Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Подъем на подъемнике к Камню Черского.
Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.
Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Завтрак (включено в стоимость).
Приготовьтесь к активному дню.
Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту:
– в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная!
– в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую.
Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа.
Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость).
Возвращение в Листвянку.
Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски.
Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас!
Вы сможете ощутить себя настоящим каюром!
Длительность катания – 10 минут.
Свободное время.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.
Завтрак (включено в стоимость).
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Дорога будет пролегать по живописным пейзажам.
До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.
Размещение в поселке Хужир.
Свободное время.
Поблизости находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов).
Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.
Побываем на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Осмотрим священную буддийскую ступу.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Далее попробуем целебную воду на Святых источниках.
По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
Обед-пикник на природе.
Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала!
Возвращение в п. Хужир.
Отдых и свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Завтрак.
Отъезд.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.