Выезжаем из Иркутска в посёлок Монды. Там вас ждёт экскурсия по обсерватории, общение с астрофизиками и учёными и лекция. Вы увидите на экране монитора то, что видят наблюдатели телескопов — космические объекты в «онлайн» режиме! А ещё сможете полюбоваться видами на монгольское озеро Хубсугул.

Вечером поужинаем и отдохнём в гостинице. При хорошей погоде вечером и всю ночь — наблюдения за звёздами, планетами и галактиками в переносной телескоп.