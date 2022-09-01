Ваше путешествие начнется в Иркутске.
После прибытия в столицу Восточной Сибири вы отправитесь к берегу Байкала в поселок Листвянка.
Из Иркутска вас заберет трансфер, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары.
По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы», где собраны деревянные строения разных столетий.
Попадая туда, вы словно совершаете путешествие во времени.
Перед Листвянкой вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.
Вы посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
После экскурсии вас ждет заселение в Листвянке, отдых перед завтрашним насыщенным днем.
Вас ждет: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; Шаман Камень, музей Байкала, рыбный рынок.
Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.
Сегодняшний день будет ознаменован знакомством со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.
После завтрака вы отправитесь в Иркутск, где в сопровождении гида узнаете Иркутск.
Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.
Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
После экскурсии вас ждет заселение в гостинице, а вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и почувствовать жизнь города глубже.
Вас ждет: Церкви; Музеи; Памятники; Сквер; Набережная Ангары.
В стоимость включено: Групповой трансфер; Проживание; Завтрак; Экскурсия; Услуги гида.
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: мыс Бурхан; паромная переправа; Тажеранские степи.
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; мыс Любви; скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: проживание; завтрак; экскурсия на север острова Ольхон; групповой трансфер; обед-пикник; разрешение на посещение национального парка.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
После завтрака в гостинице вы отправитесь в обратный путь в Иркутск по острову, паромной переправе.
Во второй половине дня вы уже будете в городе Иркутске.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак.
Во время тура мы будем останавливаться:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (2 ночи)
|Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон
|Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель «Байкал Хан»
Порт Ольхон
|Иркутск (1 ночь)
|Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море
|Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
|Листвянка (1 ночь)
|ГК Крестовая падь
Усадьба Еремеевых
ГК У Озера
Отель Байкал Хан
БО Даурия
БО Малина
|Отель Маяк (люкс, полулюкс)
ГК Крестовая падь (люкс, полулюкс)
Отель Легенда Байкала (люкс, полулюкс)
Отель Байкал Хан (люкс, полулюкс)
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|38000
|51000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|12000
|18 000
Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.
В туре возможно подселение.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в номерах люкс, полулюкс в п. Листвянка.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.