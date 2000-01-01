Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море

Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море

Что вы увидите 🤩

  • Тажеранскую степь
  • Живописные луга
  • Бурятские места силы
  • Сибирскую тайгу
  • Западный берег Байкала
  • Остров Ольхон
  • Ольхонские ворота
  • Различные заливы
  • Скалы, горы, холмы
  • Различные кафе с местной кухней
  • Множество турбаз
Автомобильная поездка-трансфер в рамках знакомства с западным берегом Байкала Ольхонского района. Трансфер осуществляется из города Иркутска до паромной переправы на остров Ольхон в посёлке Сахюрта. Дорога пролегает через живописные степи прибайкалья и сибирскую тайгу.
🚩 Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
🏁 Место завершения: Любое удобное туристам место
 Что входит
  • Трансфер Иркутск - Сахюрта
  • Кратковременные (5-10 мин) остановки по маршруту
 Что не входит
  • Поездка-трансфер на Малое Море не включает в себя услуги экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту и вне маршрута следования. Для более подробной информации необходимо обсудить с гидом ваши пожелания на поездку.
  • Услуги фотосъёмки - от 2000 рублей
  • Услуги гида - 5000-7000 рублей
  • Отклонения от маршрута от 1000 рублей
  • Ожидание в Сахюрте (Малом Море) - 1 час/500 рублей
Важная информация
  • Курение
  • распитие спиртных напитков и приём пищи в автомобиле запрещен.
Время проведения: Любой день
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
Иван М.
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