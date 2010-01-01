Поездка на Шаманский утёс

Иван М.
Иван М. – Гид из Иркутска
Поездка на Шаманский утёс
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Экскурсия

6 900 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Поездка на Шаманский утёс
Поездка на Шаманский утёс

Что вы увидите 🤩

  • Вы увидите живописную дорогу через сибирскую тайгу
  • захватывающий вид на реку Иркут
  • колоритную деревушку Шаманка
  • пешеходный подвесной мост через Иркут
  • бескрайние просторы и обрывистые скалы.
Предлагаю съездить в небольшое путешествие-поход в район села Шаманка и совершить восхождение на утёс 33 богатыря. Восхождение неспешной походкой занимает около полутора часов. На вершине утёса вам откроется очаровывающий вид на сибирскую тайгу, реку Иркут, посёлок Шаманка и бескрайние просторы. Уверен, вы будете впечатлены этим небольшим путешествием.
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
  • Трансфер Иркутск - Шаманка - Иркутск
  • Услуги гида
Что не входит
  • Отклонения от маршрута
  • питание
  • туристическое снаряжение.
Важная информация
Необходимо уделить внимание обуви, так как восхождение происходит местами по достаточно крутому склону. Лишний груз лучше с собой не брать, а вот бутерброды и питьевая вода не помешают.
Поездка на Шаманский утёс
Поездка на Шаманский утёс
Поездка на Шаманский утёс
Время проведения: Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
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Иван М. проводит ещё 5 экскурсий

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