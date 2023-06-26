Пройтись по земле шаманов и великих ханов, увидеть табуны диких лошадей и попробовать буузы и хорхог
Соединим в одной поездке сразу два великих озера — Байкал и Хубсугул.
Увидим нерп, табуны диких лошадей, лохматых яков, бескрайние водные просторы, долины и снежные вершины.
Узнаем легенды о шаманизме, восхитимся одной из девяти святынь Азии и прогуляемся к древнему вулкану. Попробуем баранину, приготовленную с помощью раскалённых камней, и бурятские буузы. Поживём на берегу чистейшего озера и на сибирском курорте в окружении швейцарских пейзажей. Посетим буддийский дацан и места, где когда-то проходило войско Чингисхана. Закупимся на монгольском рынке изделиями из верблюжьей шерсти и травяным чаем.
Познакомимся с историей и архитектурой Иркутска, узнаем о происхождении Байкала и увидим уникальные экспонаты в музее минералов в Слюдянке.
Увидим нерп, табуны диких лошадей, лохматых яков, бескрайние водные просторы, долины и снежные вершины.
Узнаем легенды о шаманизме, восхитимся одной из девяти святынь Азии и прогуляемся к древнему вулкану. Попробуем баранину, приготовленную с помощью раскалённых камней, и бурятские буузы. Поживём на берегу чистейшего озера и на сибирском курорте в окружении швейцарских пейзажей. Посетим буддийский дацан и места, где когда-то проходило войско Чингисхана. Закупимся на монгольском рынке изделиями из верблюжьей шерсти и травяным чаем.
Познакомимся с историей и архитектурой Иркутска, узнаем о происхождении Байкала и увидим уникальные экспонаты в музее минералов в Слюдянке.
Ближайшие даты:
26
июн
июн
22
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Льготные категории граждан, для которых действует скидка – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. Для подтверждения льготной категории необходимо отправить организатору после брони скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Иркутск, аэропорт, 9:00 / 7:00Завершение: г. Иркутск, аэропорт, 7:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Пешеходные
На машине
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Байкал
Выездные
Многодневные туры
Листвянка
Ольхон
7-дневные туры
Конные прогулки
Животные
Похожие туры из Иркутска
Авторский тур
7 дней
Отпуск на Байкале: песчаные пляжи, лазурные бухты, острова и скалы
Пожить на берегу самого глубокого озера на Земле, прокатиться на катере и пароме и увидеть Шаманку
г. Иркутск, аэропорт, 10:00
27 авг
62 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
г. Иркутск
8 авг
87 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июля
18 июля
1 авг
15 авг
от 93 300₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании