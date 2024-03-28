Вас ждет вкусная домашняя кухня, здоровая еда, магические Места Силы и бескрайние просторы Священного озера. Вы вернетесь домой полными сил и на позитиве!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малое море. Спа по-сибирски
Прибытие в Иркутск, сбор группы.
Завтрак.
Трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4-х часов, 250 км).
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Прибытие в эко-отель “Мир Байкала”.
Обед, размещение в номерах.
Отдых.
Информационная встреча с гидом.
Пешеходная экскурсия на шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения.
Ужин.
Вечером нас ждет Спа по-сибирски!
Такого вы еще не пробовали.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!
Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Водная экскурсия на остров Огой
Завтрак.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
Мы проедем по водной глади Байкала на катере, поднимемся на ступу, остановимся на мгновение, чтоб прочувствовать спокойствие, умиротворение и силу этих мест, и загадаем желание.
Гид: местный на время экскурсии.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на туристической базе
Завтрак, обед, ужин.
А также: прогулки и треккинг.
В один из дней по графику базы отдыха: экскурсия на остров Ольхон (включена в тур).
Байкал – это сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.
Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка.
Место силы с мощной энергетикой!
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.
Отдых на туристической базе
Завтрак, обед, ужин.
А также: прогулки и треккинг.
В один из дней по графику базы отдыха: экскурсия Панорамы Байкала и Долина каменных духов (включена в тура).
Мы приглашаем Вас увидеть Байкал с высоты птичьего полета.
Полюбоваться его просторами, побыть наедине с Байкалом, стоя на высоком утесе и глядя в даль.
Очистить свое сознание, быть здесь и сейчас, слушая шум волн и вдыхая ароматный воздух с примесью байкальских трав.
Увидеть долину каменных духов и узнать магическую легенду о воинах и шаманах.
Отдых на туристической базе
Завтрак, обед, ужин.
А также: ванны, прогулки и треккинг.
Отдых на туристической базе
Завтрак, обед, ужин.
А также: ванны, прогулки и треккинг.
Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в Иркутск и размещение в гостинице 4* (ориентировочное время выезда 14.00).
Гид: нет.
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к времени выезда.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|16 июня, 23 июня, 30 июня, 07 июля
|74 300
|22 000
|14 июля, 21 июля, 28 июля, 04 августа, 11 августа, 18 августа
|80 600
Варианты проживания
Эко-отель Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Гостиница в Иркутске 4
Размещение в гостинице 4*, благоустроенные номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе (благоустроенные номера)
- Питание, указанное в программе:1-6 день - завтрак, обед, ужин7-8 день - завтрак
- 1-6 день - завтрак, обед, ужин
- 7-8 день - завтрак
- Встреча и трансферы по программе
- Экскурсии: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и Панорамы Байкала, Мыс Бурхан остров Ольхон
- Водная экскурсия: Остров Огой
- Пантовые или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал - 2 шт
- Байкальское СПА: Сибирский банный чан и русская баня
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет погода?
С середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале.
Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С.
Стоит ли бояться клещей?
В середине лета вероятность встретить клеща близка к нулю.
К тому же, наш маршрут проложен по местам с низкой клещевой опасностью.
Тем не менее, перед отправлением в тур рекомендуем вам соблюдать рекомендации по снаряжению и пользоваться репеллентами, когда это необходимо (гид обязательно подскажет).
Как обстоят дела со связью? Какого оператора выбрать и будет ли wi-fi?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.
Лучше всего ловят МТС и Теле 2.
Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.
Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.