Хочется поделиться с путешественниками замечательной прогулкой по природному памятнику, Шаманский утёс (или 33 Богатыря), который расположен в 70 км. от г. Иркутска в посёлке Шаманка.
Ближайшие даты:
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
15
янв
янв
16
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Река Иркут с высоты птичьего полёта
- Шаманский утёс
Описание
Важная информация:
- Маршрут подходит для путешественников с любым уровнем физической подготовки. По маршруту ходят даже дети, возраст примерно 8-10 лет. Будет вначале только один резкий набор высоты, но не затяжной, далее маршрут будет лёгким, т. к. тропинка будет постепенно уходить вниз. В конце будет спуск уже не такой резкий как подъем. Тропинка не оборудована ни канатами ни ступенями.
- С собой необходима удобная одежда/обувь, бутылка воды, перекус. Начало экскурсии возможно двигать на час или два позже, по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до места проживания
- Горячий чай
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Маршрут подходит для путешественников с любым уровнем физической подготовки. По маршруту ходят даже дети
- Возраст примерно 8-10 лет. Будет вначале только один резкий набор высоты
- Но не затяжной
- Далее маршрут будет лёгким
- Т. к. тропинка будет постепенно уходить вниз. В конце будет спуск уже не такой резкий как подъем. Тропинка не оборудована ни канатами ни ступенями. С собой необходима удобная одежда/обувь
- Бутылка воды
- Перекус. Начало экскурсии возможно двигать на час или два позже
- По договорённости
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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