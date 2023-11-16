Прозрачный лёд и пузырьки, тонкими струйками устремившиеся ввысь… Ощущение невесомости и лёгкости, несмотря на то, что под тобой мощная ледяная глыба… Чувство, будто попал в царство Снежной королевы, где Кай складывает слово «Вечность»… А какие эмоции вы увезёте с собой после поездки? Байкал прекрасен, и я с удовольствием познакомлю вас с ним!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Побережье, пейзажи, пузырьки и ничего лишнего

Мы прогуляемся вдоль береговой линии Байкала по длинной галечной косе и насладимся пейзажами. Начиная с ноября, озёра, огражденные от Байкала косой, уже покрыты прозрачным льдом — в нём и можно встретить знаменитые пузырьки. Фото здесь получаются просто фантастические!

Романтика у озера и лесные тропинки

Мы прервём нашу прогулку и подкрепимся в кафе, а потом, если позволит погода, сварим кофе прямо на берегу Байкала. После обеда нас ждёт прогулка по реликтовому сибирскому лесу и высокая обзорная площадка, с которой открывается панорамный вид на посёлок и Байкал.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — выезд из Иркутска. По дороге будем останавливаться возле природных объектов и интересных сооружений.

10:50 — прибытие в посёлок Большое Голоустное. Прогулка по галечной косе вдоль побережья.

12:30 — обед в кафе, кофе у озера (по погоде)

13:00 — пешая прогулка по реликтовому лесу к Сухому озеру

15:00 — возвращение с прогулки и отправление к Байкалу

17:00 — остановка на вершине Кудыкиной горы

19:30 — ориентировочное возвращение в Иркутск

Организационные детали