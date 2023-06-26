Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул

Пройтись по земле шаманов и великих ханов, увидеть табуны диких лошадей и попробовать буузы и хорхог

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Соединим в одной поездке сразу два великих озера — Байкал и Хубсугул.

Увидим нерп, табуны диких лошадей, лохматых яков, бескрайние водные просторы, долины и снежные вершины.

Узнаем легенды о шаманизме, восхитимся одной из девяти святынь Азии и прогуляемся к древнему вулкану. Попробуем баранину, приготовленную с помощью раскалённых камней, и бурятские буузы. Поживём на берегу чистейшего озера и на сибирском курорте в окружении швейцарских пейзажей. Посетим буддийский дацан и места, где когда-то проходило войско Чингисхана. Закупимся на монгольском рынке изделиями из верблюжьей шерсти и травяным чаем.

Познакомимся с историей и архитектурой Иркутска, узнаем о происхождении Байкала и увидим уникальные экспонаты в музее минералов в Слюдянке.
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Самые глубокие озёра двух государств: русский Байкал и монгольский Хубсугул
Ближайшие даты:
26
июн
22
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Льготные категории граждан, для которых действует скидка – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. Для подтверждения льготной категории необходимо отправить организатору после брони скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, аэропорт, 9:00 / 7:00
Завершение: г. Иркутск, аэропорт, 7:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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