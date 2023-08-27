Путешествие мечты с главными локациями Байкала. Каждый день будем просыпаться с видом на озеро, много гулять по островам, степям и сибирским лесам. Пошаманим на мысе Бурхан и загадаем желание у буддисткой ступы Просветления на Огое. Узнаем легенду скалы Шаманка, увидим самую широкую часть Байкала с мыса Хобой, попробуем традиционное бурятское блюдо. Пробежимся босиком по песчаным пляжам, прокатимся на катере и пароме. Полюбуемся панорамой на прозрачный Байкал с горы в Тажеранской степи и посетим священные места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)