По островам зимнего Байкала

Промчимся на коньках по гладкому льду и увидим Большое море

Авторский тур
Байкал — это место многогранное.

За 7 дней вы познакомитесь со всеми основными его сторонами и попробуете все зимние развлечения: прокатитесь на коньках по самому большому катку, промчитесь по льду на хивусе, увидите, как красиво отражается в Байкале уходящее солнце, и загадаете желания в местах силы.

Нас ждут инстаграмные места и запоминающийся «Поцелуй Байкала».
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
По островам зимнего Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

На Байкале зимой бывает очень холодно и ветрено. Чтобы не замерзнуть, мы рекомендуем одеваться в три слоя: сначала термобелье, потом флиска или футболка, а наверх теплая непродуваемая куртка с мембраной. На низ ветрозащитные штаны (в идеале горнолыжные) и удобная треккинговая обувь, в которой можно много ходить. Если есть специальные кошки — крепления на обувь, позволяющие ходить по льду, — тоже возьмите их с собой.

Если вы хотите сделать красивые фотографии для инстаграма, захватите яркое платье — на фоне льда оно будет смотреться эффектно. Вообще возьмите с собой что-нибудь яркое: шапку, шарф, яркую куртку, разноцветные варежки — так фотографии получатся интереснее.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем: зимой солнце сильно отражается ото льда и даже в мороз можно сильно загореть.

Для прогулок пригодится небольшой рюкзачок, куда можно положить необходимые вещи, бутылка с водой, а еще пенка-сидушка (подпопник) — она особенно пригодится на пикнике на льду, где наверняка захочется присесть. Если есть термос, тоже берите: пить горячий чай на природе всегда здорово.

И конечно, не забудьте паспорт и полис ОМС. А еще немного наличных, если захочется купить сувениры: карты и переводы принимают не везде.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или ж / д вокзал, сбор группы в 09.30 (нужно прибыть в Иркутск не позже 09:00 по местному времени)
Завершение: Иркутск, в любое время. При раннем выселении отель предоставляет ланч-бокс
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
от 43 800 за 1 человека
К острову Ольхон - по льду Байкала
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
24 отзыва
К острову Ольхон - по льду Байкала
Зимний джип-тур из Иркутска к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря
27 930 за 1-4 чел.
Лед Байкала в теплой компании
5 дней
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
Ольга
Нет отзывов
Лед Байкала в теплой компании
Покататься на зимних велосипедах по льду и попариться в бане посреди Байкала
74 800 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
41 900 за 1-4 чел.
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
8 часов
Групповая
Анна
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
Замерзшие пузыри, дрифт на льду и катание на коньках - море впечатлений за 1 день
8 500 за 1 человека
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
Антон
Нет отзывов
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
Вы проведёте незабываемую ночь на льду Байкала, в тёплой и уютной палатке
14 450 за 1 человека
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
6.5 часов
Индивидуальная
Галина
5
1 отзыв
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
Посёлок Большое Голоустное расположен в двух часах езды от Иркутска
от 14 000 за 1-3 чел.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
5
6 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться
9 000 за 1-6 чел.
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
13 часов
Групповая
Антон
Нет отзывов
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
14 450 за 1 человека
Спортивный день на зимнем Байкале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
2 отзыва
Спортивный день на зимнем Байкале
Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу
13 620 за 1-4 чел.
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
53 900 за 1 человека
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Евгений
Нет отзывов
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ