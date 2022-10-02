Считаем, что подобный экспириенс должен быть в жизни у каждого — и после полета на воздушном шаре вы с нами согласитесь! Вы сможете подняться в воздух в корзине, рассчитанной на группу до 4 пассажиров, или же заказать индивидуальный полет и порадовать своих близких. Мы организуем трансфер с комфортом, а после приземления «посвятим» вас в воздухоплаватели.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Трансфер

Мы встретим вас у гостиницы и на комфортабельном кроссовере довезем до взлетной площадки. Находится она в 70 км от Иркутска, в поселке Усть-Ордынский — это ближайшее место, где можно летать на шаре. А после полета доставим обратно.

При необходимости установим детское кресло.

Полет

Вы понаблюдаете, как нагревается воздушный шар, узнаете о нюансах поведения в полете.

Затем в корзине подниметесь на высоту до 1,5 км и проведете 1 час в воздухе.

С собой рекомендуем взять термос и бутерброды; для атмосферы в корзине будет играть музыка.

А после приземления вас ждет небольшой «обряд» посвящения в воздухоплаватели.

Форматы полета

В составе группы до 4-х человек, стоимость составит 12950 руб. /чел.

Индивидуально: 27650 руб. за полет для двоих, 32150 руб. за полет для 3-4 человек

По желанию можно совершить за индивидуальный полёт на шаре в форме сердца, доплата составит 3000 руб.

Условия полета

Мы летаем на рассвете или на закате (из-за температурных условий)

Полеты проходят круглый год, но есть ограничения по погоде: температура должна быть не ниже −15 градусов, ветер не более 2,5 м/с, без осадков или надвигающегося дождя/снегопада

Кому можно отправиться в полет

Путешественникам старше 6-7 лет без боязни высоты; в более раннем возрасте дети обычно боятся.