Встречаемся в любом удобном для вас месте и с хорошим настроением отправляемся в увлекательное путешествие. Будем созерцать красивые виды из окна, слушать интересные истории, наслаждаться прекрасной музыкой.
Ближайшие даты:
6
янв
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7
янв
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Листвянка
|3 000 ₽
|Большое Голоустное
|6 000 ₽
|МРС (Малое Море)
|12 000 ₽
|Байкальск
|7 000 ₽
|Теплые Озера на Снежной
|8 000 ₽
|Аршан
|11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
А давайте съездим на Байкал? На кроссовере Geely 2021 г. в. . Он отличается выдающейся мощностью, повышенным комфортом и исключительной безопасностью. Стоимость: Поездки в границах г. Иркутска — 1000 руб/час. Аренда от 2-ух часов. Трансфер: Листвянка — 3000 руб. МРС (Малое Море) — 12000 руб. Большое Голоустное — 6000 руб. Байкальск — 7000 руб. Теплые Озера на Снежной — 8000 руб. Аршан — 11000 руб. Ожидание в пути — 500 руб/час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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