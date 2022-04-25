Знакомство с зимним Байкалом и его легендарным льдом! Ярко и с драйвом проведем время, катаясь на снегоходах и на собачьих упряжках с резвыми хаски. А познавательные экскурсии покажут нам край с самых интересных сторон! Увидим невероятной красоты природу, байкальский лед и священные места.

Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас

Вы заедете на остров, чтобы доехать до озера, которое славится пузырьками во льду

До паромной переправы на Ольхон ваш путь ляжет по необычной дороге Тажеранских степей

Прокатимся по зимнему лесу с ветерком!

Программа тура по дням

1 день Листвянка. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Камень Черского

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск. Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту. Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал. По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы». Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Подъем на подъемнике к Камню Черского. Отсюда открывается роскошный вид на Байкал. Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Размещение в Листвянке. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

2 день Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (хаски)

Завтрак (включено в стоимость). Приготовьтесь к активному дню. Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту: – в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная! – в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую. Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа. Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость). Возвращение в Листвянку. Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски. Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас! Вы сможете ощутить себя настоящим каюром! Длительность катания – 10 минут. Свободное время. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.

3 день Дорога на Ольхон

Завтрак (включено в стоимость). Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Дорога будет пролегать по живописным пейзажам. До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям. Размещение в поселке Хужир. Свободное время. Поблизости находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

4 день Юг острова Ольхон

10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов). Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи. Побываем на острове Огой. Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км. Осмотрим священную буддийскую ступу. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. Далее попробуем целебную воду на Святых источниках. По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду. Обед-пикник на природе. Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала! Возвращение в п. Хужир. Отдых и свободное время. Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

5 день Дорога в Иркутск