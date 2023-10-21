Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна

Пообщаться с учёными, полюбоваться звёздным небом и видом на озеро Хубсугул

Описание
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Ответы на вопросы
Захватывающий трип в горы Восточного Саяна на границе с Монголией.

Проведём два дня в обсерватории, которая расположена в живописном месте рядом с озером Хубсугул и горой Мунку-Сардык.

Вы сможете пообщаться с учёными, посмотреть в телескопы и увидеть космические объекты в «онлайн» режиме.
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Путешествие в обсерваторию в горах Восточного Саяна
Ближайшие даты:
21
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по звёздному небу

Выезжаем из Иркутска в посёлок Монды. Там вас ждёт экскурсия по обсерватории, общение с астрофизиками и учёными и лекция. Вы увидите на экране монитора то, что видят наблюдатели телескопов — космические объекты в «онлайн» режиме! А ещё сможете полюбоваться видами на монгольское озеро Хубсугул.

Вечером поужинаем и отдохнём в гостинице. При хорошей погоде вечером и всю ночь — наблюдения за звёздами, планетами и галактиками в переносной телескоп.

Экскурсия по звёздному небуЭкскурсия по звёздному небуЭкскурсия по звёздному небуЭкскурсия по звёздному небу
2 день

Общение с учёными

Позавтракаем и продолжим исследование звёздного неба в обсерватории. У вас будет время, чтобы пообщаться с учёными и задать им все интересующие вопросы. После этого поедем обратно в Иркутск.

Общение с учёнымиОбщение с учёнымиОбщение с учёными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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