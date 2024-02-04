Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал

Научиться танцевать ёхор, увидеть нерп и насладиться бурятской кухней

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Пейзажи зимнего Байкала будто сошли со страниц волшебной сказки — в его ледяном царстве точно могла бы поселиться Снежная Королева.

Приглашаем отправиться в край тишины и покоя, чтобы сфотографировать удивительный пузырьковый лёд и «ходульные» деревья, подружиться с байкальскими хаски и увидеть милых нерп.

Промчимся по застывшему озеру на аэроходе, побываем на мысе Хобой и полюбуемся скалой Шаманка — сакральным местом.

А ещё вас ждёт погружение в культуру бурят в этнопарке «Золотая орда»! В программу включено проживание, завтраки, 4 обеда и 2 ужина с национальным колоритом и байкальскими деликатесами.
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Скованный во льдах: тур-погружение на Байкал
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.

Вам понадобятся:

  • Документы (паспорт, билеты, медицинский полис)
  • Наличные деньги (на личные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
  • Чемодан (размера S)
  • Небольшой рюкзак или сумка через плечо для ежедневных поездок
  • Тёплая шапка и варежка + запасные, если основные промокнут
  • Тёплая одежда. Рекомендуем флисовые костюмы, которые отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло
  • Термобельё и несколько пар тёплых носков
  • Разношенная обувь, лучше всего трекинговые ботинки. Если перед туром вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней несколько дней, чтобы она не натирала.
  • Тёплый пуховик + утеплённые ботинки/горнолыжный костюм
  • Личная апетчка, предметы гигиены
  • Гигиеническая помада и солнцезащитный крем
  • Химические грелки для рук и ног
  • Фото- и видеоаппаратура, карты памяти и портативное зарядное устройство
  • Туристическая сидушка

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.

Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.

На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского
2 день

Катание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские ворота

Позавтракаем, разместимся на аэроходе «Хивус» и помчим вдоль побережья Байкала. Смотреть будем не по сторонам, а вниз, чтобы не пропустить пузырьковый лёд — он эффектно выходит на снимках и напоминает нечто инопланетное.

В бухте Песчаная полюбуемся скалами Большой и Малой Колокольни и увидим «ходульные» деревья. Их корни возвышаются над землёй и напоминают огромные ноги, будто готовые начать двигаться.

После обеда отправимся к проливу Ольхонские ворота. Будем бродить по побережью и рассматривать покрытые льдом отвесные скалы, похожие на залы замка Снежной Королевы.

Вечером разместимся в гостинице на острове Ольхон.

Катание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские воротаКатание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские ворота
3 день

Мыс Хобой, мыс Бурхан и скала Шаманка

Утром займём места во внедорожниках по едем к мысу Хобой — это самая северная точка Ольхона. По дороге будем любоваться ледяными шедеврами, созданными природой: огромными, будто хрустальными, плитами, гротами и скоплениями льда.

Пообедаем на свежем воздухе и насладимся наваристой ухой из омуля. На десерт — байкальские пряники.

Следующая локация — мыс Бурхан, на котором находится скала Шаманка, сакральная для алтайцев. Ещё недавно шаманы устраивали на ней магические ритуалы!

Любоваться Шаманкой будем с разных точек, чтобы сделать эффектные кадры и увидеть во всей красе.

Мыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала ШаманкаМыс Хобой, мыс Бурхан и скала Шаманка
4 день

Тажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-класс

Отправляемся в Иркутск. Путь пройдём через Тажеранские степи, напоминающие поверхность Марса: здесь и цветные скалы, и солёные озёра, и реликтовые леса, а ещё месторождения драгоценных камней.

Заедем в этнопарк «Золотая орда», где пообедаем в бурятской юрте, насладимся национальной музыкой и познакомимся с бытом и обычаями бурят. А ещё здесь можно купить оригинальные сувениры.

Изюминка дня — мастер-класс по традиционному танцу ёхор, символизирующему дружбу народов.

Вечером прибудем в Иркутск. После заселения в отель — свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

Тажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-классТажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-класс
5 день

Отъезд

После завтрака, если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете погулять по Иркутску, увидеть площадь графа Сперанского, заглянуть в Иркутский музей декабристов и пройтись по набережной Ангары.

Затем отвезём вас в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, утро
Завершение: Аэропорт Иркутска, отвезём вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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