Осеннее очарование Байкала

Увидеть священное озеро и остров Ольхон в золотом одеянии, познакомиться с его эндемичной природой, прекрасными видами

4.7
3 отзыва
Увидеть священное озеро и остров Ольхон в золотом одеянии, познакомиться с его эндемичной природой, прекрасными видами.

Напитаться энергетикой озера, когда нет толп туристов, и прочувствовать, услышать разговор с Байкалом наедине возможно только в осеннем туре! В сентябре вода еще теплая (по байкальским меркам), а потому можно окунуться в воды священного озера! Вы посетите увлекательные экскурсии, посетите исторические места, отдохнете душой и подзарядите свои "внутренние батарейки" в этом туре!
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
Осеннее очарование Байкала
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Что вас ожидает 🤩

«Тальцы»
«Тальцы»
Посетим музей под открытым небом, где собраны деревянные строения разных столетий
Экскурсия по Иркутску
Экскурсия по Иркутску
Проедем по историческим местам и познакомимся с историей Иркутского острога
Остров Ольхон
Остров Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Ваше путешествие начнется в Иркутске.

После прибытия в столицу Восточной Сибири вы отправитесь к берегу Байкала в поселок Листвянка.

Из Иркутска вас заберет трансфер, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары.

По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы», где собраны деревянные строения разных столетий.

Попадая туда, вы словно совершаете путешествие во времени.

Перед Листвянкой вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Вы посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии вас ждет заселение в Листвянке, отдых перед завтрашним насыщенным днем.

Вас ждет: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; Шаман Камень, музей Байкала, рыбный рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Сегодняшний день будет ознаменован знакомством со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.

После завтрака вы отправитесь в Иркутск, где в сопровождении гида узнаете Иркутск.

Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.

Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

После экскурсии вас ждет заселение в гостинице, а вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и почувствовать жизнь города глубже.

Вас ждет: Церкви; Музеи; Памятники; Сквер; Набережная Ангары.

В стоимость включено: Групповой трансфер; Проживание; Завтрак; Экскурсия; Услуги гида.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
3 день

Иркутск - остров Ольхон

Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: мыс Бурхан; паромная переправа; Тажеранские степи.

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.

Иркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; мыс Любви; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: проживание; завтрак; экскурсия на север острова Ольхон; групповой трансфер; обед-пикник; разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

После завтрака в гостинице вы отправитесь в обратный путь в Иркутск по острову, паромной переправе.

Во второй половине дня вы уже будете в городе Иркутске.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!

Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак.

Прощание с Ольхоном

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться:

НаправлениеСтандарт размещение
Номера категории стандарт		Комфорт размещение
Ольхон (2 ночи)Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон		Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель «Байкал Хан»
Порт Ольхон
Иркутск (1 ночь)Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море		Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
Листвянка (1 ночь)ГК Крестовая падь
Усадьба Еремеевых
ГК У Озера
Отель Байкал Хан
БО Даурия
БО Малина		Отель Маяк (люкс, полулюкс)
ГК Крестовая падь (люкс, полулюкс)
Отель Легенда Байкала (люкс, полулюкс)
Отель Байкал Хан (люкс, полулюкс)

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
3800051000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
1200018 000

Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

Усадьба "Еремеевых", "Малина"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.

Усадьба "Еремеевых", "Малина"Усадьба "Еремеевых", "Малина"

Крестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "Даурия

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.

Крестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "Даурия

Маяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал Хан

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта в номерах люкс, полулюкс в п. Листвянка.

Маяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал ХанМаяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал Хан

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Услуги гида согласно программе тура
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 сен 2022
все было отлично)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Д
23 авг 2022
Очень четкая организация.
Д
21 авг 2022
Организация на хорошем уровне.

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Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
место Вашего проживания в Иркутске
24 500 за всё до 4 чел.
Тур на Тёплые Озёра
14 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тур на Тёплые Озёра
Тур-выходного дня. В нашей программе озера Байкал, Изумрудное, Тёплое
Г. Иркутск, Сухэ-Батора, 7
1 окт
15 окт
17 окт
2 500 за 1 человека
Увидеть Байкал за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Увидеть Байкал за один день
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды
ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
12 000 за всё до 4 чел.
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