Настоящее приключение-трансформация на берегу Байкала
Настоящее приключение-трансформация на берегу Байкала! Приготовьтесь к полной перезагрузке от проблем и страхов.
Веселой и дружной компанией мы насладимся вдохновляющими видами, первобытной природой и совершим путешествие в глубины своей души.
Мы пройдем путь, который поможет увидеть наши скрытые возможности и ресурсы, физические и моральные.
Веселой и дружной компанией мы насладимся вдохновляющими видами, первобытной природой и совершим путешествие в глубины своей души.
Мы пройдем путь, который поможет увидеть наши скрытые возможности и ресурсы, физические и моральные.
Что вас ожидает 🤩
- Шаман-камень
- Кругобайкальскую железную дорогу
- Порт-Байкал
- Церковь Преображения Господня
- Историческую железнодорожную станцию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
Встречаемся на ЖД вокзале города Иркутск и отправляемся в поселок Листвянка, где мы переправимся на пароме в Порт Байкал. Дорога займет приблизительно 2 часа. После чего мы начнем свой путь по одной из самых живописных дорог, с удивительной и богатой историей, пролегающих вдоль берега Байкала. Нас ждет экскурсионная программа, легкий трекинг по берегу Байкала, трансформационная психологическая игра — «Снежная Королева», сытный и вкусный прием пищи на берегу Байкала.
Об игре «Снежная королева»:
Изначально мы рождаемся без комплексов, страхов и предубеждений. Дети открыты ко всему новому, умеют любить, радоваться и наслаждаться жизнью. Но в течение жизни мы сталкиваемся с обидами, разочарованиями, непониманием, критикой. Все это создает негативные сценарии, которые впоследствии становятся ограничивающими убеждениями и влияют на всю жизнь.
Но этот план можно изменить, если отследить его и решить переписать!
«Снежная Королева» — игра построена на проработке жизненных сценариев. Это метафорический путь поиска себя. Сочетание физической активности, умственной и морального наслаждения от прекрасных видов Байкала дают мощный эффект. Мы объединяем тело, разум и душу в одну гармоничную сущность. А когда они не противоречат и работают совместно, то и в жизни исчезают противоречия, сомнения и тревоги. А на смену им приходят уверенность, смелость, радость и активность.
Если вам надоело топтаться на месте, хочется продвижения, хочется счастья, хочется сделать свою жизнь гармоничной и начать, наконец, наслаждаться ей — это путешествие для вас!
О специалисте Елене Неудачине:
- Психолог — игропрактик, бизнес-тренер. Также, более 10 лет, является руководителем направления в крупной строительной компании.
- Более 2 лет проводит психологические трансформационные игры и тренинги.
- За это время, благодаря Елене, больше 100 людей изменили свою жизнь в лучшую сторону.
- «Помогу вам найти правильный путь, решить волнующий вопрос, понять себя и сделать свою жизнь гармоничнее.
- Я понимаю, как сложно решиться на изменения, и как важна в это время поддержка. Поэтому во время игры я создаю атмосферу доверия, в которой тебя понимают, принимают и вдохновляют. Но мне важен не только процесс, но и результат. В финале вы получите реальную пользу: составленный план действий с конкретными шагами, осознание какие именно действия непродуктивны, чего сейчас не хватает на пути к лучшей жизни.
Я буду вашим проводником к этой жизни, покажу какие есть варианты и как к ним прийти.»
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансформационная игра «Снежная Королева» с Еленой Неудачиной
- Экскурсионная программа
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе комфорт класса
- Ланч бокс
- Репортажная фото — видео сьемка
- Что не входит
- Ужин в кафе
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ЖД вокзал, город Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Список РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЩЕЙ:
- Небольшой рюкзак для личных вещей
- Термос с чаем
- Дождевик
- Термосидушка (Хоба)
- Личная Аптечка
- Деньги на кафе
- Очки солнцезащитные
- Крем солнцезащитный
- Спрей от насекомых
- Ручка и блокнот
- ОДЕЖДА (удобная,походная):
- Куртка (ветровка)
- Носки сменные
- Головной убор
- Треккинговая хорошая обувь
- Флисовая кофта
- СПИСОК МОЖЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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