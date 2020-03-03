6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли

Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли

Mariya
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Mariya – ваш гид
Что приходит на ум, когда вы слышите о Сибири? Мороз, тайга, мамонты? Я открою другую сторону столицы Восточной Сибири.

Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана.
2000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — сквер им. Кирова
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли

Что вас ожидает

Сердце города
В сквере имени Кирова — центре притяжения иркутян — мы рассмотрим макет исторического центра и полюбуемся фонтаном, собранным в Петербурге. Миновав площадь графа Сперанского, сменившую двенадцать названий, мы выйдем к Спасской церкви, фасад которой украшают изящные росписи, почтим память героев войны у вечного огня и заглянем к Петру и Февронии, чтобы попросить о семейном счастье.

Дочь Байкала
Прогуливаясь по живописной Нижней набережной и наслаждаясь видом Ангары, вы услышите об истории освоения региона и возникновении города. Я расскажу о казацком остроге, католическом костеле и визите цесаревича Николая, а граффити по мотивам местных легенд познакомит вас с мифологией края. Мы дойдем до знаменитой беседки и триумфальной арки — первых «Московских ворот» России, где поговорим о реформаторском дуэте Александра I и Михаила Сперанского.

Наследие старины
Я покажу памятник Александру III, на гранях пьедестала которого находятся бронзовые портреты выдающихся деятелей, и провожу вас к 130-му «модному» кварталу — реконструкции Иркутской Слободы. В квартале с аккуратными мощеными променадами, историческими усадьбами, музеями и уютными ресторанами вы проникнитесь духом столицы Приангарья.

Организационные детали

  • Экскурсия также может проходить на автомобиле с посещением ледокола «Ангара», Иркутской ГЭС, ул. Байкальской и Советской.
  • Для больших групп есть возможность арендовать трансфер за дополнительную плату.
  • Во время экскурсии я также могу быть вашим фотографом, а после прогулки прислать отснятые кадры.
  • В стоимость включен чай из байкальских трав с печеньем, которые я всегда беру с собой.
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — сквер им. Кирова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mariya
Mariya
Почему вам стоит выбрать меня своим проводником по городу? Я профессиональный гид-экскурсовод (закончила курсы гидов и аккредитована в музее в музее «Тальцы»). Коренная сибирячка, очень хорошо знаю наш край — могу часами рассказывать о Байкале, его коренных жителях и легендах, о культуре и современной Сибири. Для большего комфорта могу провести экскурсию на автомобиле, а также всегда угощу вкусными бурятскими блюдами на обед. Провела немало туров на Байкал, Ольхон, Листвянку. Сибирь — это не медведи и водка, и это не каторга. Сибирь — уникальный и прекрасный уголок России, в котором живут радушные и добрые люди. Скорее хочется увидеть вас и показать это! До встречи в Иркутске!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
3 марта 2020
Хорошо, с юмором, необременительно погуляли с Марией. Рекомендуем ее как интересного собеседника
14 февраля 2020
Вчера гуляли с Марией по Иркутску. Все очень понравилось, было интересно и занимательно. Спасибо вам большое за прекрасно проведенное время )))
26 ноября 2019
Здравствуйте! Мария супер экскурсовод, всё очень понравилось. До сих пор вспоминаю.
29 августа 2019
Отличная экскурсия. Мария молодец. Спасибо
Ольга
20 июля 2019
Отличная экскурсия, интересная и позновательная.
17 июля 2019
Рекомендую!

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