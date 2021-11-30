Поездка к Малому Морю в Ольхонский район

Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в район Малого Моря

В группе
до 4 чел.
Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в район Малого Моря.

Малое Море находится между материковой частью и островом Ольхон.

Путь в это удивительное место пролегает через необъятные живописные степи, колоритные луга и сибирскую тайгу.

В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом.
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район

Что вы увидите 🤩

  • Байкал
  • Посёлок Еланцы
  • Пролив Малое Море
  • Памятник Орлу
  • Памятник Бродяге
  • Остров Ольхон
  • Ольхонские ворота
  • Тажеранские степи
  • Скалы
  • Заливы, бухты
  • Солёные озёра
  • Живописная дорога через сибирскую тайгу
  • Разнообразие завораживающих пейзажей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в район Малого Моря. Малое Море находится между материковой частью и островом Ольхон. Путь в это удивительное место пролегает через необъятные живописные степи, колоритные луга и сибирскую тайгу. В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом.
Программа
  • Встреча в назначенном месте в городе Иркутске.
  • Знакомство, отправление на Байкал.
  • Прибытие, обзор достопримечательностей.
  • Возвращение в город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск – Сахюрта – Иркутск
  • Сопровождающая фото/видеосъёмка
  • Пассажирская переправа на пароме на остров Ольхон (обзорная)
  • Остановки по маршруту для фотографирования, обзора и обеда в кафе
  • Услуги гида по пути следования до посёлка Сахюрта (Малое Море)
  • Заезд в Куркутский залив (по требованию/необходимости)
  • Свободное времяпрепровождение по желанию туриста, до 2 часов по маршруту следования.
Что не входит
  • Экскурсия по острову Ольхон
  • Отклонения от маршрута
  • Посещение мыса Уюга (7000 рублей)
  • Посещение Змеиной бухты (3000 рублей + билет в нац. парк)
  • Посещение мраморного карьера, деревни Бугульдейка и выезд на берег Байкала (5000 рублей)
  • Посещение Бухты Ая (Тажераны) (3000 рублей, обсуждаем возможность)
  • Художественная фотосъемка (от 5000 рублей)
  • Оплата за посещение национального парка
  • Водные экскурсии.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленина 14б, на автомобильной стоянке
Завершение: Любое удобное туристам место в Иркутске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

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