Ольхонские мотивы

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Для любителей живописных видов и фотографов – это настоящий заповедник величественных пейзажей.

Вам надолго запомнится приятный аромат природы и чистящего воздуха, а впечатления от увиденного останутся на всю жизнь! Убедитесь в этом сами!
Ольхонские мотивы
Ольхонские мотивы
Ольхонские мотивы
Ольхонские мотивы
Ольхонские мотивы
Ольхонские мотивы
Ближайшие даты:
5
янв
6
янв
12
янв
13
янв
19
янв
20
янв
26
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет105 000 ₽
Групповая11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Озеро Ханхой
  • Скала Трезубец
  • Полуостров Кобылья голова
  • Столбы Сэрге
  • Мыс Бурхан
  • Сурхайты
  • Остров Огой

Описание

Бытует мнение: «Если ты не был на острове Ольхон, ты не видел Байкал». В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала, конечно, мы расскажем вам об этом, а если вы нам не поверите, то местные жители приведут вам множество примеров, подтверждающие эти древние сказания. Именно на Ольхоне находится скала Шаманка – один из самых узнаваемых символов Байкала. Важно знать:
Если будет ветер, то организатор вправе заменить катер на автомобиль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Обед
  • Трансфер
  • Аренда катера
Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Завтрак, ужин
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Если будет ветер
  • То организатор вправе заменить катер на автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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