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Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром

Уваров
Уваров – Гид из Иркутска
Бывало ли, что вы чувствуете, что-то не так?! Настроение какое-то не то? Неудачи одна за другой следуют? И причём вы понимаете, что причина-то всех неудач в самой вашей Середине.

В вас! Если, да, то поздравляю! Вы вступили на тропу увеличения лада с самим собой.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром
Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром

Что вы увидите

  • Природа
  • Встреча с Самим Собой
  • Байкал (по желанию)
Меня зовут Архадар и я тот, кто любит чувство счастья, радости. И это чувство я в изобилии получаю в лесу! Я еду в него из опостылевшего города. Выхожу там, где никого нет. Иду к ручью. Расстилаю ткань. Достаю еду. Ем. Созерцаю…
Насытившись я разминаюсь. А потом начинаю делать свои дела. Например, я могу писать стихи для своей песни. Есть такое понятие как проговор установок для себя. Средство влияния на себя и на мир. Так вот я такие установки пою. И песня такая волшебная, потому что сбывается, если ты в ладу со смыслом своей песни.
Однажды я спел про то что мой доход равен тысяче рублей в час. И раз! Через 6 месяцев у меня был ровно такой доход! И так было 3 года. Иногда, когда ты поёшь новосочинённую песню, то чувствуешь, что что-то не то. Что-то внутри тебя сопротивляется твоей же песне! Так я ощутил в себе влияние родительских установок. Их обычно меняют при помощи расстановок по Хеллингеру. И я применив, в целом, его приёмы получил то, что старые установки были стёрты и новые записаны.
В лесу 🌲 я могу поиграть на гуслях. Поразучивать что-то новое. Или просто поперебирать струны по наитию, рассказывая какую-то былину.
Я люблю ночевать в лесу в палатке ⛺. Это размеренность отдыха. Два, три, четыре дня и ты возвращаешься назад обновлённый и наполненный силами.
Я могу создать условия в меру своих сил, чтобы и вы ощутили то, что ощущаю в лесу я. Также я знаю несколько увлекательных народных игр (с верёвкой и без), что для детей и подростков заходит на ура.
Ещё я могу рассказать, про то как я выздоровел. А раньше у меня было покраснение, отшелушивание кожи и трещины до мяса. И так 20 лет. А потом я убрал из своей пищи яд — варёную еду, стал есть растительную пищу только в свежем первозданном виде и выздоровел весьма быстро! А про шелушение вообще забыл! Точно так же тело отвечает на любой другой яд.
Из чего и делается вывод, что лишённая каких-либо доказательств вера людей в то, что варёную пищу можно есть и вызывает все людские болезни и смерти раньше 144 лет. Что подтверждается учётом огромных сроков жизни у людей прошлого, описанных в сказаниях вроде Махабхараты, Калевалы, сведениях о долгожителях Севера и даже в Библии. Описано, что люди жили и по 900 и по 3000 лет.
В общем путешествие со мной это то, что легко меняет ваше мировоззрение в сторону увеличения вашего Лада с самим собой и Миром. А после того как вы хорошо научаетесь идти путём разумного выбора, жизнь ваша очень отчётливо превращается в Жизнь Героя.
Ах, да! Ещё я обучаю как при помощи простых подручных вещёй вроде камня или палки снимать на сотовый сериальчики для ютуба, играя ими как героями. Хочу хорошо отдохнуть вместе с вами, дав вам при этом огромную, ощутимую пользу!

Организационные детали:

  • Лес — это чистое место. Мы едём туда ради этой чистоты. Поэтому прошу вас оставить дезодоранты и прочие ужасно пахнущие вещи в городе.
  • Весь свой мусор в лесу прошу класть в мешки и вывозить обратно в город 🏙️ укусов клещёй. Они не опасны. Главное не ходить к врачам. Впрочем, возможно это действует хорошо, если ты ешь живую пищу. И в таком случае укусы клещей — часть приключений. Ну а так решайте сами.
  • Для поездок на 1 день вам следует взять щедро воды, исходя из того, как часто вы пьёте. Если мы с вами наметили, что идём на ручей, то всего 1 бутылку.
  • Для поездок на Байкал или в тайгу на несколько дней следует взять палатки и прочее для самостоятельной жизни.
Что входит
  • Питание живой едой
  • Вода из ручья
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Билет на поезд / электричку
Начало и место завершения
🚩 Вокзал Иркутск Пассажирский
Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром
Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром
Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром
Поездка с Архадаром: увеличение Лада с Самим Собой и Миром

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Уваров
Уваров
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