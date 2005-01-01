Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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Спортивный день на зимнем Байкале!

Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу

Наталья
Наталья – представитель из Иркутска
Тех, кто за здоровый образ жизни, мы приглашаем насладиться природой Байкала и зимними забавами одновременно.

Приготовьтесь прокатиться с гидом-инструктором на озёрных коньках по льду и на лыжах по лесным маршрутам, найти ледяные стены и знаменитые пузырьки.

После насыщенного дня вы вернетесь в Иркутск с чувством приятной усталости, счастливые и вдохновленные!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1362012 258 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!

Что вас ожидает

Путь в поисках волшебных пузырьков Байкала
Утром вы отправитесь из Иркутска по живописному Голоустненскому тракту через перевалы, покрытые тайгой, на байкальское побережье. Место, деревня Большое Голоустное, выбрано не случайно — это одна из ближайших к Иркутску точек на Байкале (120 км). Кроме того, на этой прибрежной полосе вы полюбуетесь многочисленными пузырьками метана, вмерзшими в лёд, и сделаете открыточные фото.

Зимние радости — коньки и лыжи
⛸ В Большом Голоустном вас ждет катание на озерных коньках, созданных специально для байкальского льда: полозья длиннее обычных, но короче конькобежных. Они пристегиваются к беголыжным ботинкам, которые подберут специально для вас. Рекорд скорости на подобных коньках 40 км/ч. В зависимости от погоды вы будете наслаждаться катанием 1-2 часа, а после согреетесь и пообедаете в кафе.

🎿 Следом вернемся на Голоустненский тракт и доедем до лыжной базы. Трасса проходит на высоте 271 м над уровнем моря 🌊 и открывает завораживающие виды на сопки, покрытые заснеженной тайгой. В любые морозы температура на перевале комфортная для лыжников и обычно не опускается ниже −10 градусов. Вы покатаетесь на лыжах по сосновому лесу 🌲, выбрав комфортный маршрут (от 2 до 5 км). Ориентировочное время катания на лыжах — 2 часа. Затем чашка горячего сибирского чая и обратный путь в Иркутск.

Организационные детали

Требуются навыки катания на коньках 😃

Как проходит экскурсия

  • Период проведения — декабрь-март
  • С вами будет опытный гид-водитель-инструктор из нашей команды. Он также сопровождает вас во время катания на коньках и лыжах.
  • Гид заберет вас у места вашего проживания в Иркутске и привезет обратно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, 1 бутылка питьевой байкальской воды для каждого
  • Дополнительные расходы: питание в кафе; катание на собачьих упряжках (по желанию в деревне Малое Голоустное) и аренда лыжных ботинок, беговых лыж, озерных коньков (1000 руб. на человека)

Экипировка

  • Термобелье, верхняя одежда — теплая непродуваемая (как вариант — горнолыжный костюм)
  • Шарф (рекомендуем шарф бафф), теплые непродуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки)
  • Теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой и ледоступы
  • Очки от солнца, солнцезащитный крем и аккумуляторы для телефонов
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Иркутске
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!
Спортивный день на зимнем Байкале!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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