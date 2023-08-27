Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы

Пожить на берегу самого глубокого озера на Земле, прокатиться на катере и пароме и увидеть Шаманку

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Путешествие мечты с главными локациями Байкала. Каждый день будем просыпаться с видом на озеро, много гулять по островам, степям и сибирским лесам. Пошаманим на мысе Бурхан и загадаем желание у буддисткой ступы Просветления на Огое.

Узнаем легенду скалы Шаманка, увидим самую широкую часть Байкала с мыса Хобой, попробуем традиционное бурятское блюдо. Пробежимся босиком по песчаным пляжам, прокатимся на катере и пароме. Полюбуемся панорамой на прозрачный Байкал с горы в Тажеранской степи и посетим священные места.
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Ближайшие даты:
27
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, аэропорт, 10:00
Завершение: г. Иркутск, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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