ежедневно в 10:00

Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»

Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером

Групповая
С февраля по апрель приглашаем вас провести незабываемые сутки на льду Байкала.

Под руководством заядлых рыбаков вы поймаете много вкусной рыбы, научитесь ее коптить и вялить на морозе.

Покатаетесь на коньках и поиграете в хоккей.

Вечером устроим душевные посиделки у костра с песнями под гитару.

А ночь вы проведете в теплой юрте.

И это только малая часть того, что мы для вас приготовили!
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Потрясающий мир зимнего Байкала

Вам предстоит увлекательное путешествие по бесконечно красивому льду великого озера. От Малого моря или Ольхона вы отправитесь в залив Загли, расположенный в южной оконечности острова. Увидите кристальный лед и послушаете треск Байкала, полюбуетесь красивым закатом, ощутите в полной мере энергетику таинственного острова и сможете сделать невероятные фотографии на память.

Островок цивилизации в диких условиях

(без агрессивного вмешательства в окружающую среду)
Несмотря на полевые условия, лагерь обеспечен всем необходимым для комфортного проживания. Мы продумали логичное зонирование территории: здесь размещены четыре теплые юрты (отапливаются до 17-20°) и две просторные палатки для рыбалки и ночевки гостей, в которых можно стоять в полный рост, кухня, теплые биотуалеты, гамаки для отдыха и атмосферных снимков, хоккейная площадка и костровая зона для душевных посиделок.

Как проходит экскурсия

  • Размещение в лагере. Приезжаем к 09:40, вас встретят наши заботливые гиды-рыбаки и проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги.
  • Рыбалка под руководством профессионалов. Наши знатоки поделятся опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, объяснят особенности использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с всем необходимым для ловли!
  • Обед и мастер-классы. Около 13:00 для вас приготовят вкусный обед на свежем воздухе. Вы отведаете блюда, приготовленные нашим поваром, если захотите, приготовим и ваш улов на мангале. А параллельно проведем мастер-классы по копчению рыбы, приготовлению «расколодки» (байкальской строганины) и вялению рыбы на морозе.
  • Развлечения в лагере. Вы сможете покататься на коньках по самому большому импровизированному катку (весь инвентарь предоставим); поиграть в хоккей; посмотреть подводный мир «в прямом эфире» и сделать невероятные снимки в специальной фотозоне.
  • Посиделки у костра. Незаметно день подойдет к концу. Вечером устроим ужин с душевными разговорами и песнями под гитару. Вы сможете полюбоваться байкальскими красотами, лежа в шезлонге у костра, прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и рассмотреть невероятно красивое ночное небо с россыпью звезд.
  • Ночевка на льду и незабываемый рассвет. Пришло время расположиться на удобных раскладушках в теплой кемпинговой палатке и набираться сил после насыщенного дня. Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет и выпьете горячего чаю с печеньками. Затем у вас будет еще пара часов, чтобы порыбачить: ранним утром — самый лучший клев! А в 10:00 отправимся в обратный путь, к вашим отелям.

Организационные детали

  • Программа проводится с февраля по апрель
  • В стоимость включен трансфер от острова Ольхон или Малого моря, трансфер из Иркутска оплачивается дополнительно — 12000 руб.
  • В течение дня мы также можем организовать джип-туры «Весь Ольхон»/«Тажеранские степи» — 25000 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Ольхона или Малого Моря
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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