Ежедневно с 8:00 до 21:00

Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места

Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой,...

Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала, и конечно же у кромки воды нас ждут места с разными берегами — скалы, галечные раскаты, обрывистые берега, россыпи обкатанных камней и удивительный мелкий чёрный песок.

Отличные фотографии и захватывающие эмоции будут обеспечены!
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места

Об эксукрсии

Величественный, большой Байкал во всей красе предстанет гостям нашего города после трехчасовой поездки из Иркутска в живописную бухту.
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала, и конечно же у кромки воды нас ждут места с разными берегами — скалы, галечные раскаты, обрывистые берега, россыпи обкатанных камней и удивительный мелкий чёрный песок.
Отличные фотографии и захватывающие эмоции будут обеспечены!

Что вас ждет

Едем к открытому Байкалу в бухту Крестовую, часть дороги по лесному массиву, часть дороги по сопкам и степям. Заезжаем на смотровые площадки, на степные озера, три разных береговых линии в трех бухтах, пляж с чёрным песком, галечные россыпи на береговой линии, скалистые каменистые берега. Обеспечиваем питьевой водой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
За экскурсию
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • Услуги гида
  • Рассказ о озере Байкал и местные легенды
Что не входит
  • Билет на посещение прибайкальского национального парка — 150 руб/чел
  • Питание на усмотрение гостей (трехразовое полноценное — 1200 руб/чел, Отдых и ночёвка на усмотрение гостей — 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем гостей с адреса проживания в городе
Завершение: Довозим гостей до адреса проживания в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 8:00 до 21:00

Александр П.
Александр П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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