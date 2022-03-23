10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Начать путешествие мы предлагаем со знакомства со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутск.
Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелехова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей вы сможете приобрести на память изделия местных умельцев в сувенирной лавке или заглянуть в антикварный магазин.
Кроме того, стоит посетить один из городских музеев (за доп. плату), например:
Размещение в гостинице.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное.
По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная.
Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде.
Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил.
Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале.
Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности.
Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным.
Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату).
Ночевка в палатках.
Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.
Начало пешего маршрута в сторону пади Большая Кадильная на одноименном мысе.
В этот день вам предстоит пройти около 18 км.
День разминочный, он позволяет втянуться в ритм движения, распределить вес снаряжения, немного привыкнуть к постоянным красотам тайги и озера вокруг и неспешно с наслаждением заняться фотоохотой.
Для любителей подземных царств есть возможность «заглянуть по дороге» в одну из пещер, расположенных в пади Малая Кадильная.
Для остальных эстетическим удовольствием станет созерцание «белых башенок» северного склона распадка.
На мысе Большой Кадильный расположен кордон Прибайкальского национального парка.
Остались несколько домиков старой турбазы и баня с выходом в Байкал.
На голом мысу довольно ветрено, поэтому для установки лагеря на ночевку нужно будет отойти к границе леса, где мы и его разобьем.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
После завтрака приготовленного на костре, выход на маршрут.
В этот день предстоит несложный переход по лесной тропе до поселка Большие Коты, расположенный на берегу Байкала в 18 км севернее Листвянки.
Тропа проходит через «Чертов мост» на мысе Соболева, песчано-галечный массив горы Скрипер, заброшенные золотоносные прииски в пади Сенная.
Большая часть пути идет вдоль самого берега Байкала, местами спускаясь к воде.
К вечеру подходя к поселку, выбираем понравившееся нам место для ночлега, и готовим вкусный ужин.
Ночевка в палатках.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
Этот день предлагаем провести, изучая местные достопримечательности пос. Большие Коты.
Любителям узнавать что-то новое мы предлагаем совершить экскурсию в музей байкаловедения (за доп. плату) – один из старейших музеев России, основанный профессором М.М. Кожовым.
В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала.
Также вместе с инструктором вы сможете продолжить исследование новых невероятных мест, а именно увидете панораму, открывающуюся на поселок и Байкал с горы «Гребешок» (по согласованию с инструктором).
Помимо всего этого, вы сможете побывать на бывшем золотоносном прииске, расположенном в пади Сенная, где сохранились шахты, отвалы, желоба и драга (по согласованию с инструктором).
Совершите несложный треккинг к скалистому утесу Скриппер. Желающие могут подняться на вершину утёса и полюбоваться открывающейся панорамой Байкала (по согласованию с инструктором).
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
Выход на маршрут.
Тропа достаточно хорошая и позволяет легко идти, наслаждаясь живописными видами Байкала.
Как и на предыдущем участке пути, местами она спускается к самому урезу воды, так что пополнить питьевые запасы или остановиться на обед не составляет никакой проблемы.
Затем, поднимаясь выше, тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега.
И вот вы уже в одном из самых старых поселений русских на берегах великого озера в поселке Листвянка, который протянулся вдоль озера на 5 км.
В последнее время поселок приобрел черты туристического центра, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
По приходу в поселок вас разместят в гостинице.
Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (за доп. плату), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед. Ужин самостоятельно за свой счет.
Сегодня продолжаем исследовать старинный и самобытный поселок Листвянка.
Обзорная экскурсия по поселку с гидом.
Предлагаем сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Также стоит посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей и прогуляться по сувенирному рынку, соседствующему с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Вы можете прогуляться по канатно-кресельной дороге на Камень Черского (за доп. плату), где вам откроется прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Обед в ресторане блюдами байкальской кухни.
После обеда – трансфер в Иркутск.
Окончание программы в центре города в 16:00.
Протяженность переезда: 70 км. Время в пути: ~1 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.
В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет. Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая на активной части маршрута. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.