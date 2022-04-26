Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Обязательно возьмите с собой теплые вещи: термобелье, зимнюю теплую куртку с непродуваемыми штанами (можно горнолыжный костюм), шерстяные носки, флисовый шарф, варежки, перчатки, непромокаемую теплую обувь — мы будем много находиться на улице, так что очень важно правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть.

Еще пригодятся ледоступы, кошки для гололеда или айсеры — с ними по льду ходить будет удобнее. Так что если они у вас есть, берите с собой.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара — снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким — можно запросто обгореть или повредить сетчатку глаза.

Возьмите также небольшой рюкзачок для прогулок, куда можно будет положить личные вещи и общественные продукты на обед, которые выдаст инструктор (вес продуктов 400-600 грамм). А еще сидушку-подпопник, чтобы можно было сидеть где захочется без вреда для здоровья, и термос.

Если есть, то возьмите также сушилку для обуви — мы почти весь день проводим на улице, очень важно, чтобы обувь всегда была сухая.

Для оплаты в кафе и магазинах возьмите наличные деньги — оплата банковскими картами здесь не развита.