Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное

Увидеть космос во льду, сибирский реликтовый лес и Байкал с вершины Кудыкиной горы

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Прозрачный лёд и пузырьки, тонкими струйками устремившиеся ввысь… Ощущение невесомости и лёгкости, несмотря на то, что под тобой мощная ледяная глыба… Чувство, будто попал в царство Снежной королевы, где Кай складывает слово «Вечность»… А какие эмоции вы увезёте с собой после поездки? Байкал прекрасен, и я с удовольствием познакомлю вас с ним!
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Тот самый байкальский лёд с пузырьками: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Побережье, пейзажи, пузырьки и ничего лишнего

Мы прогуляемся вдоль береговой линии Байкала по длинной галечной косе и насладимся пейзажами. Начиная с ноября, озёра, огражденные от Байкала косой, уже покрыты прозрачным льдом — в нём и можно встретить знаменитые пузырьки. Фото здесь получаются просто фантастические!

Романтика у озера и лесные тропинки

Мы прервём нашу прогулку и подкрепимся в кафе, а потом, если позволит погода, сварим кофе прямо на берегу Байкала. После обеда нас ждёт прогулка по реликтовому сибирскому лесу и высокая обзорная площадка, с которой открывается панорамный вид на посёлок и Байкал.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — выезд из Иркутска. По дороге будем останавливаться возле природных объектов и интересных сооружений.
10:50 — прибытие в посёлок Большое Голоустное. Прогулка по галечной косе вдоль побережья.
12:30 — обед в кафе, кофе у озера (по погоде)
13:00 — пешая прогулка по реликтовому лесу к Сухому озеру
15:00 — возвращение с прогулки и отправление к Байкалу
17:00 — остановка на вершине Кудыкиной горы
19:30 — ориентировочное возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)

в будние дни в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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