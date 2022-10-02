Полёт на воздушном шаре

Испытать невероятные ощущения и полюбоваться пейзажами с высоты

Считаем, что подобный экспириенс должен быть в жизни у каждого — и после полета на воздушном шаре вы с нами согласитесь! Вы сможете подняться в воздух в корзине, рассчитанной на группу до 4 пассажиров, или же заказать индивидуальный полет и порадовать своих близких. Мы организуем трансфер с комфортом, а после приземления «посвятим» вас в воздухоплаватели.
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Трансфер

Мы встретим вас у гостиницы и на комфортабельном кроссовере довезем до взлетной площадки. Находится она в 70 км от Иркутска, в поселке Усть-Ордынский — это ближайшее место, где можно летать на шаре. А после полета доставим обратно.
При необходимости установим детское кресло.

Полет

Вы понаблюдаете, как нагревается воздушный шар, узнаете о нюансах поведения в полете.
Затем в корзине подниметесь на высоту до 1,5 км и проведете 1 час в воздухе.
С собой рекомендуем взять термос и бутерброды; для атмосферы в корзине будет играть музыка.
А после приземления вас ждет небольшой «обряд» посвящения в воздухоплаватели.

Форматы полета

  • В составе группы до 4-х человек, стоимость составит 12950 руб. /чел.
  • Индивидуально: 27650 руб. за полет для двоих, 32150 руб. за полет для 3-4 человек
  • По желанию можно совершить за индивидуальный полёт на шаре в форме сердца, доплата составит 3000 руб.

Условия полета

  • Мы летаем на рассвете или на закате (из-за температурных условий)
  • Полеты проходят круглый год, но есть ограничения по погоде: температура должна быть не ниже −15 градусов, ветер не более 2,5 м/с, без осадков или надвигающегося дождя/снегопада

Кому можно отправиться в полет

Путешественникам старше 6-7 лет без боязни высоты; в более раннем возрасте дети обычно боятся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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