Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)

Треккинг по Большой Байкальской Тропе

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Треккинг по Большой Байкальской Тропе — увлекательное приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления! Вы окунетесь в мир природы и почувствуете её близость, насладитесь удивительными пейзажами и прекрасными видами на Байкал.

Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона.

Будем исследовать маршруты, проходящие через мыса и горы, насладимся чистым воздухом и погружением в природу. Отправляемся в путешествие!
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Первый день начнется с сбора и выезда в Листвянку, где нас ждет захватывающий треккинг по Большой Байкальской Тропе. В течение 22 километров наш путь будет проходить вдоль берега Байкала, где каждый момент превратится в незабываемое путешествие с удивительными панорамами побережья.

День 2:

На второй день продолжим наше путешествие, пройдя до мыса Большой Кадильный через гору Скрипер, мыс Соболев и Чёртов мост. На этом удивительном маршруте нас ждут восхитительные виды и живописные тропы, которые навсегда запомнятся в наших сердцах.

День 3:

В третий день нам предстоит пройти по Урочище Ушканья Падь до поселка Большое Голоустное. Это удивительное место полно живописных пейзажей и красивых видов, которые никого не оставят равнодушными. Заканчивая наше путешествие по Байкалу, мы вернемся в Иркутск, где вас ожидает незабываемый обед и возможность поделиться своими впечатлениями с новыми друзьями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-проводник на протяжении всей программы
  • Все трансферы и проезд на ракете/лодке
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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