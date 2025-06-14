Этот сплав идеально подходит для любителей активного отдыха и приключений, которые ищут новые увлекательные способы провести время на природе.
Он также привлекает начинающих водников, имеющих опыт сплава по спокойным водам, таких как Ангара, и желающих испытать свои силы на более сложном, но безопасном маршруте.
Он также привлекает начинающих водников, имеющих опыт сплава по спокойным водам, таких как Ангара, и желающих испытать свои силы на более сложном, но безопасном маршруте.
Ближайшие даты:14
июн
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Присоединяйтесь к увлекательному сплаву по реке Ушаковке! Это активное путешествие для любителей настоящих приключений. Вас ждёт незабываемый маршрут от Пивоварихи до СНТ Родник.
Маршрут
По пути нас будут встречать разнообразные препятствия: заваленные деревья, которые нужно будет обходить или проплывать под ними, крутые повороты, мели и коряги. Река Ушаковка узкая и извилистая, с плотной и разнообразной растительностью по берегам. Во время сплава можно искупаться в реке, а при переносе лодки по мели или обходе препятствий будьте готовы намочиться. Несмотря на активные препятствия и извилистый маршрут, сплав по Ушаковке безопасен для участников. Здесь нет порогов, а в большинстве мест глубина реки не превышает колена, что позволяет легко контролировать ситуацию. Слабое течение делает этот маршрут идеальным для тех, кто хочет испытать свои силы в комфортных условиях.
Флора и фауна
Ушаковка славится своим богатым биоразнообразием. Здесь можно встретить множество видов птиц, таких как серая цапля, утка-кряква, зимородок и многие другие. Берега реки украшают густые заросли, создавая атмосферу дикой природы Важная информация: Этот сплав идеально подходит для любителей активного отдыха и приключений, которые ищут новые увлекательные способы провести время на природе. Он также привлекает начинающих водников, имеющих опыт сплава по спокойным водам, таких как Ангара, и желающих испытать свои силы на более сложном, но безопасном маршруте. Требования:• Участие возможно после сплава по Ангаре – необходимо уметь грести и управлять пакрафтом.
Сплав подразумевает активную греблю, поэтому участники должны быть физически и морально готовы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед на гриле
- Снаряжение
- Сопровождение на маршруте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лыткина 9/6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- С собой необходимо:
- Полный комплект сменной одежды
- Купальник (по желанию)
- Теплая куртка/кофта на вечер
- Вода 1л
- Мягкий рюкзак (без жесткой спины, вещи упаковываются в непромокаемые мешки)
- Обувь для сплава (сандалии, резиновые тапки)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Кружка, ложка, миска
- Индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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