Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.

Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.

На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.