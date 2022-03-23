Рядом с Байкалом не бывает слишком жарко, нет проблем с комарами, зато имеются удобные места для стоянок, живописный ландшафт и кристально чистая вода байкальских ручьев. Хорошая пешеходная тропа идет по побережью, то чуть отступая в лес, то спускаясь к самой воде. Три дня пешего похода будут наполнены великолепными видами, целительным воздухом и неповторимой энергетикой старейшего озера планеты. А затем – мы исследуем старинный и самобытный поселок Листвянка и насладимся всем многообразием байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Иркутском

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Начать путешествие мы предлагаем со знакомства со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутск. Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелехова и др.). По окончании осмотра городских достопримечательностей вы сможете приобрести на память изделия местных умельцев в сувенирной лавке или заглянуть в антикварный магазин. Кроме того, стоит посетить один из городских музеев (за доп. плату), например: Краеведческий – один из старейших музеев России,

Художественный – с богатейшим собранием произведений искусства,

Дом-музей декабристов Волконских, рассказывающий о восстании 14 декабря 1825 г., его участниках и их жизни в сибирской ссылке. Размещение в гостинице. Питание: самостоятельно за свой счет.

2 день Отъезд в пос. Большое Голоустное

Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное. По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная. Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде. Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил. Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале. Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности. Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным. Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату). Ночевка в палатках. Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час.

Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.

3 день Пеший переход до мыса Большой Кадильный

Начало пешего маршрута в сторону пади Большая Кадильная на одноименном мысе. В этот день вам предстоит пройти около 18 км. День разминочный, он позволяет втянуться в ритм движения, распределить вес снаряжения, немного привыкнуть к постоянным красотам тайги и озера вокруг и неспешно с наслаждением заняться фотоохотой. Для любителей подземных царств есть возможность «заглянуть по дороге» в одну из пещер, расположенных в пади Малая Кадильная. Для остальных эстетическим удовольствием станет созерцание «белых башенок» северного склона распадка. На мысе Большой Кадильный расположен кордон Прибайкальского национального парка. Остались несколько домиков старой турбазы и баня с выходом в Байкал. На голом мысу довольно ветрено, поэтому для установки лагеря на ночевку нужно будет отойти к границе леса, где мы и его разобьем. Пеший переход: ~ 18 км.

Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

4 день Пеший переход до поселка Большие Коты

После завтрака приготовленного на костре, выход на маршрут. В этот день предстоит несложный переход по лесной тропе до поселка Большие Коты, расположенный на берегу Байкала в 18 км севернее Листвянки. Тропа проходит через «Чертов мост» на мысе Соболева, песчано-галечный массив горы Скрипер, заброшенные золотоносные прииски в пади Сенная. Большая часть пути идет вдоль самого берега Байкала, местами спускаясь к воде. К вечеру подходя к поселку, выбираем понравившееся нам место для ночлега, и готовим вкусный ужин. Ночевка в палатках. Пеший переход: ~ 18 км.

Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

5 день Отдых в пос. Большие Коты

Этот день предлагаем провести, изучая местные достопримечательности пос. Большие Коты. Любителям узнавать что-то новое мы предлагаем совершить экскурсию в музей байкаловедения (за доп. плату) – один из старейших музеев России, основанный профессором М.М. Кожовым. В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала. Также вместе с инструктором вы сможете продолжить исследование новых невероятных мест, а именно увидете панораму, открывающуюся на поселок и Байкал с горы «Гребешок» (по согласованию с инструктором). Помимо всего этого, вы сможете побывать на бывшем золотоносном прииске, расположенном в пади Сенная, где сохранились шахты, отвалы, желоба и драга (по согласованию с инструктором). Совершите несложный треккинг к скалистому утесу Скриппер. Желающие могут подняться на вершину утёса и полюбоваться открывающейся панорамой Байкала (по согласованию с инструктором). Ночевка в палатках. Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

6 день Пеший переход до поселка Листвянка

Выход на маршрут. Тропа достаточно хорошая и позволяет легко идти, наслаждаясь живописными видами Байкала. Как и на предыдущем участке пути, местами она спускается к самому урезу воды, так что пополнить питьевые запасы или остановиться на обед не составляет никакой проблемы. Затем, поднимаясь выше, тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега. И вот вы уже в одном из самых старых поселений русских на берегах великого озера в поселке Листвянка, который протянулся вдоль озера на 5 км. В последнее время поселок приобрел черты туристического центра, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов. По приходу в поселок вас разместят в гостинице. Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (за доп. плату), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни. Пеший переход: ~ 18 км.

Питание включено: завтрак в лагере, походный обед. Ужин самостоятельно за свой счет.

7 день Экскурсия по Листвянке. Возвращение в Иркутск