечно, мы расскажем вам об этом, а если вы нам не поверите, то местные жители приведут вам множество примеров, подтверждающие эти древние сказания. Именно на Ольхоне находится скала Шаманка – один из самых узнаваемых символов Байкала. Важно знать:

Если будет ветер, то организатор вправе заменить катер на автомобиль.