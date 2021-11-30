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Об экскурсии
Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в район Малого Моря. Малое Море находится между материковой частью и островом Ольхон. Путь в это удивительное место пролегает через необъятные живописные степи, колоритные луга и сибирскую тайгу. В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом.
Программа
Встреча в назначенном месте в городе Иркутске.
Знакомство, отправление на Байкал.
Прибытие, обзор достопримечательностей.
Возвращение в город.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер Иркутск – Сахюрта – Иркутск
Сопровождающая фото/видеосъёмка
Пассажирская переправа на пароме на остров Ольхон (обзорная)
Остановки по маршруту для фотографирования, обзора и обеда в кафе
Услуги гида по пути следования до посёлка Сахюрта (Малое Море)
Заезд в Куркутский залив (по требованию/необходимости)
Свободное времяпрепровождение по желанию туриста, до 2 часов по маршруту следования.
Что не входит
Экскурсия по острову Ольхон
Отклонения от маршрута
Посещение мыса Уюга (7000 рублей)
Посещение Змеиной бухты (3000 рублей + билет в нац. парк)
Посещение мраморного карьера, деревни Бугульдейка и выезд на берег Байкала (5000 рублей)
Завершение: Любое удобное туристам место в Иркутске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 7:00
Иван М.
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