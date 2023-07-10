Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

День 1: Иркутск — Ольхон
Наше путешествие начинается в 10 утра, гид встретит Вас в гостинице, аэропорту или на вокзале. После знакомства, мы отправляемся на остров Ольхон. Время в пути - примерно 6 часов:
1:00 мы посетим столицу Бурятского Автономного Округа поселок Усть-Ордынский.
Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину:
- 13:30 остановка на обед — для нас будет накрыт стол в кафе бурятской кухни.
- 15:00 мы приезжаем в поселок Хужир (остров Ольхон) и размещаемся в гостинице.
- 16:00-17:30 Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
- Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
- День 2: Джип тур по северу Ольхона.
Экскурсия начинается в 10 утра и проходит по чистейшему льду Байкала!
Вы можете взять с собой коньки, или попросить нас взять их в аренду для Вас в прокате
Места, которые мы посетим:
- Харанцы: сказочные ледяные гроты и пещеры.
- Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
- Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала.
Пока Вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!:
6:00 возвращение в Хужир.
День 3: Экскурсия на судне на воздушной подушке Хивус к островам Малого Моря:
0:00-13:00.
На Хивусе можно комфортно и безопасно осмотреть каждый из островов, ступить на него и запечатлеть на память необычайную красоту девственной природы
Сегодня мы посетим:
Остров Огой: мистическое и загадочное место на Байкале, знаменитый Ступой Просветления, священной у буддистов. Ступа на острове Огой на Байкале стала первой, собравшей в одном месте обширную библиотеку оригинальных буддийских текстов (общим весом около 750 кг.), которые специально присылали из разных стран. На Огое хранятся ранее неизвестные западной науке буддийские тексты на тибетском языке и санскрите
Острова Малого моря: Огой, Замогой, Ижелхей:
3:00 возвращение в Хужир, свободное время.
В этот день можно взять коньки и самостоятельно покататься на них по льду Байкала, а так же посетить мастер класс по лепке бууз (бурятское традиционное блюдо), встретиться с шаманом или же посетить экскурсию в бурятскую деревню
День 4: Южная часть острова Ольхон, трансфер в Иркутск:
0:00 выезд с острова Ольхон.
Места, которые мы сегодня посетим:
- Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море.
- Озеро Ялга — самое крупное озеро на Ольхоне, летом теплое и приятное для купания. Его окружает хивописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой.
- 12:00 выезд в Иркутск.
- 14:00 остановка на обед в кафе бурятской кухни.
- 17:00-18:00 прибытие в Иркутск, трансфер до Вашей гостиницы/аэропорта или вокзала.
Важная информация:
В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.