Добро пожаловать в столицу Восточной Сибири, вот вы и у ворот Байкала! Буду рад встретить вас по прилету, помогу с багажом и доставлю в любую точку города. А по пути расскажу об Иркутске, его визитных карточках, лучших маршрутах региона и посоветую отличные варианты для отдыха.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вам не стоит беспокоиться об очередях и не придется ждать такси от агрегаторов, которые зачастую опаздывает или даже отменяют заказы. Первое впечатление, особенно в путешествиях, так важно! Я постараюсь, чтобы ваша поездка в Прибайкалье началась с позитива. Наверняка у вас к тому времени уже будет свой план, но как местный житель я поделюсь ценными рекомендациями по основным туристическим направлениям и локациям в городе. Подскажу, в зависимости от возраста и интересов, что может предложить гостям Иркутск. И сориентирую в текущих мероприятиях, представляющих интерес для путешественников.

Вы также можете заказать у меня обратный трансфер, из отеля в аэропорт.

Организационные детали