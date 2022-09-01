1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Ваше путешествие начнется в Иркутске.

После прибытия в столицу Восточной Сибири вы отправитесь к берегу Байкала в поселок Листвянка.

Из Иркутска вас заберет трансфер, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары.

По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы», где собраны деревянные строения разных столетий.

Попадая туда, вы словно совершаете путешествие во времени.

Перед Листвянкой вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Вы посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии вас ждет заселение в Листвянке, отдых перед завтрашним насыщенным днем.

Вас ждет: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; Шаман Камень, музей Байкала, рыбный рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.