Пешая прогулка по Шаманскому утёсу

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Хочется поделиться с путешественниками замечательной прогулкой по природному памятнику, Шаманский утёс (или 33 Богатыря), который расположен в 70 км. от г. Иркутска в посёлке Шаманка.
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Пешая прогулка по Шаманскому утёсу
Ближайшие даты:
9
янв
10
янв
11
янв
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Река Иркут с высоты птичьего полёта
  • Шаманский утёс

Описание

Важная информация:

  • Маршрут подходит для путешественников с любым уровнем физической подготовки. По маршруту ходят даже дети, возраст примерно 8-10 лет. Будет вначале только один резкий набор высоты, но не затяжной, далее маршрут будет лёгким, т. к. тропинка будет постепенно уходить вниз. В конце будет спуск уже не такой резкий как подъем. Тропинка не оборудована ни канатами ни ступенями.
  • С собой необходима удобная одежда/обувь, бутылка воды, перекус. Начало экскурсии возможно двигать на час или два позже, по договорённости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места проживания
  • Горячий чай
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрут подходит для путешественников с любым уровнем физической подготовки. По маршруту ходят даже дети
  • Возраст примерно 8-10 лет. Будет вначале только один резкий набор высоты
  • Но не затяжной
  • Далее маршрут будет лёгким
  • Т. к. тропинка будет постепенно уходить вниз. В конце будет спуск уже не такой резкий как подъем. Тропинка не оборудована ни канатами ни ступенями. С собой необходима удобная одежда/обувь
  • Бутылка воды
  • Перекус. Начало экскурсии возможно двигать на час или два позже
  • По договорённости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиВыездныеНа весь день

Похожие туры из Иркутска

Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Познакомиться с достопримечательностями одного из самых популярных и красивых маршрутов в регионе
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
14 500 за всё до 3 чел.
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
на ваш выбор в пределах Иркутска
5 янв
7 янв
8 янв
9 янв
22 800 за всё до 3 чел.
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Иркутск, любой удобный для вас адрес
6 янв
7 янв
8 янв
9 янв
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ