Познакомиться с бурятской культурой, побывать в сердце Байкала и покататься в упряжке с хаски
За 6 дней вы успеете побывать в бурятском этнопарке, погулять по льду Малого Моря, покататься на квадроциклах, хивусе и в упряжке с голубоглазыми хаски. Нас ждут мыс Дракона и Бурхан, рыбалка на озере и Тажеранские степи. Вы насладитесь местной кухней и неповторимыми пейзажами.
фев
мар
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Бурятский этнопарк и Малое Море
Встречаемся в аэропорту, завтракаем и отправляемся в среднюю часть Байкала. Там посетим бурятский этнопарк, где нас встретят шаманским обрядом благопожелания и очищения огнём. Зима — особенное время для бурят. Это период знакомства, сватовства и сплочения родов на празднике Сагаалган. Нас ждут традиционные танцы и кухня, а также впечатляющие ритуалы.
Далее поедем в отель, разместимся и пойдём на экскурсию. Познакомимся с зимним Байкалом поближе. Погуляем по льду живописного Малого Моря. После вернёмся в отель и поужинаем: продегустируем сагудай, расколодку и невероятный таёжный десерт с кедровыми орехами.
Завершим день походом в баньку с вениками, ароматным чаем и чаном для расслабления на открытом воздухе.
На квадроциклах к Ольхону
Завтракаем, утепляемся, садимся на квадроциклы и едем по побережью озера к острову Ольхон. Полюбуемся торосами и наплесками.
К обеду вернёмся в отель, погреемся, переведём дух и снова выйдём на лёд. На этот раз будем рыбачить! Профессионалы поделятся с вами своими секретами и научат азам ловли, а из пойманной рыбки сварим уху. Во время рыбалки сможем отдыхать с горячим чаем и глинтвейном в тёплой юрте.
Вернёмся в отель к ужину.
Острова Ольхон и Огой, Тажеранские степи
Завтракаем и на УАЗах отправляемся смотреть на причудливые узоры льдов Байкала. Увидим скалу Трезубец, напоминающую руины крепости.
Далее едем к скале Шаманке — самой известной достопримечательности Ольхона. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Загадывайте желания! Севернее мыса расположился пляж Сарайского залива. Валы из песка прячут полянки, окружённые сосновым бором.
Затем доберёмся до Огоя, чтобы посетить мыс Дракона. На острове также установлена ступа Просветления, где можно загадать желание.
Вернёмся в отель, чтобы пообедать, а потом на вездеходе поедем в Тажеранские степи. Здесь открываются пейзажи неземной красоты. По ущелью спустимся на лёд, и вы сможете покататься на коньках. Устроим пикник.
Этот насыщенный день завершим баней и… купанием в проруби! Самые отважные получат массу незабываемых эмоций.
Листвянка
После завтрака поедем на хивусе, судне на воздушной подушке, вдоль западного побережья до посёлка Листвянка.
Сделаем несколько остановок, чтобы насладиться зимними пейзажами. Пообедаем в местечке под названием Бугульдейка: попробуем пельмени из оленины, приготовленные на костре, пироги и горячий глинтвейн.
Вечером доберёмся до Листвянки, разместимся в отеле и поужинаем.
Катание в упряжках с хаски, переезд в Иркутск
С утра позавтракаем с видом на исток Ангары. Сомелье будут ждать нас на террасе, чтобы показать сабраж — технику открывания бутылки шампанского саблей. После завтрака погуляем по посёлку: зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов.
Затем отправляемся кататься в упряжках с хаски. Вдоволь пообщавшись с хвостатыми друзьями, едем в Иркутск.
Пообедаем в ресторане и прогуляемся по историческому центру города. Полюбуемся архитектурой «Сибирского Парижа», а также вы узнаете много интересного о столице Восточной Сибири.
Заселимся в отель и пойдём на ужин в один из лучших ресторанов города: попробуем купеческие блюда и поделимся впечатлениями от тура.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.