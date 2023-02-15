Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Топовые места Байкала за 5 дней

Исследовать ледяные гроты Чувыркуйского залива и зарядиться энергией на мысе Бурхан

Хотите сформировать максимально полное впечатление о зимнем Байкале? За 5 дней мы попробуем все главные активности: покатаемся на хивусе, промчимся по гладкому льду на коньках, залезем в ледяные гроты с сосульками и согреемся в горячих термах.

Нас ждут заснеженные тропинки заповедного Байкала, местная кухня и энергетика Шаманки — все, чтобы увидеть и почувствовать многообразие самого глубокого озера в мире.
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Топовые места Байкала за 5 дней
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять с собой:

  • Солнцезащитные очки: на Байкале много солнечных дней, лучи отражаются от снега и льда, так что защита для глаз будет не лишней. А если ваша кожа быстро обгорает, то захватите и солнцезащитный крем.
  • Теплую одежду: зимний костюм типа горнолыжного или пуховик с теплыми ветрозащитными штанами, варежки или перчатки, теплая шапка и шарф — температура воздуха на Байкале зимой днем около −15 −20 градусов, на побережье может быть ветрено, а мы довольно много времени будем проводить на улице
  • Туристические принадлежности: у нас довольно комфортный тур и походные вещи вроде спальника и кружки с тарелкой вам не понадобятся. Но вот пенка-сидушка может пригодиться — куда приятнее садиться на нее, чем на холодное бревно-лавочку во время привалов. Еще можно взять с собой термос — горячий чай на природе зимой всегда вкуснее.
  • Бытовые принадлежности: захватите с собой купальник и тапочки для душа — у нас в программе термальные источники. Возьмите и свое полотенце — в гостиницах полотенца будут, а вот в термы лучше захватить свое.
  • Маленький рюкзак, с которым удобно ходить каждый день. Туда можно положить термос, купальники для термальных ванн и прочие нужные штуки.
  • И конечно, не забудьте взять паспорт, медицинский полис и наличные — если вам захочется купить какой-нибудь местный сувенир, то лучше снять деньги заранее и не искать несуществующий банкомат среди леса.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00. Мы встретим вас у аэропорта, ж / д вокзала или гостиницы
Завершение: Иркутск, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня

Похожие туры в Иркутске

Ледяное одеяло спящего Байкала
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Ледяное одеяло спящего Байкала
Рассмотреть всевозможные виды льда, побывать в местах силы и погулять по Иркутску
Иркутск, 11:00
16 фев
23 фев
2 мар
9 мар
32 000 за 1 человека
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
69 000 за 1 человека
От Иркутска до Байкала: по местам силы
6 дней
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
От Иркутска до Байкала: по местам силы
Проводить закат на мысе Шаманка и прокатиться по Кругобайкальской железной дороге
Иркутск, трансфер из аэропорта после 18:30
46 500 за 1 человека
Половина озера Байкал за 9 дней
9 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Половина озера Байкал за 9 дней
Большое путешествие по самым классным и интересным местам Байкала
Россия, Иркутск
26 фев
5 мар
12 мар
97 000 за 1 человека
Рассветы и лед Байкала
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Рассветы и лед Байкала
Исследовать ледяные гроты и сделать фантастические фотографии
Иркутск, до 10:00
49 800 за 1 человека
По льду Байкала на коньках и хивусах
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
По льду Байкала на коньках и хивусах
Почувствовать энергию Байкала в активном семейном туре
Аэропорт Иркутска, 11:00
69 000 за 1 человека
Величие Саян и могущество Байкала
5 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием
Россия, Иркутск
1 апр
3 апр
6 апр
8 апр
от 29 000 за 1 человека
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Влад
Влад
Нет отзывов
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Промчаться по снегу на собачьих упряжках и встретить рассвет на Байкале
Иркутск, 18 февраля 10:00
70 000 за 1 человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
8 дней
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
За восемь дней динамичной программы вы посетите остров Ольхон, Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и поселок Листвянка
г. Иркутск
15 июля
2 авг
10100087 900 за 1 человека
Байкал. Зимнее очарование
5 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкал. Зимнее очарование
Зимний Байкал притягивает туристов своим знаменитым разнообразием льда
Россия, Иркутск
27 янв
2 фев
4 фев
7 фев
от 46 000 за 1 человека
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
12 отзывов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Сказочные панорамы, самое красивое ледяное полотно на озере и магические зоны западного берега
23 янв
24 янв
30 янв
31 янв
13 500 за всё до 4 чел.
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
5 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине
Любое удобное туристам место в центре Иркутске
Завтра
17 янв
19 янв
20 янв
от 11 250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ