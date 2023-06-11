Программа:

Встречаемся на ЖД вокзале города Иркутск и отправляемся в поселок Листвянка, где мы переправимся на пароме в Порт Байкал. Дорога займет приблизительно 2 часа. После чего мы начнем свой путь по одной из самых живописных дорог, с удивительной и богатой историей, пролегающих вдоль берега Байкала. Нас ждет экскурсионная программа, легкий трекинг по берегу Байкала, трансформационная психологическая игра — «Снежная Королева», сытный и вкусный прием пищи на берегу Байкала.

Об игре «Снежная королева»:

Изначально мы рождаемся без комплексов, страхов и предубеждений. Дети открыты ко всему новому, умеют любить, радоваться и наслаждаться жизнью. Но в течение жизни мы сталкиваемся с обидами, разочарованиями, непониманием, критикой. Все это создает негативные сценарии, которые впоследствии становятся ограничивающими убеждениями и влияют на всю жизнь.

Но этот план можно изменить, если отследить его и решить переписать!

«Снежная Королева» — игра построена на проработке жизненных сценариев. Это метафорический путь поиска себя. Сочетание физической активности, умственной и морального наслаждения от прекрасных видов Байкала дают мощный эффект. Мы объединяем тело, разум и душу в одну гармоничную сущность. А когда они не противоречат и работают совместно, то и в жизни исчезают противоречия, сомнения и тревоги. А на смену им приходят уверенность, смелость, радость и активность.

Если вам надоело топтаться на месте, хочется продвижения, хочется счастья, хочется сделать свою жизнь гармоничной и начать, наконец, наслаждаться ей — это путешествие для вас!

О специалисте Елене Неудачине:

Психолог — игропрактик, бизнес-тренер. Также, более 10 лет, является руководителем направления в крупной строительной компании.

Более 2 лет проводит психологические трансформационные игры и тренинги.

За это время, благодаря Елене, больше 100 людей изменили свою жизнь в лучшую сторону.

«Помогу вам найти правильный путь, решить волнующий вопрос, понять себя и сделать свою жизнь гармоничнее.

Я понимаю, как сложно решиться на изменения, и как важна в это время поддержка. Поэтому во время игры я создаю атмосферу доверия, в которой тебя понимают, принимают и вдохновляют. Но мне важен не только процесс, но и результат. В финале вы получите реальную пользу: составленный план действий с конкретными шагами, осознание какие именно действия непродуктивны, чего сейчас не хватает на пути к лучшей жизни.

Я буду вашим проводником к этой жизни, покажу какие есть варианты и как к ним прийти.»