Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Солнцезащитные очки: на Байкале много солнечных дней, лучи отражаются от снега и льда, так что защита для глаз будет не лишней. А если ваша кожа быстро обгорает, то захватите и солнцезащитный крем.
Теплую одежду: зимний костюм типа горнолыжного или пуховик с теплыми ветрозащитными штанами, варежки или перчатки, теплая шапка и шарф — температура воздуха на Байкале зимой днем около −15 −20 градусов, на побережье может быть ветрено, а мы довольно много времени будем проводить на улице
Туристические принадлежности: у нас довольно комфортный тур и походные вещи вроде спальника и кружки с тарелкой вам не понадобятся. Но вот пенка-сидушка может пригодиться — куда приятнее садиться на нее, чем на холодное бревно-лавочку во время привалов. Еще можно взять с собой термос — горячий чай на природе зимой всегда вкуснее.
Бытовые принадлежности: захватите с собой купальник и тапочки для душа — у нас в программе термальные источники. Возьмите и свое полотенце — в гостиницах полотенца будут, а вот в термы лучше захватить свое.
Маленький рюкзак, с которым удобно ходить каждый день. Туда можно положить термос, купальники для термальных ванн и прочие нужные штуки.
И конечно, не забудьте взять паспорт, медицинский полис и наличные — если вам захочется купить какой-нибудь местный сувенир, то лучше снять деньги заранее и не искать несуществующий банкомат среди леса.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00. Мы встретим вас у аэропорта, ж / д вокзала или гостиницы
Завершение: Иркутск, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Иркутске
Провела 23 экскурсии для 0 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим туры от эконом до ВИП уровня. У нас более 50 авторских туров. Мы постоянно расширяем выбор туров.
В нашей команде работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.