Трансфер из Иркутска на Байкал

Трансфер для группы в Иркутске
Встречаемся в любом удобном для вас месте и с хорошим настроением отправляемся в увлекательное путешествие. Будем созерцать красивые виды из окна, слушать интересные истории, наслаждаться прекрасной музыкой.
Трансфер из Иркутска на Байкал
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Листвянка3 000 ₽
Большое Голоустное6 000 ₽
МРС (Малое Море)12 000 ₽
Байкальск7 000 ₽
Теплые Озера на Снежной8 000 ₽
Аршан11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

А давайте съездим на Байкал? На кроссовере Geely 2021 г. в. . Он отличается выдающейся мощностью, повышенным комфортом и исключительной безопасностью. Стоимость: Поездки в границах г. Иркутска — 1000 руб/час. Аренда от 2-ух часов. Трансфер: Листвянка — 3000 руб. МРС (Малое Море) — 12000 руб. Большое Голоустное — 6000 руб. Байкальск — 7000 руб. Теплые Озера на Снежной — 8000 руб. Аршан — 11000 руб. Ожидание в пути — 500 руб/час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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