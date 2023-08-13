Что вас ждетМаршрут будет проходить от поселка Шаманка, под скальником «33 богатыря» до села Введенщина. На протяжении всего маршрута на нашем пути не будет связи и цивилизации — только река, горы и бескрайние леса. Река на этом участке спокойная и абсолютно безопасная, большую часть времени мы будем просто лежать в лодке, а течение все сделает за нас. Справится даже ребенок.

Экскурсия рассчитана на один день. Утром мы встретимся, нас заберет микроавтобус и за пару часов мы доберемся до начала маршрута. Подготовим пакрафты, инструктор проведет инструктаж, и мы спустимся в неспешное течение Иркута. В обед сделаем остановку, чтобы покупаться и поесть, а потом снова ляжем в лодки и еще несколько часов будем наблюдать за природой. В Введенщине нас снова заберет микроавтобус и отвезет до места встречи.

Организационные моменты• Сплав может быть отменен из-за плохих погодных условий или если не наберется группа.

По договоренности можно провести сплав в другой день.