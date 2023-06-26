Соединим в одной поездке сразу два великих озера — Байкал и Хубсугул.



Увидим нерп, табуны диких лошадей, лохматых яков, бескрайние водные просторы, долины и снежные вершины.



Узнаем легенды о шаманизме, восхитимся одной из девяти святынь Азии и прогуляемся к древнему вулкану. Попробуем баранину, приготовленную с помощью раскалённых камней, и бурятские буузы. Поживём на берегу чистейшего озера и на сибирском курорте в окружении швейцарских пейзажей. Посетим буддийский дацан и места, где когда-то проходило войско Чингисхана. Закупимся на монгольском рынке изделиями из верблюжьей шерсти и травяным чаем.



Познакомимся с историей и архитектурой Иркутска, узнаем о происхождении Байкала и увидим уникальные экспонаты в музее минералов в Слюдянке.