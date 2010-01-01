Предлагаю съездить в небольшое путешествие-поход в район села Шаманка и совершить восхождение на утёс 33 богатыря. Восхождение неспешной походкой занимает около полутора часов. На вершине утёса вам откроется очаровывающий вид на сибирскую тайгу, реку Иркут, посёлок Шаманка и бескрайние просторы. Уверен, вы будете впечатлены этим небольшим путешествием.