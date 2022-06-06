По Байкалу на коньках

Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен

5
3 отзыва
Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Мы приглашаем прокатиться на коньках по самому большому в мире катку!
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
По Байкалу на коньках
Ближайшие даты:
19
фев
03
мар

Что вас ожидает 🤩

Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Отведаем блюда национальной кухни – местные позы (буузы) и байкальского омуля.
Легендарная Шаманка
Легендарная Шаманка
Побываем на мысе Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка
Буддийская ступа
Буддийская ступа
Поймаем дзен у Ступы Просветления на острове Огой
Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Будем 4 дня путешествовать по Байкалу на коньках!
Причудливые ледяные гроты
Причудливые ледяные гроты
Сделаем много классных фото на фоне красивых ледяных гротов

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы в Иркутске, трансфер Иркутск – Листвянка – Хужир

Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале и в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.

Трансфер Иркутск – Хужир.

После встречи мы  отправимся на остров Ольхон в п. Хужир в проливе Малое море.

По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.

Остановимся в кафе, где можно отведать очень вкусные местные позы — местная разновидность мант с фаршем из рубленного мяса, приготовленные на пару.

По прибытию разместимся на уютной базе. 

После посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

Расстояние: 360 км – авто.

2 день
Экскурсия на северный край острова Ольхон – мыс Хобой

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.

В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.

Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.

Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.

Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

Расстояние: 80 км – авто.

3 день
Переход Хужир – Замогой

Сегодня совершим первый переход к острову Замогой.

Лагерь поставим прямо на льду рядом с островом.

Замогой имеет овальную форму размерами 1 км на 0,5 км. Э

то второй по величине остров Малого Моря, площадью 0,5 кв. км.

В местных легендах рассказывается, что когда-то на Замогой свозили больных проказой, которая приблизительно 100 лет назад свирепствовала на острове Ольхон.

Сейчас на вершине стоит крест.

Вокруг него очень много красивых ледяных гротов.

Суровые изрезанные скалистые берега впечатляют. 

Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

4 день
Переход Замогой – Огой – Кобылья голова

Наш путь пройдет через остров Огой,  он является одним из самых впечатляющих и сакральных мест Байкала.

Самый большой по территории Малого моря.

Попав на остров, каждый человек ощутит сильный заряд положительной энергии.

Исходит она от буддийской Ступы Просветления, находящейся на самой высокой точке.

Мы поднимемся к ней, совершим обряд и наполнимся энергией.  

Юго-западная оконечность острова имеет очень интересную форму, похожую на дракона.

Сильные ветра постарались сделать из этого настоящее чудо природы.

Достаточно большая часть отвесного северного берега острова обычно полностью обледенелая, и смотрится очень необычно.

Лагерь разобьем рядом с мысом Кобылья голова. 

Высокая обрывистая скала на оконечности, по форме напоминает голову огромного плывущего животного. 

Мыс славится гротами, которые течение стремительных вод Байкала создавало веками…

Есть множество любителей-исследователей подобного рода пещер.

Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

5 день
Переход Кобылья голова – Сахюрта. Ночевка на базе

До обеда совершим переход через пролив Ольхонские ворота в поселок Сахюрта.

Здесь разместимся на базе отдыха.

После обеда налегке сходим на живописную возвышенность.

Здесь мы увидим остров Ольхон с противоположной, уже южной стороны.

К тому же, отсюда безупречный вид на пролив Ольхонские ворота, который открывают путь в большое море, открытый Байкал.

Вечером будет возможность сходить в баню, в теплом комфортном зале поиграть в настольные игры, поделиться впечатлениями. 

Расстояние: 10 км – коньки, пешком.

6 день
Переход пос. Сахюрта – Ферма

Выход через Ольхонские ворота к великим просторам озера Байкал.

Сегодня начинается самая, пожалуй, интересная и сложная часть нашего путешествия.

В ближайшие 4 дня нам предстоит преодолеть почти 100 км дикого и невероятно красивого льда Байкала.

Начнем мы с небольшого разминочного перехода в 15 км до Фермы.

Выход в Большое Море будет с первых минут будоражить и влюблять.

Бескрайние ледяные просторы, это, ради чего мы сюда приехали.

Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

7 день
Ферма – Бухта Ая

После нескольких лет изысканий, изучения заснеженности льда Байкала и розы его ветров, мы остановились именно на этом маршруте.

Он по своему уникален.

Это сказывается в отсутствии толп туристов и максимально возможным наличием чистого льда.

В пути мы сделаем шикарный обеденный перекус с горячим вкусным чаем прямо на льду.

А лагерь разобьем в живописной бухте Ая.

В пути будем делать остановки, чтобы вновь и вновь удивляться разнообразием рисунков Байкальского льда.

Расстояние: 20-25 км – коньки, пешком.

8 день
Бухта Ая – Мыс Крестовский

На рассвете, сразу после плотного завтрака отправимся в путь.

Огибая мыс за мысом, бухту за бухтой, попутный ветер будет нести нас к сегодняшней ключевой точке – мысу Крестовский.

Здесь мы организуем лагерь.

Если будем двигаться в хорошем темпе, то успеем до заката подняться на возвышенность мыса, откуда открывается великолепная панорама застывшего Байкала.

При ясной погоде, вечер под звездным покрывалом неба никого не оставит равнодушным.

Расстояние: 25-30 км – коньки, пешком.

9 день
Мыс Крестовский – п. Бугульдейка

Как всегда ранний выход на маршрут.

Сегодня мы преодолеем заключительный участок нашего похода.

Итоговые 25 км должны нам даться уже существенно легче.

Наш путь лежит через красивые мысы Боро-Елга, Голый и многие другие небольшие мысы без названия.

Мотивация в виде теплого гостевого дома и горячей баньки сработает на все 100%, и к вечеру мы будем в п. Бугульдейка праздновать завершение нашего отличного похода.

Расстояние: 25 км – коньки, пешком.

10 день
Поселок Бугульдейк – Иркутск

С утра мы посетим знаменитый мраморный карьер, где можно сделать уникальные фотографии, и просто увидеть всю эту грандиозность.

После чего, отправимся в Иркутск, где попрощаемся друг с другом, и пожелаем хорошей дороги домой.

Советуем остаться еще на день в Иркутске, чтобы погулять по этому старинному городу и посетить местные достопримечательности.

Проживание

Тур предусматривает проживание в зимних палатках с печкой, на базе отдыха "Алтан" (в домиках по 3-4 человека) и в гостевом доме "Ольхонские терема" (по 2 человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск — пос. Хужир, пос. Бугульдейка — г. Иркутск
  • Проживание на турбазах (4 ночи)
  • Питание на маршруте
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Сопровождение гидом
  • Общественное снаряжение (зимние палатки с печкой, кухонное снаряжение, газовое оборудование и баллоны)
  • Личное специальное снаряжение (сани-волокуши, коньки туристические, наколенники)
  • Общественная аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в дороге
  • Кафе и сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
— Коньки туристические (предоставляются)
— Санки-волокуши (предоставляются)
— Спальный мешок (температура комфорт -5/-10)
— Коврик ППУ (чем толще, тем лучше)
— Палки лыжные (приобретаются самостоятельно под свой рост)
— Наколенники (предоставляются)
— Каска (альпинистская, горнолыжная, велошлем)
— Рюкзак 70-90 л
— Хоба (поджопник)

Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые (демисезонные или зимние, голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно, чтобы ботинки были на 1 размер больше, чтобы не обморозить ноги)
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
— Нательное белье
— Комплект теплого термобелья
— Комплект термобелья влагоотводящего
— Обувь для бивуака (например валенки)

Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
— Фотоаппарат (видеокамера)
— Химические грелки — помогают согреться в сильный мороз

Документы:
— Паспорт
— Полис страхования
— Деньги на дополнительные расходы

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимая физическая подготовка

Это путешествие – среднего уровня сложности.

Это значит, что оно подойдет всем любителям активного отдыха, не имеющих проблем со здоровьем. Умение кататься на коньках необязательно.

Сложность похода заключается в том, что в первой половине похода мы спим в палатках с печкой, на маршруте встречаются ледяные торосы и сильные ветра.
Все общественное и личное снаряжение, еда распределяется между всеми участниками похода и несется на себе.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные турыТуры на 10 дней

Похожие туры в Иркутске

Спортивный день на зимнем Байкале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Спортивный день на зимнем Байкале
Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
13 620 за всё до 4 чел.
Коньки и лыжи на Байкале
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Коньки и лыжи на Байкале
Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги, покататься на коньках
от 13 500 за 1 человека
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
3 дня
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой
1 сен
5 сен
8 сен
12 сен
52 200 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
от 43 800 за 1 человека
Космический лед Байкала
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
4.3
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 000 за всё до 3 чел.
Жаркий Байкал
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жаркий Байкал
Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня
59 000 за 1 человека
На аэроходе по зимнему Байкалу
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
1 отзыв
На аэроходе по зимнему Байкалу
Прокатиться по легендарному озеру на катере-амфибии и поразиться красоте ледяного царства
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
32 000 за всё до 9 чел.
Ночь на льду Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
41 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине с природой
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.9
23 отзыва
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
О Байкале слышали многие. В последнее время на озеро все больше
26 июня
27 июня
29 июня
30 июня
от 9 900 за всё до 2 чел.
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
2 отзыва
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
Легенды о Байкале и красавице Ангаре оживут на ваших глазах, ведь всего за день мы побываем
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
3 500 за 1 человека
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
97 000 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ