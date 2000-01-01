5
1 отзыв
Иван М.
Иван М. – Гид из Иркутска
Предлагаю вам посетить архитектурно-этнографический музей 🖼 Тальцы, который находится приблизительно в 47-ти километрах от города Иркутска по дороге в поселок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал.

В музее вы увидите уникальное собрание памятников истории 📖, архитектуры и этнографии XVII–XX веков.

Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Задать вопрос

Экскурсия

5 500 ₽ за всё до 3 чел.

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Поездка в музей Тальцы
Поездка в музей Тальцы

Что вы увидите 🤩

  • Архитектурно-этнографический музей Тальцы
  • Красивый лес Прибайкалья
  • Вид на реку Ангара — дочь Байкала

Программа экскурсии:

  • Встреча в Иркутске в удобном туристам месте, знакомство;
  • Поездка в музей;
  • Прогулка 👣 по территории музея;
  • Свободное времяпрепровождение на усмотрение туристов (1 час);
  • Возвращение в город 🏙️.
О музее Тальцы
Предлагаю вам посетить архитектурно-этнографический музей 🖼 Тальцы, который находится приблизительно в 47-ти километрах от города Иркутска по дороге в поселок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал. В музее вы увидите уникальное собрание памятников истории 📖, архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
В музее ретроспективно воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы — коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.
Русская Ангаро-Илимская экспозиционная зона, в которой собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII–начала XX веков, преимущественно вывезенные с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, представлена несколькими группами.
Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX–начала XX веков, включает в себя комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака. Главной его достопримечательностью 🏛️ являются уникальные памятники истории 📖 и архитектуры оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня (1667 г. ) и Казанская церковь ⛪ (1679 г. ) Илимского острога.
🚩 Начало и место завершения: Улица Нижняя Набережная, 10, Иркутск
Что входит
  • Трансфер Иркутск — Тальцы — Иркутск
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Билеты на посещение музея Тальцы (от 250 руб. /чел. + билет гиду)
  • Отклонения от маршрута (от 500 рублей)
  • Посещение Листвянки (2500 рублей)
  • Услуги сопровождающей фотосъёмки (2000 рублей)
  • Обед (от 500 руб. /чел.).
Важная информация
Взять с собой дополнительную одежду на случай ветра и плохой погоды.
Поездка в музей Тальцы
Поездка в музей Тальцы
Поездка в музей Тальцы
Поездка в музей Тальцы
Поездка в музей Тальцы
Время проведения: Любой день
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На целый день

Иван М. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на Байкал в Листвянку
Цена за всё – до 3 чел.
6 600
5 часов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
4 отзыва
Любой день
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Цена за всё – до 2 чел.
Можно и 5 чел., но чуть дороже
От 2 500
3 часа
Прогулка по Иркутску с местным жителем
2 отзыва
Любой день
Поездка на Шаманский утёс
Цена за всё – до 3 чел.
6 900
6 часов
Поездка на Шаманский утёс
1 отзыв
Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Вечерний Иркутск на автомобиле
Цена за всё – до 3 чел.
3 900
1 час
Вечерний Иркутск на автомобиле
Любой вечер
Путешествие в Тункинскую Долину
Цена за всё – до 3 чел.
12 900
12 часов
Путешествие в Тункинскую Долину
1 отзыв
Любой день, выезд рано утром

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск: история повседневности
Цена за всё – до 5 чел.
2 600
3 часа
Иркутск: история повседневности
46 отзывов
Взглянуть на облик и характер города через детали жизни горожан в разные исторические эпохи
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Цена за всё – до 2 чел.
Можно и 7 чел., но чуть дороже
От 8 000
8 часов
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
8 отзывов
По договоренности
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Цена за всё – до 6 чел.
5 000
3 часа
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
10 отзывов
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
1 000
за 1 чел.
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
6 отзывов
См. календарь
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Цена за всё – до 4 чел.
12 850
13 часов
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
32 отзыва
Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян
Идеальный день на Байкале
Цена за всё – до 4 чел.
10 400
8 часов
Идеальный день на Байкале
59 отзывов
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске