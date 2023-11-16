Увидеть космос во льду, сибирский реликтовый лес и Байкал с вершины Кудыкиной горы
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даты
Описание
Что вас ожидает
Побережье, пейзажи, пузырьки и ничего лишнего
Мы прогуляемся вдоль береговой линии Байкала по длинной галечной косе и насладимся пейзажами. Начиная с ноября, озёра, огражденные от Байкала косой, уже покрыты прозрачным льдом — в нём и можно встретить знаменитые пузырьки. Фото здесь получаются просто фантастические!
Романтика у озера и лесные тропинки
Мы прервём нашу прогулку и подкрепимся в кафе, а потом, если позволит погода, сварим кофе прямо на берегу Байкала. После обеда нас ждёт прогулка по реликтовому сибирскому лесу и высокая обзорная площадка, с которой открывается панорамный вид на посёлок и Байкал.
Примерный тайминг маршрута
09:00 — выезд из Иркутска. По дороге будем останавливаться возле природных объектов и интересных сооружений.
10:50 — прибытие в посёлок Большое Голоустное. Прогулка по галечной косе вдоль побережья.
12:30 — обед в кафе, кофе у озера (по погоде)
13:00 — пешая прогулка по реликтовому лесу к Сухому озеру
15:00 — возвращение с прогулки и отправление к Байкалу
17:00 — остановка на вершине Кудыкиной горы
19:30 — ориентировочное возвращение в Иркутск
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
в будние дни в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.