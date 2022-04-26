По льду Байкала на коньках и хивусах

Почувствовать энергию Байкала в активном семейном туре

Авторский тур
За неделю на Байкале мы увидим все главные сокровища этого места: полюбуемся гладким льдом с пузырьками, прокатимся по нему на коньках и зарядимся энергией в местах силы на скале Шаманка и мысе Хобой.

Обязательно попробуем бурятскую кухню, узнаем больше о шаманизме и удивимся способностям байкальских нерп.
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
По льду Байкала на коньках и хивусах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Обязательно возьмите с собой теплые вещи: термобелье, зимнюю теплую куртку с непродуваемыми штанами (можно горнолыжный костюм), шерстяные носки, флисовый шарф, варежки, перчатки, непромокаемую теплую обувь — мы будем много находиться на улице, так что очень важно правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть.

Еще пригодятся ледоступы, кошки для гололеда или айсеры — с ними по льду ходить будет удобнее. Так что если они у вас есть, берите с собой.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара — снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким — можно запросто обгореть или повредить сетчатку глаза.

Возьмите также небольшой рюкзачок для прогулок, куда можно будет положить личные вещи и общественные продукты на обед, которые выдаст инструктор (вес продуктов 400-600 грамм). А еще сидушку-подпопник, чтобы можно было сидеть где захочется без вреда для здоровья, и термос.

Если есть, то возьмите также сушилку для обуви — мы почти весь день проводим на улице, очень важно, чтобы обувь всегда была сухая.

Для оплаты в кафе и магазинах возьмите наличные деньги — оплата банковскими картами здесь не развита.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 16:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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