Автомобильная поездка-трансфер в рамках знакомства с западным берегом Байкала Ольхонского района. Трансфер осуществляется из города Иркутска до паромной переправы на остров Ольхон в посёлке Сахюрта. Дорога пролегает через живописные степи прибайкалья и сибирскую тайгу.
🚩 Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
🏁 Место завершения: Любое удобное туристам место
Что входит
Трансфер Иркутск - Сахюрта
Кратковременные (5-10 мин) остановки по маршруту
Что не входит
Поездка-трансфер на Малое Море не включает в себя услуги экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту и вне маршрута следования. Для более подробной информации необходимо обсудить с гидом ваши пожелания на поездку.
Услуги фотосъёмки - от 2000 рублей
Услуги гида - 5000-7000 рублей
Отклонения от маршрута от 1000 рублей
Ожидание в Сахюрте (Малом Море) - 1 час/500 рублей
Важная информация
Курение
распитие спиртных напитков и приём пищи в автомобиле запрещен.
Время проведения: Любой день
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.