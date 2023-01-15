Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Рассветы и лед Байкала

Исследовать ледяные гроты и сделать фантастические фотографии

Солнце, попадающее на байкальский лед, дает невероятный эффект: лучи отражаются в сосульках и торосах, преломляются и искажаются, создавая волшебные блики. Мы будем любоваться этой красотой — встречать байкальские рассветы, провожать закаты. А еще покатаемся на коньках по гладкому льду, наедимся ухи и зарядимся энергией в местах силы.
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
Рассветы и лед Байкала
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Описание

Организационные детали

Список вещей, которые стоит взять с собой:

Зимой на Байкале ветрено, так что обязательно возьмите с собой теплые ветрозащитные штаны и куртку. Мы будем много времени проводить на воздухе, так что обязательно найдите место в чемодане для теплых носков, флиски, термобелья (лучше два комплекта), варежек и горнолыжных перчаток — все это нам пригодится. Наденьте удобную трекинговую обувь, которая не будет натирать и в которой не будут мерзнуть ноги.

На Байкале довольно солнечно, лучи отражаются от льда и снега и даже зимой можно загореть. Так что лучше захватите с собой солнцезащитные очки и крем.

Возьмите с собой купальник или плавки и полотенце — можем организовать баню на берегу Байкала.

Если дома у вас есть любимые коньки, возьмите их с собой — будем кататься по льду Байкала. Если коньков нет, их можно будет взять напрокат.

Возьмите с собой ледоходы — специальные резиновые штуки с шипами, которые надеваются на обувь и не дают ей скользить по льду. Нам предстоят переходы по льду, так что это нехитрое приспособление сильно облегчит жизнь. Ледоходы продаются в любом рыболовном или туристическом магазине, стоят около 200-500 р. за пару.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, до 10:00
Завершение: Иркутск, после 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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