Автомобильная поездка-трансфер в рамках знакомства с западным берегом Байкала Ольхонского района. Трансфер осуществляется из города Иркутска до паромной переправы на остров Ольхон в посёлке Сахюрта. Дорога пролегает через живописные степи прибайкалья и сибирскую тайгу.