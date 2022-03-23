По дороге с облаками. Пеший обзорный тур

Рядом с Байкалом не бывает слишком жарко, нет проблем с комарами, зато имеются удобные места для стоянок, живописный

5
3 отзыва

Рядом с Байкалом не бывает слишком жарко, нет проблем с комарами, зато имеются удобные места для стоянок, живописный ландшафт и кристально чистая вода байкальских ручьев. Хорошая пешеходная тропа идет по побережью, то чуть отступая в лес, то спускаясь к самой воде.

Три дня пешего похода будут наполнены великолепными видами, целительным воздухом и неповторимой энергетикой старейшего озера планеты.

А затем – мы исследуем старинный и самобытный поселок Листвянка и насладимся всем многообразием байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Иркутском

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Начать путешествие мы предлагаем со знакомства со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутск.

Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелехова и др.).

По окончании осмотра городских достопримечательностей вы сможете приобрести на память изделия местных умельцев в сувенирной лавке или заглянуть в антикварный магазин.

Кроме того, стоит посетить один из городских музеев (за доп. плату), например:

  • Краеведческий – один из старейших музеев России,
  • Художественный – с богатейшим собранием произведений искусства,
  • Дом-музей декабристов Волконских, рассказывающий о восстании 14 декабря 1825 г., его участниках и их жизни в сибирской ссылке.

Размещение в гостинице.

Питание: самостоятельно за свой счет.

2 день
Отъезд в пос. Большое Голоустное

Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное.

По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная.

Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде.

Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил.

Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале.

Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности. 

Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным.

Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату).

Ночевка в палатках.

Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.

3 день
Пеший переход до мыса Большой Кадильный

Начало пешего маршрута в сторону пади Большая Кадильная на одноименном мысе.

В этот день вам предстоит пройти около 18 км.

День разминочный, он позволяет втянуться в ритм движения, распределить вес снаряжения, немного привыкнуть к постоянным красотам тайги и озера вокруг и неспешно с наслаждением заняться фотоохотой.

Для любителей подземных царств есть возможность «заглянуть по дороге» в одну из пещер, расположенных в пади Малая Кадильная.

Для остальных эстетическим удовольствием станет созерцание «белых башенок» северного склона распадка.

На мысе Большой Кадильный расположен кордон Прибайкальского национального парка.

Остались несколько домиков старой турбазы и баня с выходом в Байкал.

На голом мысу довольно ветрено, поэтому для установки лагеря на ночевку нужно будет отойти к границе леса, где мы и его разобьем.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

4 день
Пеший переход до поселка Большие Коты

После завтрака приготовленного на костре, выход на маршрут.

В этот день предстоит несложный переход по лесной тропе до поселка Большие Коты, расположенный на берегу Байкала в 18 км севернее Листвянки.

Тропа проходит через «Чертов мост» на мысе Соболева, песчано-галечный массив горы Скрипер, заброшенные золотоносные прииски в пади Сенная.

Большая часть пути идет вдоль самого берега Байкала, местами спускаясь к воде.

К вечеру подходя к поселку, выбираем понравившееся нам место для ночлега, и готовим вкусный ужин.

Ночевка в палатках.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

5 день
Отдых в пос. Большие Коты

Этот день предлагаем провести, изучая местные достопримечательности пос. Большие Коты.

Любителям узнавать что-то новое мы предлагаем совершить экскурсию в музей байкаловедения (за доп. плату) – один из старейших музеев России, основанный профессором М.М. Кожовым.

В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала.

Также вместе с инструктором вы сможете продолжить исследование новых невероятных мест, а именно увидете панораму, открывающуюся на поселок и Байкал с горы «Гребешок» (по согласованию с инструктором).

Помимо всего этого, вы сможете побывать на бывшем золотоносном прииске, расположенном в пади Сенная, где сохранились шахты, отвалы, желоба и драга (по согласованию с инструктором).

Совершите несложный треккинг к скалистому утесу Скриппер. Желающие могут подняться на вершину утёса и полюбоваться открывающейся панорамой Байкала (по согласованию с инструктором).

Ночевка в палатках.

Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

6 день
Пеший переход до поселка Листвянка

Выход на маршрут.

Тропа достаточно хорошая и позволяет легко идти, наслаждаясь живописными видами Байкала.

Как и на предыдущем участке пути, местами она спускается к самому урезу воды, так что пополнить питьевые запасы или остановиться на обед не составляет никакой проблемы.

Затем, поднимаясь выше, тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега.

И вот вы уже в одном из самых старых поселений русских на берегах великого озера в поселке Листвянка, который протянулся вдоль озера на 5 км.

В последнее время поселок приобрел черты туристического центра, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По приходу в поселок вас разместят в гостинице.

Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (за доп. плату), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед. Ужин самостоятельно за свой счет.

7 день
Экскурсия по Листвянке. Возвращение в Иркутск

Сегодня продолжаем исследовать старинный и самобытный поселок Листвянка.

Обзорная экскурсия по поселку с гидом.

Предлагаем сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.

Также стоит посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей и прогуляться по сувенирному рынку, соседствующему с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Вы можете прогуляться по канатно-кресельной дороге на Камень Черского (за доп. плату), где вам откроется прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Обед в ресторане блюдами байкальской кухни.

После обеда – трансфер в Иркутск.

Окончание программы в центре города в 16:00.

Протяженность переезда: 70 км. Время в пути: ~1 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в г. Иркутск (1 ночь) и пос. Листвянка (1 ночь) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение инструкторами в пешем походе
  • Аренда снаряжения и необходимого оборудования
  • Страхование от несчастного случая.
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
  • Посещение музеев в г. Иркутске, не предусмотренное программой
  • Экскурсия в музей байкаловедения (пос. Болшие коты)
  • Баня
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсия в Байкальский экологический музей
  • Экскурсия по канатно-кресельной дороге на Камень Черского
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы.

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет. Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от несчастного случая на активной части маршрута. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.
Г
11 янв 2022
Организация тура на высоком уровне, перемещение, заселение и прочее без задержек и недоразумений

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