Путешествие начинается!
В Иркутске знакомимся с гидом и группой, с которой вы разделите все дни тура.
Отправляемся в поселок Листвянка. Он находится в 70 километрах от Иркутска. Заселяемся в комфортной гостинице и отдыхаем.
В Листвянке много интересного. Увидим одну из главных символов Байкала – байкальскую нерпу.
Отправимся в Байкальский музей. Посмотрим, как нерпа резвится в бассейне, исполняет различные трюки.
С ней можно сфотографироваться. Там же представлена экспозиция экосистемы озера: видовые особенности растений, рыб, птиц и других обитателей Байкала.
Посетим камень Черского – это смотровая площадка на горной вершине, подняться до которой можно на канатной дороге.
С камня Черского открываются виды на озеро, Ангару – единственную реку, вытекающую из Байкала и снежные вершины хребта Хамар-Дабана на противоположном берегу.
Свободный день отдыха.
Если вы захотите активный отдых, за дополнительную плату можно отправиться на скоростном катере до бухты Песчаной.
Экскурсия занимает практически весь день (8 часов).
Увидим причудливые скалы, которые закрывают, залив от ветра.
Заберемся на смотровую площадку, оглядимся на открывшиеся виды.
Потрогаем чистый песок на широком пляже. Познакомимся с «ходульными» деревьями.
Бухта Песчаная – одно из мест обязательное к посещению!
Держим путь на сердце озера – остров Ольхон. На нем проведем три дня.
До Ольхона доедем на комфортном автобусе за 5-6 часов.
Дорога очень живописная – вы не будете скучать. Дальше организуем перерыв на обед в кафе с национальной кухней.
Рекомендуем попробовать позы или буузы, хушуры, суп-бухлер.
Остановимся у памятника Орлу в степи, – величественная скульптура, олицетворяющая могущество и свободу.
Послушаем истории о бежавших каторжниках прошлых времен у памятника Бродяге.
Переправимся на пароме до Ольхона, покормим хлебом чаек, полюбуемся с парома на живописные берега Ольхона и пролив Малое море.
После прибытия в отель будет небольшой отдых.
Затем прогуляемся до 13 деревянных столбов с ленточками – Сэргэ: у бурят являются ритуальными символами.
Каждый столб – дух этих мест. После повествования гида о столбах спустимся до священной скалы Шаманки и Сарайского пляжа рядом.
Закончим день на смотровой площадке с невероятнейшим закатом и видом на водную гладь Байкала.
В этот день посетим крайнюю северную локацию Ольхона – мыс Хобой.
Бесконечный простор и проникающая энергетика не оставят равнодушными никого!
Сама по себе дорога до мыса запоминающаяся и веселая.
Проезжать через лес, степи, песчаные пляжи, и мимо обрывистых скал.
У каждого места здесь своя история, в которую посвятят вас наши гиды.
А доедем с ветерком на здешней знаменитости «Буханке» – внедорожник УАЗ.
На мысе, нас ждёт обед, приготовленный на свежем воздухе.
Свободный день отдыха.
Если вы решите провести день активно, мы рекомендуем экскурсию на катере к острову Огой, который находится рядом в проливе Малое Море.
Либо по острову Ольхон на внедорожнике УАЗ («Буханке») к юго-восточной его части.
Остров Огой самый крупный необитаемый остров на Байкале. На его вершине находится священное сооружение – ступа Просветления.
Согласно обряду, вокруг ступы нужно пройти 108 раз, чтобы достичь просветления и установить связь со Вселенной.
Но нам будет достаточно обойти ее три раза, чтобы отдать дань уважения богам этих мест, почувствовать силу места и попросить Вселенную о благах себе и близким.
Вторая экскурсия – это путешествие к юго-восточной части острова на внедорожнике.
Посетим укромные бухточки, остановимся у озера Сердце, которое спряталось на полуострове Кобылья голова.
Посмотрим на скальник Тризубец, он будто выложен из каменных плит и напоминает собой крепость.
Обязательно послушаем интересный рассказ от наших гидов о происхождении Ольхона и его причудливом рельефе.
Вторую часть дня можно заполнить на свое усмотрение: искупаться, позагорать, прогуляться по Хужиру.
В поселке есть уютные кафе со смотровыми площадками.
Пора прощаться с Байкалом.
Мы очень рекомендуем встретить день с восходом солнца. Рассвет на острове – незабываемое зрелище!
Наш тур окончен, но мы уверены, что данное путешествие оставит яркий отпечаток в памяти.
В свою очередь, мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным и наполненным лучшими моментами!
Мы стараемся найти для вас места уединения с дикой и первозданной природой Байкала.
Пусть мощнейшая энергетика озера останется с вами надолго!
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 9 000р.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.