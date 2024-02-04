Научиться танцевать ёхор, увидеть нерп и насладиться бурятской кухней
Приглашаем отправиться в край тишины и покоя, чтобы сфотографировать удивительный пузырьковый лёд и «ходульные» деревья, подружиться с байкальскими хаски и увидеть милых нерп.
Промчимся по застывшему озеру на аэроходе, побываем на мысе Хобой и полюбуемся скалой Шаманка — сакральным местом.
А ещё вас ждёт погружение в культуру бурят в этнопарке «Золотая орда»! В программу включено проживание, завтраки, 4 обеда и 2 ужина с национальным колоритом и байкальскими деликатесами.
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даты
Описание
Организационные детали
Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.
Вам понадобятся:
- Документы (паспорт, билеты, медицинский полис)
- Наличные деньги (на личные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
- Чемодан (размера S)
- Небольшой рюкзак или сумка через плечо для ежедневных поездок
- Тёплая шапка и варежка + запасные, если основные промокнут
- Тёплая одежда. Рекомендуем флисовые костюмы, которые отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло
- Термобельё и несколько пар тёплых носков
- Разношенная обувь, лучше всего трекинговые ботинки. Если перед туром вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней несколько дней, чтобы она не натирала.
- Тёплый пуховик + утеплённые ботинки/горнолыжный костюм
- Личная апетчка, предметы гигиены
- Гигиеническая помада и солнцезащитный крем
- Химические грелки для рук и ног
- Фото- и видеоаппаратура, карты памяти и портативное зарядное устройство
- Туристическая сидушка
Программа тура по дням
Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.
Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.
На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.
Катание по побережью Байкала, Песчаная бухта и пролив Ольховские ворота
Позавтракаем, разместимся на аэроходе «Хивус» и помчим вдоль побережья Байкала. Смотреть будем не по сторонам, а вниз, чтобы не пропустить пузырьковый лёд — он эффектно выходит на снимках и напоминает нечто инопланетное.
В бухте Песчаная полюбуемся скалами Большой и Малой Колокольни и увидим «ходульные» деревья. Их корни возвышаются над землёй и напоминают огромные ноги, будто готовые начать двигаться.
После обеда отправимся к проливу Ольхонские ворота. Будем бродить по побережью и рассматривать покрытые льдом отвесные скалы, похожие на залы замка Снежной Королевы.
Вечером разместимся в гостинице на острове Ольхон.
Мыс Хобой, мыс Бурхан и скала Шаманка
Утром займём места во внедорожниках по едем к мысу Хобой — это самая северная точка Ольхона. По дороге будем любоваться ледяными шедеврами, созданными природой: огромными, будто хрустальными, плитами, гротами и скоплениями льда.
Пообедаем на свежем воздухе и насладимся наваристой ухой из омуля. На десерт — байкальские пряники.
Следующая локация — мыс Бурхан, на котором находится скала Шаманка, сакральная для алтайцев. Ещё недавно шаманы устраивали на ней магические ритуалы!
Любоваться Шаманкой будем с разных точек, чтобы сделать эффектные кадры и увидеть во всей красе.
Тажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и танцевальный мастер-класс
Отправляемся в Иркутск. Путь пройдём через Тажеранские степи, напоминающие поверхность Марса: здесь и цветные скалы, и солёные озёра, и реликтовые леса, а ещё месторождения драгоценных камней.
Заедем в этнопарк «Золотая орда», где пообедаем в бурятской юрте, насладимся национальной музыкой и познакомимся с бытом и обычаями бурят. А ещё здесь можно купить оригинальные сувениры.
Изюминка дня — мастер-класс по традиционному танцу ёхор, символизирующему дружбу народов.
Вечером прибудем в Иркутск. После заселения в отель — свободное время для самостоятельной прогулки по городу.
Отъезд
После завтрака, если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете погулять по Иркутску, увидеть площадь графа Сперанского, заглянуть в Иркутский музей декабристов и пройтись по набережной Ангары.
Затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, утроЗавершение: Аэропорт Иркутска, отвезём вас к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.