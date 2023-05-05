Треккинг по Большой Байкальской Тропе
Треккинг по Большой Байкальской Тропе — увлекательное приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления! Вы окунетесь в мир природы и почувствуете её близость, насладитесь удивительными пейзажами и прекрасными видами на Байкал.
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона.
Будем исследовать маршруты, проходящие через мыса и горы, насладимся чистым воздухом и погружением в природу. Отправляемся в путешествие!
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона.
Будем исследовать маршруты, проходящие через мыса и горы, насладимся чистым воздухом и погружением в природу. Отправляемся в путешествие!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Первый день начнется с сбора и выезда в Листвянку, где нас ждет захватывающий треккинг по Большой Байкальской Тропе. В течение 22 километров наш путь будет проходить вдоль берега Байкала, где каждый момент превратится в незабываемое путешествие с удивительными панорамами побережья.
День 2:
На второй день продолжим наше путешествие, пройдя до мыса Большой Кадильный через гору Скрипер, мыс Соболев и Чёртов мост. На этом удивительном маршруте нас ждут восхитительные виды и живописные тропы, которые навсегда запомнятся в наших сердцах.
День 3:
В третий день нам предстоит пройти по Урочище Ушканья Падь до поселка Большое Голоустное. Это удивительное место полно живописных пейзажей и красивых видов, которые никого не оставят равнодушными. Заканчивая наше путешествие по Байкалу, мы вернемся в Иркутск, где вас ожидает незабываемый обед и возможность поделиться своими впечатлениями с новыми друзьями.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-проводник на протяжении всей программы
- Все трансферы и проезд на ракете/лодке
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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