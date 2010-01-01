Вы увидите живописную дорогу через сибирскую тайгу
захватывающий вид на реку Иркут
колоритную деревушку Шаманка
пешеходный подвесной мост через Иркут
бескрайние просторы и обрывистые скалы.
Предлагаю съездить в небольшое путешествие-поход в район села Шаманка и совершить восхождение на утёс 33 богатыря. Восхождение неспешной походкой занимает около полутора часов. На вершине утёса вам откроется очаровывающий вид на сибирскую тайгу, реку Иркут, посёлок Шаманка и бескрайние просторы. Уверен, вы будете впечатлены этим небольшим путешествием.
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
Трансфер Иркутск - Шаманка - Иркутск
Услуги гида
Что не входит
Отклонения от маршрута
питание
туристическое снаряжение.
Важная информация
Необходимо уделить внимание обуви, так как восхождение происходит местами по достаточно крутому склону. Лишний груз лучше с собой не брать, а вот бутерброды и питьевая вода не помешают.
Время проведения: Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.