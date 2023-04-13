Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, ждут именно вас.

Что вас ждетУтром трансфер доставит вас до причала в поселке Хужир, где мы пересядем на корабль. После знакомства с командой и короткого инструктажа вы отправитесь в одну из тихих бухточек, где пристанете к берегу, чтобы перейти к первой части программы, которую мы посвятим харюзовой рыбалке. Будем ловить хариуса. Инструктора подготовят для вас подходящие снасти, а гиды с удовольствием расскажут обо всех тонкостях и хитростях ловли. Если вы едете с семьей, они смогут отдохнуть в обустроенном кемпинге или позагорать.

Когда солнце достигнет зенита, а вы поймаете достаточно хариуса для вкусной ухи, настанет время перейти ко второй части программы. Корабль вернется на пристань, где вас будут ждать комфортабельные внедорожники. Сменив водный транспорт на сухопутный, отправляемся ко второй локации. Эта бухта находится под крутыми берегами острова Ольхон, вдалеке от оживленных дорог острова. Там вас будет ждать готовый лагерь со вкусным обедом, приготовленным в казане. Здесь же приготовим наш утренний улов особым способом — методом горячего копчения.

После обеда вновь отправимся на рыбалку. Цель — поймать хариуса на спиннинг с берега. Инструктора подготовят подходящие снасти. За освоением техники ловли и поисками трофея пройдет остаток дня. К вечеру, полные впечатлений, вы вернетесь в отель.

Важно знать:• в стоимость экскурсии включен обед, приготовленный в казане, необходимые снасти и наживки для рыбалки,

в стоимость не включен трансфер из вашего города до поселка Хужир, а также размещение в самом поселке.