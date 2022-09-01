По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: Тажеранские степи; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка), паромная переправа.
Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
Этот день полностью свободен от экскурсий.
Вы можете прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон), пожарить шашлыки на турбазе.
Также у вас будет возможность посетить этнографический музей – находится он в Хужире.
Включено в стоимость: завтрак; проживание.
Экскурсия начинается в 10.00, продолжительность 6 часов.
Экскурсия проводится на самом проходимом транспорте на Ольхоне – автомобилях УАЗ или ГАЗ.
В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе – вы отведаете ароматной ухи из байкальской рыбы.
Маршрут этой экскурсии пролегает по степной части острова, в сторону паромной переправы.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
После вы отправитесь к озеру Ханхой, известное также как озеро Ялга.
Это отделенное от Малого моря песчаной косой небольшое озеро.
Также вы посмотрите"Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней.
Атмосфера здесь действительно впечатляющая!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скал в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".
Сделанные здесь фотографии получаются особенного интересными и необычными!
Посещение Курыканской стены дополнит ваши впечатления от загадочного Ольхона.
Это рукотворное творение человека, окутанное ореолом тайны, странные каменные сооружения и два больших камня, похожих на алтарь, которые неизвестно кем и когда были возведены.
Завершится экскурсия лицезрением Большого моря и возвращением в Хужир.
Вас ждет: смотровая площадка «Полевой стан»; озеро Ханхой (Ялга); скальник «Трезубец»; Курыканская стена.
Включено в стоимость: проживание; завтрак; групповой трансфер; экскурсия; обед-пикник.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
После завтрака вы отправитесь на групповом трансфере обратно в город Иркутск.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
Вас ждет: паромная переправа, дорога в Иркутск.
В стоимость входит: групповой трансфер; завтрак.
Во время тура мы будем останавливаться:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (4 ночи)
|Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон
|Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель Байкал Хан
Порт Ольхон
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|24000
|37000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|8000
|12000
Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.
В туре возможно подселение.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.