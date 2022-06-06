Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале и в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.
Трансфер Иркутск – Хужир.
После встречи мы отправимся на остров Ольхон в п. Хужир в проливе Малое море.
По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.
Остановимся в кафе, где можно отведать очень вкусные местные позы — местная разновидность мант с фаршем из рубленного мяса, приготовленные на пару.
По прибытию разместимся на уютной базе.
После посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.
Расстояние: 360 км – авто.
Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.
Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.
В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.
Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.
Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.
Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.
Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.
Расстояние: 80 км – авто.
Сегодня совершим первый переход к острову Замогой.
Лагерь поставим прямо на льду рядом с островом.
Замогой имеет овальную форму размерами 1 км на 0,5 км. Э
то второй по величине остров Малого Моря, площадью 0,5 кв. км.
В местных легендах рассказывается, что когда-то на Замогой свозили больных проказой, которая приблизительно 100 лет назад свирепствовала на острове Ольхон.
Сейчас на вершине стоит крест.
Вокруг него очень много красивых ледяных гротов.
Суровые изрезанные скалистые берега впечатляют.
Расстояние: 15 км – коньки, пешком.
Наш путь пройдет через остров Огой, он является одним из самых впечатляющих и сакральных мест Байкала.
Самый большой по территории Малого моря.
Попав на остров, каждый человек ощутит сильный заряд положительной энергии.
Исходит она от буддийской Ступы Просветления, находящейся на самой высокой точке.
Мы поднимемся к ней, совершим обряд и наполнимся энергией.
Юго-западная оконечность острова имеет очень интересную форму, похожую на дракона.
Сильные ветра постарались сделать из этого настоящее чудо природы.
Достаточно большая часть отвесного северного берега острова обычно полностью обледенелая, и смотрится очень необычно.
Лагерь разобьем рядом с мысом Кобылья голова.
Высокая обрывистая скала на оконечности, по форме напоминает голову огромного плывущего животного.
Мыс славится гротами, которые течение стремительных вод Байкала создавало веками…
Есть множество любителей-исследователей подобного рода пещер.
Расстояние: 15 км – коньки, пешком.
До обеда совершим переход через пролив Ольхонские ворота в поселок Сахюрта.
Здесь разместимся на базе отдыха.
После обеда налегке сходим на живописную возвышенность.
Здесь мы увидим остров Ольхон с противоположной, уже южной стороны.
К тому же, отсюда безупречный вид на пролив Ольхонские ворота, который открывают путь в большое море, открытый Байкал.
Вечером будет возможность сходить в баню, в теплом комфортном зале поиграть в настольные игры, поделиться впечатлениями.
Расстояние: 10 км – коньки, пешком.
Выход через Ольхонские ворота к великим просторам озера Байкал.
Сегодня начинается самая, пожалуй, интересная и сложная часть нашего путешествия.
В ближайшие 4 дня нам предстоит преодолеть почти 100 км дикого и невероятно красивого льда Байкала.
Начнем мы с небольшого разминочного перехода в 15 км до Фермы.
Выход в Большое Море будет с первых минут будоражить и влюблять.
Бескрайние ледяные просторы, это, ради чего мы сюда приехали.
Расстояние: 15 км – коньки, пешком.
После нескольких лет изысканий, изучения заснеженности льда Байкала и розы его ветров, мы остановились именно на этом маршруте.
Он по своему уникален.
Это сказывается в отсутствии толп туристов и максимально возможным наличием чистого льда.
В пути мы сделаем шикарный обеденный перекус с горячим вкусным чаем прямо на льду.
А лагерь разобьем в живописной бухте Ая.
В пути будем делать остановки, чтобы вновь и вновь удивляться разнообразием рисунков Байкальского льда.
Расстояние: 20-25 км – коньки, пешком.
На рассвете, сразу после плотного завтрака отправимся в путь.
Огибая мыс за мысом, бухту за бухтой, попутный ветер будет нести нас к сегодняшней ключевой точке – мысу Крестовский.
Здесь мы организуем лагерь.
Если будем двигаться в хорошем темпе, то успеем до заката подняться на возвышенность мыса, откуда открывается великолепная панорама застывшего Байкала.
При ясной погоде, вечер под звездным покрывалом неба никого не оставит равнодушным.
Расстояние: 25-30 км – коньки, пешком.
Как всегда ранний выход на маршрут.
Сегодня мы преодолеем заключительный участок нашего похода.
Итоговые 25 км должны нам даться уже существенно легче.
Наш путь лежит через красивые мысы Боро-Елга, Голый и многие другие небольшие мысы без названия.
Мотивация в виде теплого гостевого дома и горячей баньки сработает на все 100%, и к вечеру мы будем в п. Бугульдейка праздновать завершение нашего отличного похода.
Расстояние: 25 км – коньки, пешком.
С утра мы посетим знаменитый мраморный карьер, где можно сделать уникальные фотографии, и просто увидеть всю эту грандиозность.
После чего, отправимся в Иркутск, где попрощаемся друг с другом, и пожелаем хорошей дороги домой.
Советуем остаться еще на день в Иркутске, чтобы погулять по этому старинному городу и посетить местные достопримечательности.
Тур предусматривает проживание в зимних палатках с печкой, на базе отдыха "Алтан" (в домиках по 3-4 человека) и в гостевом доме "Ольхонские терема" (по 2 человека).
Снаряжение:
— Коньки туристические (предоставляются)
— Санки-волокуши (предоставляются)
— Спальный мешок (температура комфорт -5/-10)
— Коврик ППУ (чем толще, тем лучше)
— Палки лыжные (приобретаются самостоятельно под свой рост)
— Наколенники (предоставляются)
— Каска (альпинистская, горнолыжная, велошлем)
— Рюкзак 70-90 л
— Хоба (поджопник)
Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые (демисезонные или зимние, голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно, чтобы ботинки были на 1 размер больше, чтобы не обморозить ноги)
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
— Нательное белье
— Комплект теплого термобелья
— Комплект термобелья влагоотводящего
— Обувь для бивуака (например валенки)
Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
— Фотоаппарат (видеокамера)
— Химические грелки — помогают согреться в сильный мороз
Документы:
— Паспорт
— Полис страхования
— Деньги на дополнительные расходы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Это путешествие – среднего уровня сложности.
Это значит, что оно подойдет всем любителям активного отдыха, не имеющих проблем со здоровьем. Умение кататься на коньках необязательно.
Сложность похода заключается в том, что в первой половине похода мы спим в палатках с печкой, на маршруте встречаются ледяные торосы и сильные ветра.
Все общественное и личное снаряжение, еда распределяется между всеми участниками похода и несется на себе.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.