Сплав по Иркутску на пакрафте

Иркутск: групповая экскурсия на пакрафте по реке Иркут в мини-группе

Описание
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Предлагаем опробовать самый популярный маршрут на Иркуте.

В индивидуальных лодках и в неспешном ритме вы проплывете по реке, а окружать вас будут горы и бескрайние леса.

Вам не придется прилагать усилия: течение все сделает за вас — останется лишь наблюдать за природными красотами на свежем воздухе.
Сплав по Иркутску на пакрафте
Сплав по Иркутску на пакрафте
Сплав по Иркутску на пакрафте
Сплав по Иркутску на пакрафте
Сплав по Иркутску на пакрафте
Сплав по Иркутску на пакрафте
Ближайшие даты:
13
авг
20
авг
27
авг
3
сен
10
сен
17
сен

Что вас ожидает:

  • Река Иркут
  • Утес «33 богатыря»
  • Село Введенщина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМаршрут будет проходить от поселка Шаманка, под скальником «33 богатыря» до села Введенщина. На протяжении всего маршрута на нашем пути не будет связи и цивилизации — только река, горы и бескрайние леса. Река на этом участке спокойная и абсолютно безопасная, большую часть времени мы будем просто лежать в лодке, а течение все сделает за нас. Справится даже ребенок.
Экскурсия рассчитана на один день. Утром мы встретимся, нас заберет микроавтобус и за пару часов мы доберемся до начала маршрута. Подготовим пакрафты, инструктор проведет инструктаж, и мы спустимся в неспешное течение Иркута. В обед сделаем остановку, чтобы покупаться и поесть, а потом снова ляжем в лодки и еще несколько часов будем наблюдать за природой. В Введенщине нас снова заберет микроавтобус и отвезет до места встречи.
Организационные моменты• Сплав может быть отменен из-за плохих погодных условий или если не наберется группа.
По договоренности можно провести сплав в другой день.

Каждое воскресенье в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация сплава и сопровождение группы на маршруте
  • Трансфер
  • Обед
  • Пакрафты, весла, спасательные жилеты
Место начала и завершения?
Парковка напротив кинотеатра «Баргузин»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Список снаряжения:
  • Мягкий рюкзак (без жесткой спины, вещи упаковываются в непромокаемые мешки)
  • Непромокаемый мешок для защиты ценных личных вещей (деньги, документы)
  • Теплоизоляционная сидушка (в народе просто «подпопник»)
  • Обувь для сплава (сандалии, кеды, кроссовки)
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Ветрозащитный костюм (штаны + куртка)
  • Дождевик
  • Кружка, ложка, миска
  • Индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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