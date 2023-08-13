Иркутск: групповая экскурсия на пакрафте по реке Иркут в мини-группе
Предлагаем опробовать самый популярный маршрут на Иркуте.
В индивидуальных лодках и в неспешном ритме вы проплывете по реке, а окружать вас будут горы и бескрайние леса.
Вам не придется прилагать усилия: течение все сделает за вас — останется лишь наблюдать за природными красотами на свежем воздухе.
В индивидуальных лодках и в неспешном ритме вы проплывете по реке, а окружать вас будут горы и бескрайние леса.
Вам не придется прилагать усилия: течение все сделает за вас — останется лишь наблюдать за природными красотами на свежем воздухе.
Ближайшие даты:
13
авг
авг
20
авг
авг
27
авг
авг
3
сен
сен
10
сен
сен
17
сен
сен
Что вас ожидает:
- Река Иркут
- Утес «33 богатыря»
- Село Введенщина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМаршрут будет проходить от поселка Шаманка, под скальником «33 богатыря» до села Введенщина. На протяжении всего маршрута на нашем пути не будет связи и цивилизации — только река, горы и бескрайние леса. Река на этом участке спокойная и абсолютно безопасная, большую часть времени мы будем просто лежать в лодке, а течение все сделает за нас. Справится даже ребенок.
Экскурсия рассчитана на один день. Утром мы встретимся, нас заберет микроавтобус и за пару часов мы доберемся до начала маршрута. Подготовим пакрафты, инструктор проведет инструктаж, и мы спустимся в неспешное течение Иркута. В обед сделаем остановку, чтобы покупаться и поесть, а потом снова ляжем в лодки и еще несколько часов будем наблюдать за природой. В Введенщине нас снова заберет микроавтобус и отвезет до места встречи.
Организационные моменты• Сплав может быть отменен из-за плохих погодных условий или если не наберется группа.
По договоренности можно провести сплав в другой день.
Каждое воскресенье в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация сплава и сопровождение группы на маршруте
- Трансфер
- Обед
- Пакрафты, весла, спасательные жилеты
- Место начала и завершения?
- Парковка напротив кинотеатра «Баргузин»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждое воскресенье в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Список снаряжения:
- Мягкий рюкзак (без жесткой спины, вещи упаковываются в непромокаемые мешки)
- Непромокаемый мешок для защиты ценных личных вещей (деньги, документы)
- Теплоизоляционная сидушка (в народе просто «подпопник»)
- Обувь для сплава (сандалии, кеды, кроссовки)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Ветрозащитный костюм (штаны + куртка)
- Дождевик
- Кружка, ложка, миска
- Индивидуальная аптечка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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