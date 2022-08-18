Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Прогулка по западной части острова Ольхон в окрестностях Хужира.
Знакомство со скалой Шаманкой (мыс Бурхан), посещение краеведческого музея острова Ольхон и встреча с шаманом.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Встаньте пораньше, чтобы встретить совершенно особенный восход солнца на Ольхоне.
Он настолько красив, что многие знаменитые фотографы едут сюда за тысячи километров, дабы запечатлеть необыкновенное очарование момента.
И все же никакое фото не способно передать завораживающую энергетику Байкала в утренние часы.
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.
Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".
Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.
Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.
Питание включено: завтрак, ужин.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|66 300
|71 300
|доплата за одноместное размещение
|17 500
|21 000
Размещение Хостел (только в праздничные даты):
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
Благоустроенное размещение – Стандарт:
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.