Пообщаться с учёными, полюбоваться звёздным небом и видом на озеро Хубсугул
Захватывающий трип в горы Восточного Саяна на границе с Монголией.
Проведём два дня в обсерватории, которая расположена в живописном месте рядом с озером Хубсугул и горой Мунку-Сардык.
Вы сможете пообщаться с учёными, посмотреть в телескопы и увидеть космические объекты в «онлайн» режиме.
Проведём два дня в обсерватории, которая расположена в живописном месте рядом с озером Хубсугул и горой Мунку-Сардык.
Вы сможете пообщаться с учёными, посмотреть в телескопы и увидеть космические объекты в «онлайн» режиме.
Ближайшие даты:
21
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по звёздному небу
Выезжаем из Иркутска в посёлок Монды. Там вас ждёт экскурсия по обсерватории, общение с астрофизиками и учёными и лекция. Вы увидите на экране монитора то, что видят наблюдатели телескопов — космические объекты в «онлайн» режиме! А ещё сможете полюбоваться видами на монгольское озеро Хубсугул.
Вечером поужинаем и отдохнём в гостинице. При хорошей погоде вечером и всю ночь — наблюдения за звёздами, планетами и галактиками в переносной телескоп.
2 день
Общение с учёными
Позавтракаем и продолжим исследование звёздного неба в обсерватории. У вас будет время, чтобы пообщаться с учёными и задать им все интересующие вопросы. После этого поедем обратно в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Иркутске
Мы — туроператор научных путешествий по Байкалу. Мы посещаем обсерватории, научные станции, уникальные природные объекты, заповедники и археологические стоянки. Рассказываем не только о естествознании, но и об истории. Экскурсии проводят учёные-энтузиасты: лекторы вузов, научных центров и институтов. Они умеют говорить о сложных вещах простым языком с элементами интерпретации!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании