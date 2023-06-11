Трансформационный тур с Еленой Неудачиной

Настоящее приключение-трансформация на берегу Байкала

Настоящее приключение-трансформация на берегу Байкала! Приготовьтесь к полной перезагрузке от проблем и страхов.

Веселой и дружной компанией мы насладимся вдохновляющими видами, первобытной природой и совершим путешествие в глубины своей души.

Мы пройдем путь, который поможет увидеть наши скрытые возможности и ресурсы, физические и моральные.
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной
Трансформационный тур с Еленой Неудачиной

Что вас ожидает 🤩

  • Шаман-камень
  • Кругобайкальскую железную дорогу
  • Порт-Байкал
  • Церковь Преображения Господня
  • Историческую железнодорожную станцию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

Встречаемся на ЖД вокзале города Иркутск и отправляемся в поселок Листвянка, где мы переправимся на пароме в Порт Байкал. Дорога займет приблизительно 2 часа. После чего мы начнем свой путь по одной из самых живописных дорог, с удивительной и богатой историей, пролегающих вдоль берега Байкала. Нас ждет экскурсионная программа, легкий трекинг по берегу Байкала, трансформационная психологическая игра — «Снежная Королева», сытный и вкусный прием пищи на берегу Байкала.

Об игре «Снежная королева»:

Изначально мы рождаемся без комплексов, страхов и предубеждений. Дети открыты ко всему новому, умеют любить, радоваться и наслаждаться жизнью. Но в течение жизни мы сталкиваемся с обидами, разочарованиями, непониманием, критикой. Все это создает негативные сценарии, которые впоследствии становятся ограничивающими убеждениями и влияют на всю жизнь.
Но этот план можно изменить, если отследить его и решить переписать!
«Снежная Королева» — игра построена на проработке жизненных сценариев. Это метафорический путь поиска себя. Сочетание физической активности, умственной и морального наслаждения от прекрасных видов Байкала дают мощный эффект. Мы объединяем тело, разум и душу в одну гармоничную сущность. А когда они не противоречат и работают совместно, то и в жизни исчезают противоречия, сомнения и тревоги. А на смену им приходят уверенность, смелость, радость и активность.
Если вам надоело топтаться на месте, хочется продвижения, хочется счастья, хочется сделать свою жизнь гармоничной и начать, наконец, наслаждаться ей — это путешествие для вас!

О специалисте Елене Неудачине:

  • Психолог — игропрактик, бизнес-тренер. Также, более 10 лет, является руководителем направления в крупной строительной компании.
  • Более 2 лет проводит психологические трансформационные игры и тренинги.
  • За это время, благодаря Елене, больше 100 людей изменили свою жизнь в лучшую сторону.
  • «Помогу вам найти правильный путь, решить волнующий вопрос, понять себя и сделать свою жизнь гармоничнее.
  • Я понимаю, как сложно решиться на изменения, и как важна в это время поддержка. Поэтому во время игры я создаю атмосферу доверия, в которой тебя понимают, принимают и вдохновляют. Но мне важен не только процесс, но и результат. В финале вы получите реальную пользу: составленный план действий с конкретными шагами, осознание какие именно действия непродуктивны, чего сейчас не хватает на пути к лучшей жизни.
Я буду вашим проводником к этой жизни, покажу какие есть варианты и как к ним прийти.»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансформационная игра «Снежная Королева» с Еленой Неудачиной
  • Экскурсионная программа
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе комфорт класса
  • Ланч бокс
  • Репортажная фото — видео сьемка
Что не входит
  • Ужин в кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ЖД вокзал, город Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Список РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЩЕЙ:
  • Небольшой рюкзак для личных вещей
  • Термос с чаем
  • Дождевик
  • Термосидушка (Хоба)
  • Личная Аптечка
  • Деньги на кафе
  • Очки солнцезащитные
  • Крем солнцезащитный
  • Спрей от насекомых
  • Ручка и блокнот
  • ОДЕЖДА (удобная,походная):
  • Куртка (ветровка)
  • Носки сменные
  • Головной убор
  • Треккинговая хорошая обувь
  • Флисовая кофта
  • СПИСОК МОЖЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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