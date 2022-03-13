Секреты Байкала

Наше путешествие к великому озеру раскроет легенды и секреты его мест

5
1 отзыв
Наше путешествие к великому озеру раскроет легенды и секреты его мест.

Байкал известен во всем мире своей мощной энергетикой, чистейшей пресной водой, животными и растениями, не встречающимися больше нигде в мире.

В этом туре вы сможете увидеть самые известные и давно полюбившиеся туристам места и те уголки озера, в которых можно насладиться уединением и слиянием с природой. Однажды побывав на Байкале, вы захотите вернуться к нему вновь!
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Секреты Байкала
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Байкальский музей
Байкальский музей
Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске знакомимся с гидом и группой, с которой вы разделите все дни тура.

Отправляемся в поселок Листвянка. Он находится в 70 километрах от Иркутска. Заселяемся в комфортной гостинице и отдыхаем.

В Листвянке много интересного. Увидим одну из главных символов Байкала – байкальскую нерпу.

Отправимся в Байкальский музей. Посмотрим, как нерпа резвится в бассейне, исполняет различные трюки.

С ней можно сфотографироваться. Там же представлена экспозиция экосистемы озера: видовые особенности растений, рыб, птиц и других обитателей Байкала.

Посетим камень Черского – это смотровая площадка на горной вершине, подняться до которой можно на канатной дороге.

С камня Черского открываются виды на озеро, Ангару – единственную реку, вытекающую из Байкала и снежные вершины хребта Хамар-Дабана на противоположном берегу.

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка
2 день

Листвянка

Свободный день отдыха.

Если вы захотите активный отдых, за дополнительную плату можно отправиться на скоростном катере до бухты Песчаной.

Экскурсия занимает практически весь день (8 часов).

Увидим причудливые скалы, которые закрывают, залив от ветра.

Заберемся на смотровую площадку, оглядимся на открывшиеся виды.

Потрогаем чистый песок на широком пляже. Познакомимся с «ходульными» деревьями.

Бухта Песчаная – одно из мест обязательное к посещению!

3 день

Листвянка - Ольхон - Скала Шаманка

Держим путь на сердце озера – остров Ольхон. На нем проведем три дня.

До Ольхона доедем на комфортном автобусе за 5-6 часов.

Дорога очень живописная – вы не будете скучать. Дальше организуем перерыв на обед в кафе с национальной кухней.

Рекомендуем попробовать позы или буузы, хушуры, суп-бухлер.

Остановимся у памятника Орлу в степи, – величественная скульптура, олицетворяющая могущество и свободу.

Послушаем истории о бежавших каторжниках прошлых времен у памятника Бродяге.

Переправимся на пароме до Ольхона, покормим хлебом чаек, полюбуемся с парома на живописные берега Ольхона и пролив Малое море.

После прибытия в отель будет небольшой отдых.

Затем прогуляемся до 13 деревянных столбов с ленточками – Сэргэ: у бурят являются ритуальными символами.

Каждый столб – дух этих мест. После повествования гида о столбах спустимся до священной скалы Шаманки и Сарайского пляжа рядом.

Закончим день на смотровой площадке с невероятнейшим закатом и видом на водную гладь Байкала.

Листвянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала Шаманка
4 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

В этот день посетим крайнюю северную локацию Ольхона – мыс Хобой.

Бесконечный простор и проникающая энергетика не оставят равнодушными никого!

Сама по себе дорога до мыса запоминающаяся и веселая.

Проезжать через лес, степи, песчаные пляжи, и мимо обрывистых скал.

У каждого места здесь своя история, в которую посвятят вас наши гиды.

А доедем с ветерком на здешней знаменитости «Буханке» – внедорожник УАЗ.

На мысе, нас ждёт обед, приготовленный на свежем воздухе.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
5 день

Ольхон

Свободный день отдыха.

Если вы решите провести день активно, мы рекомендуем экскурсию на катере к острову Огой, который находится рядом в проливе Малое Море.

Либо по острову Ольхон на внедорожнике УАЗ («Буханке») к юго-восточной его части.

Остров Огой самый крупный необитаемый остров на Байкале. На его вершине находится священное сооружение – ступа Просветления.

Согласно обряду, вокруг ступы нужно пройти 108 раз, чтобы достичь просветления и установить связь со Вселенной.

Но нам будет достаточно обойти ее три раза, чтобы отдать дань уважения богам этих мест, почувствовать силу места и попросить Вселенную о благах себе и близким.

Вторая экскурсия – это путешествие к юго-восточной части острова на внедорожнике.

Посетим укромные бухточки, остановимся у озера Сердце, которое спряталось на полуострове Кобылья голова.

Посмотрим на скальник Тризубец, он будто выложен из каменных плит и напоминает собой крепость.

Обязательно послушаем интересный рассказ от наших гидов о происхождении Ольхона и его причудливом рельефе.

Вторую часть дня можно заполнить на свое усмотрение: искупаться, позагорать, прогуляться по Хужиру.

В поселке есть уютные кафе со смотровыми площадками.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
6 день

Ольхон - Иркутск

Пора прощаться с Байкалом.

Мы очень рекомендуем встретить день с восходом солнца. Рассвет на острове – незабываемое зрелище!

Наш тур окончен, но мы уверены, что данное путешествие оставит яркий отпечаток в памяти.

В свою очередь, мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным и наполненным лучшими моментами!

Мы стараемся найти для вас места уединения с дикой и первозданной природой Байкала.

Пусть мощнейшая энергетика озера останется с вами надолго!

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (2 ночи) или аналогичная по классу;
  • Ольхон: база отдыха «Ольхон» (3 ночи) или аналогичная по классу.

Доплата за одноместное размещение: 9 000р.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3*

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*

База отдыха «Ольхон»

3 ночи
База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – обед2 день – завтрак3 день – завтрак4 день – завтрак, обед-пикник5 день - завтрак6 день – завтрак
  • 1 день – обед
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак
  • 4 день – завтрак, обед-пикник
  • 5 день - завтрак
  • 6 день – завтрак
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
  • Питание по программе.
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимостьэкскурсия на быстроходном катере в бухту Песчанаяэкскурсия на быстроходном катере к острову Огой.
  • Экскурсия на быстроходном катере в бухту Песчаная
  • Экскурсия на быстроходном катере к острову Огой.
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость:
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные турыОльхонМыс Хобой🗽Популярные места6-дневные турыМифы и легенды

Похожие туры в Иркутске

Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
33 отзыва
Очень популярно сейчас
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
Центр города
19 июля
20 июля
25 июля
26 июля
от 10 400 за всё до 3 чел.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
13 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал
Заберу Вас у отеля в Иркутске
Завтра
13 июля
23 июля
24 июля
от 9 800 за всё до 4 чел.
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.5
6 отзывов
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
Забираю из любого места в городе Иркутске или в аэ...
23 июля
24 июля
25 июля
26 июля
от 29 900 за всё до 3 чел.
Байкальский круиз по заповедным местам озера
2 дня 7 часов
🚗 На машине
🛳 Круизы
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Приглашаем вас провести 3 дня на западном побережье озера Байкал
Иркутск
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
190 000 за 1 человека
Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
Поездка на горных три озера, которых называют «Теплые озёра»
Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
13 июля
14 июля
18 июля
20 июля
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.9
90 отзывов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Завтра
11 июля
12 июля
13 июля
от 9 750 за всё до 2 чел.
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
69 000 за 1 человека
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
8 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Исследовать край бескрайних степей, соленых озер, бурятских мест силы и легенд Байкала
в центре Иркутска
Завтра
18 июля
23 июля
26 июля
16 650 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
9 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине
Любое удобное туристам место в Иркутске
18 июля
19 июля
20 июля
23 июля
от 10 000 за всё до 3 чел.
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Приглашаем вас посетить одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
Иркутск
12 июля
26 июля
30 июля
11 900 за 1 человека
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
11 отзывов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Сказочные панорамы, самое красивое ледяное полотно на озере и магические зоны западного берега
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
12 500 за всё до 4 чел.
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
Иркутск
20 июля
30 июля
97 000 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ