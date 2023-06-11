Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Топовые Insta локации Байкала

Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших турах

Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших турах.
Топовые Insta локации Байкала
Топовые Insta локации Байкала
Топовые Insta локации Байкала
Топовые Insta локации Байкала
Топовые Insta локации Байкала
Топовые Insta локации Байкала
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Описание

Что вас ожидает:

День 1: Встреча, знакомство с Байкалом:

  • 09:30 — встреча в аэропорту.
  • 10:00 — вкусный завтрак в уютном кафе.
  • 11:00 — отправление на Байкал на остров Ольхон.
  • 13:30 — пузырьки.
  • 14:30 — мраморный карьер.
  • 15:30 — обед, отведаем национальную бурятскую кухню.
  • 17:00 — тажеранская степь.
  • 18:30 — встретим закат прямо на льду Байкала.
  • 19:30 — заселение в гостиницу и ужин.
  • Включено питание: обед, ужин.

День 2: Отправление на Ольхон:

  • 10:00 — после завтрака посетим самое священное место на Байкале - мыс Бурхан и скалу Шаманка. Далее отправляемся делать новые крутые фотки.
  • 10:30 — пикник на обрыве.
  • 11:30 — фотосет с хаски.
  • 12:00 — ледяные пещеры и гроты.
  • 13:00 — кровать на льду Байкала.
  • 14:00 — обед на природе.
  • 15:00 — замёрзшие волны и наплески.
  • 17:00 — скала Трезубец.
  • 18:30 — закат остров Огой (клык Дракона).
  • Включено питание: завтрак, обед, ужин.
  • И только для наших туристов БОНУСОМ мы дарим вам увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала.

День 3: Мыс Хобой — самая северная точка Ольхона:

  • 05:00-06:00 — встаём и едем встречать рассвет.
  • 07:30 — рассвет на льду Байкала, мыс Хобой.
  • 09:00 — вкусный лёгкий завтрак.
  • 10:00 — голубые торосы.
  • 11:30 — с коньками.
  • 13:30 — обед на льду Байкала.
  • 20:00 — возвращение в Иркутск.
  • Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Максимальное число участников 6 человек. Встреча в аэропорту в 09:30, поэтому прилетаем все до 09:00.

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный фотограф на протяжении всей программы
  • Аренда дрона во 2-й день
  • 13 топовых локаций
  • 26 фото в обработке
  • Весь исходный материал
  • БОНУС катание на ватрушке
  • Все трансферы по программе
  • Аренда коньков
  • Разрешение в Национальный Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в отеле (2-х местные благоустроенные номера)
Что не входит
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске в 3-й день
  • Питание, которое не входит в программу
Место начала и завершения?
аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: В любые даты по запросу
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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