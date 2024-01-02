Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала

Побывать на Шаманке, покататься на хивусе и увидеть байкальские сокуи

Описание
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«В самое сердце на поражение…» — это мы про Ольхон! Отправляемся исследовать нереально живописные локации острова.

За 5 дней мы успеем побывать на скале Шаманке, доехать до самой северной части Ольхона — мыса Хобоя, прокатиться по льду озера на специальном судне и забраться в байкальские гроты. Увидим необычные ходульные деревья и Белый мыс, подышим свежим воздухом и зарядимся энергией.
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Путешествие по достопримечательностям Ольхона: главные мысы и зимние пейзажи Байкала
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Удивительный Ольхон: скала Шаманка

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

Доедем до переправы, а уже на острове нас встретит УАЗ, на котором мы доедем до посёлка Хужир. Заселимся в отель.

Далее нас ждёт мыс Бурхан или скала Шаманка. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Это место обладает невероятной энергетикой. Загадывайте желания! Севернее мыса расположился пляж Сарайского залива. Валы из песка прячут полянки, окружённые сосновым бором.

После экскурсии вернёмся на ужин в отель.

Удивительный Ольхон: скала ШаманкаУдивительный Ольхон: скала ШаманкаУдивительный Ольхон: скала ШаманкаУдивительный Ольхон: скала Шаманка
2 день

Мыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мыс

Позавтракав, отправляемся на автомобильную экскурсию на самый северный мыс острова — Хобой. Будем проезжать Малое Море и сделаем пару остановок.

В первую очередь заглянем на урочище Песчаное, где лёд и песчаные дюны сливаются в объятиях. Здесь сможем увидеть ходульные деревья, которые поднялись над песком на 30-40 см за счёт корней.

Следующая станция — Саган-Хушун или Белый мыс. Он протянулся на расстояние около 1 км. Скалы мыса имеют пирамидальную форму и внесены в список памятников природы Байкала. Здесь вы узнаете легенду о «трёх братьях».

Доберёмся до Хобоя, прогуляемся по тропинке, чтобы дойти до места, откуда открывается умопомрачительный вид на Байкал. У вас будет возможность увидеть восточное побережье озера — полуостров Святой Нос.

По возвращении с мыса подкрепимся и поедем в Хужир. Вечером поужинаем в отеле.

Мыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мысМыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мысМыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мысМыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мыс
3 день

Исследуем южную часть Ольхона

Завтракаем в отеле и едем на юг острова, чтобы увидеть сокуи и наплески. Что это такое? Узнаете во время экскурсии! По приезде пересядем на хивус — судно на воздушной подушке.

Сможем забраться в гроты, труднодоступные в любое другое время года.
Возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем после активного дня.

Исследуем южную часть ОльхонаИсследуем южную часть ОльхонаИсследуем южную часть ОльхонаИсследуем южную часть ОльхонаИсследуем южную часть ОльхонаИсследуем южную часть Ольхона
4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. Точное время выезда мы сообщим вам заранее.

Когда приедем, разместимся в отеле, и вы сможете самостоятельно погулять по городу.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
5 день

Окончание тура

После завтрака в отеле вас ждёт трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал. До новых встреч на Байкале!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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