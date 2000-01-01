Меня зовут Архадар и я тот, кто любит чувство счастья, радости. И это чувство я в изобилии получаю в лесу! Я еду в него из опостылевшего города. Выхожу там, где никого нет. Иду к ручью. Расстилаю ткань. Достаю еду. Ем. Созерцаю…

Насытившись я разминаюсь. А потом начинаю делать свои дела. Например, я могу писать стихи для своей песни. Есть такое понятие как проговор установок для себя. Средство влияния на себя и на мир. Так вот я такие установки пою. И песня такая волшебная, потому что сбывается, если ты в ладу со смыслом своей песни.

Однажды я спел про то что мой доход равен тысяче рублей в час. И раз! Через 6 месяцев у меня был ровно такой доход! И так было 3 года. Иногда, когда ты поёшь новосочинённую песню, то чувствуешь, что что-то не то. Что-то внутри тебя сопротивляется твоей же песне! Так я ощутил в себе влияние родительских установок. Их обычно меняют при помощи расстановок по Хеллингеру. И я применив, в целом, его приёмы получил то, что старые установки были стёрты и новые записаны.

В лесу 🌲 я могу поиграть на гуслях. Поразучивать что-то новое. Или просто поперебирать струны по наитию, рассказывая какую-то былину.

Я люблю ночевать в лесу в палатке ⛺. Это размеренность отдыха. Два, три, четыре дня и ты возвращаешься назад обновлённый и наполненный силами.

Я могу создать условия в меру своих сил, чтобы и вы ощутили то, что ощущаю в лесу я. Также я знаю несколько увлекательных народных игр (с верёвкой и без), что для детей и подростков заходит на ура.

Ещё я могу рассказать, про то как я выздоровел. А раньше у меня было покраснение, отшелушивание кожи и трещины до мяса. И так 20 лет. А потом я убрал из своей пищи яд — варёную еду, стал есть растительную пищу только в свежем первозданном виде и выздоровел весьма быстро! А про шелушение вообще забыл! Точно так же тело отвечает на любой другой яд.

Из чего и делается вывод, что лишённая каких-либо доказательств вера людей в то, что варёную пищу можно есть и вызывает все людские болезни и смерти раньше 144 лет. Что подтверждается учётом огромных сроков жизни у людей прошлого, описанных в сказаниях вроде Махабхараты, Калевалы, сведениях о долгожителях Севера и даже в Библии. Описано, что люди жили и по 900 и по 3000 лет.

В общем путешествие со мной это то, что легко меняет ваше мировоззрение в сторону увеличения вашего Лада с самим собой и Миром. А после того как вы хорошо научаетесь идти путём разумного выбора, жизнь ваша очень отчётливо превращается в Жизнь Героя.

Ах, да! Ещё я обучаю как при помощи простых подручных вещёй вроде камня или палки снимать на сотовый сериальчики для ютуба, играя ими как героями. Хочу хорошо отдохнуть вместе с вами, дав вам при этом огромную, ощутимую пользу!

Организационные детали: