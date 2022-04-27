Организационные детали

На Байкале зимой бывает очень холодно и ветрено. Чтобы не замерзнуть, мы рекомендуем одеваться в три слоя: сначала термобелье, потом флиска или футболка, а наверх теплая непродуваемая куртка с мембраной. На низ ветрозащитные штаны (в идеале горнолыжные) и удобная треккинговая обувь, в которой можно много ходить. Если есть специальные кошки — крепления на обувь, позволяющие ходить по льду, — тоже возьмите их с собой.

Если вы хотите сделать красивые фотографии для инстаграма, захватите яркое платье — на фоне льда оно будет смотреться эффектно. Вообще возьмите с собой что-нибудь яркое: шапку, шарф, яркую куртку, разноцветные варежки — так фотографии получатся интереснее.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем: зимой солнце сильно отражается ото льда и даже в мороз можно сильно загореть.

Для прогулок пригодится небольшой рюкзачок, куда можно положить необходимые вещи, бутылка с водой, а еще пенка-сидушка (подпопник) — она особенно пригодится на пикнике на льду, где наверняка захочется присесть. Если есть термос, тоже берите: пить горячий чай на природе всегда здорово.

И конечно, не забудьте паспорт и полис ОМС. А еще немного наличных, если захочется купить сувениры: карты и переводы принимают не везде.