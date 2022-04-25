Путешествие на Байкал. Активный отдых

Знакомство с зимним Байкалом и его легендарным льдом! Ярко

4.7
3 отзыва
Знакомство с зимним Байкалом и его легендарным льдом! Ярко и с драйвом проведем время, катаясь на снегоходах и на собачьих упряжках с резвыми хаски.

А познавательные экскурсии покажут нам край с самых интересных сторон! Увидим невероятной красоты природу, байкальский лед и священные места.
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
Путешествие на Байкал. Активный отдых
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Что вас ожидает 🤩

Катание на снегоходах
Катание на снегоходах
Прокатимся по зимнему лесу с ветерком!
Марсианская дорога
Марсианская дорога
До паромной переправы на Ольхон ваш путь ляжет по необычной дороге Тажеранских степей
Метановые пузырьки
Метановые пузырьки
Вы заедете на остров, чтобы доехать до озера, которое славится пузырьками во льду
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас

Программа тура по дням

1 день
Листвянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень Черского

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.

Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.

По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.

Посещение музея Байкала.

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Подъем на подъемнике к Камню Черского.

Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.

Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. 

Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Размещение в Листвянке.

Отдых. 

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

Листвянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень ЧерскогоЛиствянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень ЧерскогоЛиствянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень Черского
2 день
Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (хаски)

Завтрак (включено в стоимость).

Приготовьтесь к активному дню.

Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту:

– в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная!

– в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую.

Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа.

Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость).

Возвращение в Листвянку.

Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски.

Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас! 

Вы сможете ощутить себя настоящим каюром!

Длительность катания – 10 минут.

Свободное время.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.

Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (хаски)Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (хаски)Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (хаски)
3 день
Дорога на Ольхон

Завтрак (включено в стоимость).

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! 

Дорога будет пролегать по живописным пейзажам.

До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.

Размещение в поселке Хужир.

Свободное время.

Поблизости находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка). 

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. 

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день
Юг острова Ольхон

10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию  вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов).

Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.

Побываем на острове Огой.

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.

Осмотрим священную буддийскую ступу.

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. 

Далее попробуем целебную воду на Святых источниках. 

По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.

Обед-пикник на природе.

Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала!

Возвращение в п. Хужир.

Отдых и свободное время.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
5 день
Дорога в Иркутск

Завтрак.

Отъезд.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Номер “Стандарт” – 53 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 15 000 рублей
  • Номер “Комфорт” – 66 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 18 000 рублей;

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программегрупповой трансферуслуги гида-экскурсоводакатание на снегоходахкатание на собачьих упряжках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратнопитание
  • Не указанное в программеактивности
  • Не включенные в стоимость турасувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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