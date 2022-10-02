Мы встретим вас у гостиницы и на комфортабельном кроссовере довезем до взлетной площадки. Находится она в 70 км от Иркутска, в поселке Усть-Ордынский — это ближайшее место, где можно летать на шаре. А после полета доставим обратно.
При необходимости установим детское кресло.
Вы понаблюдаете, как нагревается воздушный шар, узнаете о нюансах поведения в полете.
Затем в корзине подниметесь на высоту до 1,5 км и проведете 1 час в воздухе.
С собой рекомендуем взять термос и бутерброды; для атмосферы в корзине будет играть музыка.
А после приземления вас ждет небольшой «обряд» посвящения в воздухоплаватели.
Путешественникам старше 6-7 лет без боязни высоты; в более раннем возрасте дети обычно боятся.