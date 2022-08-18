Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка

Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала", "Чертов палец", посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты

4.7
3 отзыва
Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала","Чертов палец", посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты? Тогда этот насыщенный тур для всей семьи идеально подходит Вам.

Смотровые площадки, множество интересных мест и развлечений Байкала помогут отвлечься от дел и полноценно отдохнуть.
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт
31
окт
7
ноя
14
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Самый большой телескоп в России
Самый большой телескоп в России
Отправимся в Байкальскую астрофизическую обсерваторию и познакомимся с мощнейшими телескопами в стране
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается вид на Шаман-камень
Прогулка по заповедной тропе
Прогулка по заповедной тропе
Полюбуемся флорой и фауной Байкальского государственного биосферного заповедника

Программа тура по дням

1 день

Переезд в город Байкальск

Встреча в аэропорту (в 8 утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Переезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город Байкальск
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
3 день

День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных — Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

День в БайкальскеДень в БайкальскеДень в Байкальске
4 день

Поездка в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Поездка в поселок Листвянку
5 день

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
6 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
7 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
8 день

Выезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и/или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

ХостелЭкономСтандарт
2-хместный номер (хостел 2-16 местный)62 40064 80075 600
доплата за одноместное размещение-9 80017 300

Размещение в хостеле/ без благоустройства:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7.

Частично благоустроенное размещение:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 4-7.

Благоустроенное размещение:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 4-7.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Турбаза «Обитаемый остров»

4 ночи

Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.

Турбаза «Обитаемый остров»Турбаза «Обитаемый остров»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.
Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-8: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 4: Байкальск – Иркутск – ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 7: По ЛиствянкеДень 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория.
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии в туре?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи🏞Заповедники

Похожие туры в Иркутске

Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
10 часов
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
3 000 за 1 человека
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска
Любое удобное туристам место в Иркутске
от 6 000 за всё до 2 чел.
Листвянка - ворота Байкала
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - старинное название посёлка Лиственничное
По договоренности
8 750 за всё до 4 чел.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
15 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал
Заберу Вас у отеля в Иркутске
от 9 900 за всё до 4 чел.
Увидеть Байкал за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Увидеть Байкал за один день
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды
ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
12 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.9
34 отзыва
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
23 сен
26 сен
27 сен
28 сен
9 750 за всё до 4 чел.
Байкальский заповедник в Танхое
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Байкальский заповедник в Танхое
Вас ждет увлекательное однодневное путешествие в Бурятию, в поселок Танхой
По согласованию
11 500 за всё до 4 чел.
Притяжение Байкала: из Иркутска в Листвянку
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Притяжение Байкала: из Иркутска в Листвянку
Чудеса нашей планеты безграничны. Прикоснуться к одному из них очень просто
По договоренности
9 000 за всё до 3 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
5 отзывов
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный поселок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
Завтра
24 сен
25 сен
28 сен
9 900 за всё до 4 чел.
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
5 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине
Любое удобное туристам место в Иркутске
от 9 400 за всё до 3 чел.
Листвянка для активных путешественников
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
6 отзывов
Листвянка для активных путешественников
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
10 500 за всё до 3 чел.
Байкальский тракт - дорога за море. Листвянка
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
1 отзыв
Байкальский тракт - дорога за море. Листвянка
Мы отправимся в п. Листвянка, где посетим этнографический музей Тальцы
Иркутск / Листвянка и другие адреса
от 12 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ