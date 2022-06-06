Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен. Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Мы приглашаем прокатиться на коньках по самому большому в мире катку!

Сделаем много классных фото на фоне красивых ледяных гротов

Будем 4 дня путешествовать по Байкалу на коньках!

Поймаем дзен у Ступы Просветления на острове Огой

Побываем на мысе Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка

Программа тура по дням

1 день Встреча группы в Иркутске, трансфер Иркутск – Листвянка – Хужир

Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале и в 9:00 в аэропорту г. Иркутск. Трансфер Иркутск – Хужир. После встречи мы отправимся на остров Ольхон в п. Хужир в проливе Малое море. По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи. Остановимся в кафе, где можно отведать очень вкусные местные позы — местная разновидность мант с фаршем из рубленного мяса, приготовленные на пару. По прибытию разместимся на уютной базе. После посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка. И покатаемся на коньках по блестящему льду озера. Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала. Расстояние: 360 км – авто.

2 день Экскурсия на северный край острова Ольхон – мыс Хобой

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски клык, коренной зуб. В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенностью являются следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий. Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева. Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек. Расстояние: 80 км – авто.

3 день Переход Хужир – Замогой

Сегодня совершим первый переход к острову Замогой. Лагерь поставим прямо на льду рядом с островом. Замогой имеет овальную форму размерами 1 км на 0,5 км. Э то второй по величине остров Малого Моря, площадью 0,5 кв. км. В местных легендах рассказывается, что когда-то на Замогой свозили больных проказой, которая приблизительно 100 лет назад свирепствовала на острове Ольхон. Сейчас на вершине стоит крест. Вокруг него очень много красивых ледяных гротов. Суровые изрезанные скалистые берега впечатляют. Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

4 день Переход Замогой – Огой – Кобылья голова

Наш путь пройдет через остров Огой, он является одним из самых впечатляющих и сакральных мест Байкала. Самый большой по территории Малого моря. Попав на остров, каждый человек ощутит сильный заряд положительной энергии. Исходит она от буддийской Ступы Просветления, находящейся на самой высокой точке. Мы поднимемся к ней, совершим обряд и наполнимся энергией. Юго-западная оконечность острова имеет очень интересную форму, похожую на дракона. Сильные ветра постарались сделать из этого настоящее чудо природы. Достаточно большая часть отвесного северного берега острова обычно полностью обледенелая, и смотрится очень необычно. Лагерь разобьем рядом с мысом Кобылья голова. Высокая обрывистая скала на оконечности, по форме напоминает голову огромного плывущего животного. Мыс славится гротами, которые течение стремительных вод Байкала создавало веками… Есть множество любителей-исследователей подобного рода пещер. Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

5 день Переход Кобылья голова – Сахюрта. Ночевка на базе

До обеда совершим переход через пролив Ольхонские ворота в поселок Сахюрта. Здесь разместимся на базе отдыха. После обеда налегке сходим на живописную возвышенность. Здесь мы увидим остров Ольхон с противоположной, уже южной стороны. К тому же, отсюда безупречный вид на пролив Ольхонские ворота, который открывают путь в большое море, открытый Байкал. Вечером будет возможность сходить в баню, в теплом комфортном зале поиграть в настольные игры, поделиться впечатлениями. Расстояние: 10 км – коньки, пешком.

6 день Переход пос. Сахюрта – Ферма

Выход через Ольхонские ворота к великим просторам озера Байкал. Сегодня начинается самая, пожалуй, интересная и сложная часть нашего путешествия. В ближайшие 4 дня нам предстоит преодолеть почти 100 км дикого и невероятно красивого льда Байкала. Начнем мы с небольшого разминочного перехода в 15 км до Фермы. Выход в Большое Море будет с первых минут будоражить и влюблять. Бескрайние ледяные просторы, это, ради чего мы сюда приехали. Расстояние: 15 км – коньки, пешком.

7 день Ферма – Бухта Ая

После нескольких лет изысканий, изучения заснеженности льда Байкала и розы его ветров, мы остановились именно на этом маршруте. Он по своему уникален. Это сказывается в отсутствии толп туристов и максимально возможным наличием чистого льда. В пути мы сделаем шикарный обеденный перекус с горячим вкусным чаем прямо на льду. А лагерь разобьем в живописной бухте Ая. В пути будем делать остановки, чтобы вновь и вновь удивляться разнообразием рисунков Байкальского льда. Расстояние: 20-25 км – коньки, пешком.

8 день Бухта Ая – Мыс Крестовский

На рассвете, сразу после плотного завтрака отправимся в путь. Огибая мыс за мысом, бухту за бухтой, попутный ветер будет нести нас к сегодняшней ключевой точке – мысу Крестовский. Здесь мы организуем лагерь. Если будем двигаться в хорошем темпе, то успеем до заката подняться на возвышенность мыса, откуда открывается великолепная панорама застывшего Байкала. При ясной погоде, вечер под звездным покрывалом неба никого не оставит равнодушным. Расстояние: 25-30 км – коньки, пешком.

9 день Мыс Крестовский – п. Бугульдейка

Как всегда ранний выход на маршрут. Сегодня мы преодолеем заключительный участок нашего похода. Итоговые 25 км должны нам даться уже существенно легче. Наш путь лежит через красивые мысы Боро-Елга, Голый и многие другие небольшие мысы без названия. Мотивация в виде теплого гостевого дома и горячей баньки сработает на все 100%, и к вечеру мы будем в п. Бугульдейка праздновать завершение нашего отличного похода. Расстояние: 25 км – коньки, пешком.

10 день Поселок Бугульдейк – Иркутск