Ежедневно с 8:00 до 21:00

Об эксукрсии

Величественный, большой Байкал во всей красе предстанет гостям нашего города после трехчасовой поездки из Иркутска в живописную бухту.

Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала, и конечно же у кромки воды нас ждут места с разными берегами — скалы, галечные раскаты, обрывистые берега, россыпи обкатанных камней и удивительный мелкий чёрный песок.

Отличные фотографии и захватывающие эмоции будут обеспечены!

Что вас ждет

Едем к открытому Байкалу в бухту Крестовую, часть дороги по лесному массиву, часть дороги по сопкам и степям. Заезжаем на смотровые площадки, на степные озера, три разных береговых линии в трех бухтах, пляж с чёрным песком, галечные россыпи на береговой линии, скалистые каменистые берега. Обеспечиваем питьевой водой.