Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Путь в поисках волшебных пузырьков Байкала

Утром вы отправитесь из Иркутска по живописному Голоустненскому тракту через перевалы, покрытые тайгой, на байкальское побережье. Место, деревня Большое Голоустное, выбрано не случайно — это одна из ближайших к Иркутску точек на Байкале (120 км). Кроме того, на этой прибрежной полосе вы полюбуетесь многочисленными пузырьками метана, вмерзшими в лёд, и сделаете открыточные фото.

Зимние радости — коньки и лыжи

⛸ В Большом Голоустном вас ждет катание на озерных коньках, созданных специально для байкальского льда: полозья длиннее обычных, но короче конькобежных. Они пристегиваются к беголыжным ботинкам, которые подберут специально для вас. Рекорд скорости на подобных коньках 40 км/ч. В зависимости от погоды вы будете наслаждаться катанием 1-2 часа, а после согреетесь и пообедаете в кафе.

🎿 Следом вернемся на Голоустненский тракт и доедем до лыжной базы. Трасса проходит на высоте 271 м над уровнем моря 🌊 и открывает завораживающие виды на сопки, покрытые заснеженной тайгой. В любые морозы температура на перевале комфортная для лыжников и обычно не опускается ниже −10 градусов. Вы покатаетесь на лыжах по сосновому лесу 🌲, выбрав комфортный маршрут (от 2 до 5 км). Ориентировочное время катания на лыжах — 2 часа. Затем чашка горячего сибирского чая и обратный путь в Иркутск.

Организационные детали

Требуются навыки катания на коньках 😃

Как проходит экскурсия

Период проведения — декабрь-март

С вами будет опытный гид-водитель-инструктор из нашей команды. Он также сопровождает вас во время катания на коньках и лыжах.

Гид заберет вас у места вашего проживания в Иркутске и привезет обратно

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: транспорт, 1 бутылка питьевой байкальской воды для каждого

Дополнительные расходы: питание в кафе; катание на собачьих упряжках (по желанию в деревне Малое Голоустное) и аренда лыжных ботинок, беговых лыж, озерных коньков (1000 руб. на человека)

Экипировка