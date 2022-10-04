Трансфер из аэропорта в Иркутск

Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения с опытным водителем

Добро пожаловать в столицу Восточной Сибири, вот вы и у ворот Байкала! Буду рад встретить вас по прилету, помогу с багажом и доставлю в любую точку города.

А по пути расскажу об Иркутске, его визитных карточках, лучших маршрутах региона и посоветую отличные варианты для отдыха.
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
Трансфер из аэропорта в Иркутск
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вам не стоит беспокоиться об очередях и не придется ждать такси от агрегаторов, которые зачастую опаздывает или даже отменяют заказы. Первое впечатление, особенно в путешествиях, так важно! Я постараюсь, чтобы ваша поездка в Прибайкалье началась с позитива. Наверняка у вас к тому времени уже будет свой план, но как местный житель я поделюсь ценными рекомендациями по основным туристическим направлениям и локациям в городе. Подскажу, в зависимости от возраста и интересов, что может предложить гостям Иркутск. И сориентирую в текущих мероприятиях, представляющих интерес для путешественников.

Вы также можете заказать у меня обратный трансфер, из отеля в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Honda Jazz
  • Стоимость поездки фиксированная
  • При бронировании укажите информацию о рейсе, отеле, имя и фамилию (для именной таблички)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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