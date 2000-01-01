Программа экскурсии:

Встреча в Иркутске в удобном туристам месте, знакомство;

Поездка в музей;

Прогулка 👣 по территории музея;

Свободное времяпрепровождение на усмотрение туристов (1 час);

Возвращение в город 🏙️.

О музее Тальцы

Предлагаю вам посетить архитектурно-этнографический музей 🖼 Тальцы, который находится приблизительно в 47-ти километрах от города Иркутска по дороге в поселок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал. В музее вы увидите уникальное собрание памятников истории 📖, архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

В музее ретроспективно воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы — коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.

Русская Ангаро-Илимская экспозиционная зона, в которой собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII–начала XX веков, преимущественно вывезенные с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, представлена несколькими группами.

Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX–начала XX веков, включает в себя комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака. Главной его достопримечательностью 🏛️ являются уникальные памятники истории 📖 и архитектуры оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня (1667 г. ) и Казанская церковь ⛪ (1679 г. ) Илимского острога.