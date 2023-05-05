Треккинг по Большой Байкальской Тропе
Эта экскурсия позволит вам окунуться в мир природы и почувствовать её близость, насладиться удивительными пейзажами и прекрасными видами на Байкал.
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона!
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона!
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Отправляемся в незабываемое приключение по Байкалу! Сбор и выезд в Листвянку, где начинается наш треккинг по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до Больших Котов. Нас ждут 22 километра пути вдоль берега Байкала, где каждый миг открываются захватывающие панорамы и прекрасные виды на побережье. Мы пройдём одну из самых красивых троп мира и насладимся неизведанными красотами природы.
День 2:
На этот раз мы отправимся в прогулку до горы Скрипер. На протяжении 4 километров наша тропа будет окружена живописными пейзажами, а восхитительные виды открываются на каждом шагу. После этого мы вернёмся в Большие Коты и проведём свободное время, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-проводник на протяжении всей программы
- Все трансферы и проезд на ракете/лодке
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Индивидуальные
На автобусе
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Похожие туры из Иркутска
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
По договоренности
Сегодня
Завтра
7 мая
8 мая
29 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Прокатиться по Байкалу на катере, взойти на пик Любви и расслабиться в термальном источнике
Иркутск, время встречи зависит от времени прилёта
9 июня
7 июля
4 авг
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальские выходные
Иркутск, по договоренности
Сегодня
Завтра
7 мая
8 мая
33 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании